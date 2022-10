Siria. Raid israeliano sull’aeroporto di Damasco. E’ il 26esimo del 2022

Nel totale e complice silenzio della comunità internazionale, Israele continua a bombardare la Siria.

Le difese aeree della Siria si sono attivate per sventare un attacco missilistico israeliano contro la capitale Damasco e le regioni meridionali. Secondo l’agenzia siriana Sana “Quasi alle 23:03 di venerdì 21 ottobre , il nemico israeliano ha effettuato un’aggressione missilistica dalla direzione nord-orientale di Tiberiade, prendendo di mira alcune postazioni nelle vicinanze di Damasco”, ha detto una fonte militare a SANA in una nota. La fonte ha aggiunto che le difese aeree hanno affrontato l’aggressione missilistica e ne hanno abbattute la maggior parte poiché le perdite sono limitate ai materiali. L’ultimo attacco di questo tipo risale al 17 settembre scorso sull’aeroporto di Aleppo. Si tratterebbe del 26esimo bombardamento israeliano in Siria nel 2022.

Il quotidiano israeliano Times of Israele scrive che “il presunto attacco arriva un giorno dopo che l’esercito israeliano ha lanciato un’esercitazione di una settimana nel nord del Paese. Anche se Israele raramente commenta i singoli attacchi, ha riconosciuto di averne effettuati centinaia”.

All’inizio della settimana, un alto funzionario della difesa israeliana e due diplomatici occidentali hanno dichiarato al New York Times che la Russia ha rimosso il suo sistema antiaereo S-300 dalla Siria per rafforzare il suo sforzo bellico contro la Siria, una mossa che potrebbe dare a Israele più libertà sui cieli siriani anche se i legami con Mosca si sono incrinati.

