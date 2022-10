L’Ucraina colpisce le navi russe a Sebastopoli. Mosca accusa la Gran Bretagna di complicità

Le forze armate ucraine hanno effettuato ieri un pesante attacco alle navi russe della flotta del Mar Nero a Sebastopoli, utilizzando droni e sottomarini. Il ministero della Difesa russo afferma che nell’attacco sarebbero stati coinvolti nove droni e sette veicoli marini autonomi senza pilota. Un drone aereo e uno sottomarino sono stati distrutti.

Secondo l’agenzia russa Tass le navi della flotta del Mar Nero che sono state attaccate sono state coinvolte nel garantire la sicurezza del corridoio del grano utilizzato per esportare prodotti agricoli dai porti ucraini.

“Le navi della flotta del Mar Nero che sono state l’obiettivo dell’attacco terroristico sono coinvolte nel garantire la sicurezza del corridoio del grano nell’ambito dell’iniziativa internazionale per esportare prodotti agricoli dai porti ucraini“, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Da Mosca sono partite accuse pesanti e specifiche alla Gran Bretagna per gli attacchi alla flotta del Mar Nero.

“Il ministero degli Esteri russo, insieme alle agenzie specializzate russe, sta valutando misure pratiche per quanto riguarda il coinvolgimento degli specialisti britannici nei preparativi per l’attacco terroristico nel Mar Nero del 29 ottobre e l’addestramento dell’esercito ucraino, come affermato dal ministero della Difesa russo“, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakarova.

Le accuse di Mosca, secondo quanto riferisce la Tass, si estendono al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel quale secondo la Russia sono stati coinvolti anche esperti della Royal Navy britannica, che stava preparando il personale militare del 73° Centro per le operazioni speciali marittime dell’Ucraina per il recente attacco terroristico a Sebastopoli.

Secondo il ministero, esperti britannici hanno anche preparato l’esercito ucraino per l’attacco terroristico a Sebastopoli. “La preparazione di questo atto terroristico e l’addestramento del personale militare del 73° Centro operativo speciale marittimo ucraino sono stati effettuati sotto la guida di specialisti britannici situati nella città di Ochakov, nella regione di Nikolaev“, ha affermato il dipartimento.

“Secondo le informazioni a nostra disposizione, i rappresentanti della Marina britannica hanno partecipato alla pianificazione, al supporto e all’esecuzione dell’atto terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre al fine di interrompere i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2“, affermano le autorità russe.

La Gran Bretagna ha respinto la dichiarazione di Mosca. “Per distogliere l’attenzione dalla loro disastrosa gestione dell’invasione illegale dell’Ucraina, il ministero della Difesa russo sta ricorrendo alla diffusione di false affermazioni su scala epica“, ha dichiarato il ministero della Difesa britannico.

La Russia ha deciso di sospendere la sua partecipazione all’accordo sul grano dopo l’attacco alle navi ancorate a Sebastopoli e alle navi commerciali impiegate per la sicurezza del corridoio del grano, ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota.

Mosca ha ufficialmente notificato al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres la sospensione della partecipazione all’iniziativa sui cereali nel Mar Nero, si legge in una lettera che RIA Novosti ha potuto leggere.

“Tenendo conto dell’atto di terrorismo commesso dal regime di Kiev con la partecipazione di specialisti britannici il 29 ottobre 2022 contro le navi della Flotta del Mar Nero e le navi civili impiegate per salvaguardare la sicurezza del corridoio del grano, la Russia sospende la sua partecipazione all’attuazione degli accordi sulle esportazioni di prodotti agricoli dai porti ucraini“, si legge nella nota.

30 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO