Le mani di Elon Musk su Twitter. Non sarà una piazza per la democrazia globale

L’uomo più ricco del mondo ha acquistato una delle piattaforme di social media più popolari al mondo. Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, che ha attualmente un valore di circa 210 miliardi di dollari e nel novembre 2021 ne valeva quasi 300, una cifra mai raggiunta da nessun individuo nella storia dell’umanità. Non solo la sua ricchezza è di cattivo auspicio per la democrazia, vista l’influenza finanziaria che esercita sulla politica, ma anche l’acquisizione di Twitter, una potente piattaforma di opinione, come società privata, cementifica ulteriormente il suo potere.

Per mettere i suoi soldi in prospettiva, se Musk volesse regalare 800 dollari a ogni singolo utente di Twitter (dato che Twitter ha circa 238 milioni di utenti regolari) gli rimarrebbero circa 20 miliardi di dollari con cui giocare e non avrebbe mai bisogno di soldi. L’avidità di Musk è il fatto centrale da tenere presente quando si cerca di prevedere il significato della sua proprietà di Twitter.

Musk si è fatto un’ottima reputazione di essere un genio, meritevole della sua oscena ricchezza. Ma i suoi messaggi privati durante le trattative per la vendita di Twitter, recentemente rivelati da documenti giudiziari, dipingono l’immagine di una mente semplice incapace di venire a patti con i suoi eccessi. La sua idea di “divertimento” è avere “enormi quantità di denaro” con cui giocare.

E ha un’opinione spropositata di sé. I miliardari come Musk si considerano gli unici in grado di liberare la grandezza nel mondo. Lo ha detto nella sua lettera al consiglio di amministrazione di Twitter: “Twitter ha un potenziale straordinario” e ha aggiunto: “Lo sbloccherò“. Questa arroganza è naturale quando si esercita un potere finanziario superiore a quello che il cervello umano è in grado di gestire.

Musk è stato anche abile nel coltivare la reputazione di avere un approccio purista alla libertà di parola e nel distogliere l’attenzione dalla sua ricchezza. L’ex presidente Donald Trump, che ha ripetutamente violato gli standard di Twitter prima di essere bandito, ha dichiarato di essere “molto felice che Twitter sia ora in mani sane”. In effetti, si sta diffondendo la speculazione che Musk reintegrerà l’account di Trump.

Ma Nora Benavidez, consulente senior e direttrice di Digital Justice and Civil Rights presso Free Press, ha dichiarato in un’intervista rilasciata all’inizio di quest’anno che Musk non è un assolutista della libertà di parola, quanto piuttosto “una sorta di futuro CEO tuttofare per Twitter“.

E aggiunge: “Credo che la sua visione sia quella di immaginare che la moderazione dei contenuti sui social media possa semplicemente avvenire. Ma non è una cosa che avviene per magia. Deve avere delle protezioni“.

Le protezioni che Twitter ha avuto finora non hanno funzionato abbastanza bene. Ci sono voluti quattro anni di tweet violenti e incitanti di Trump e un attacco su larga scala al Campidoglio degli Stati Uniti per bandirlo dalla piattaforma. Nella settimana successiva al divieto di Trump e di alcuni suoi alleati, la disinformazione è diminuita di ben il 73% sulla piattaforma.

Twitter ha ritardato l’azione sui tweet di Trump solo perché il suo obiettivo primario è generare profitti, non favorire la libertà di parola. Questi sono anche gli obiettivi di Musk, e tutti gli indizi suggeriscono che indebolirà le protezioni, non le rafforzerà.

Secondo Benavidez, “il suo futuro immaginario, in cui Twitter sarà in qualche modo una piazza aperta e accettante, deve avvenire con molta attenzione attraverso una serie di cose che aumenteranno la moderazione e l’applicazione del servizio dell’azienda“. Musk sembra assolutamente incapace di pensare a queste cose.

Invece, i suoi piani includono idee come far pagare agli utenti 20 dollari al mese per avere un badge di verifica accanto ai loro nomi, un chiaro cenno alla sua visione del mondo secondo cui il denaro dovrebbe determinare ciò che è vero o chi detiene il potere.

Benavidez spiega che “perché ha aiutato i loro profitti“, aziende come Twitter “alimentano e alimentano le fiamme per i contenuti più incendiari“, come i tweet dell’ex utente Trump e dei suoi simili, gli incitamenti alla violenza e la promozione di teorie cospirative.

La posta in gioco è alta, dato che Twitter ha una forte influenza sul discorso politico. Ad esempio, Black Twitter, uno dei fenomeni più importanti emersi dai social media, è una comunità poco organizzata di migliaia di commentatori neri che usano la piattaforma per esprimere opinioni forti e pungenti sulla giustizia sociale e razziale, sulla cultura pop, sulla politica elettorale e altro ancora.

Black Twitter ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare a organizzare e diffondere notizie sulle proteste durante la rivolta del 2020 scatenata dall’omicidio di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis.

Ma a pochi giorni dall’acquisto di Twitter da parte di Musk, migliaia di account anonimi hanno iniziato a bombardare i feed con contenuti razzisti, lanciando la parola N, lasciando i membri di Black Twitter sconvolti e traumatizzati. Yoel Roth, responsabile della sicurezza e dell’integrità dell’azienda – che a quanto pare mantiene ancora il suo posto di lavoro – ha twittato che “più di 50.000 tweet che utilizzano ripetutamente un particolare insulto provengono da soli 300 account“, suggerendo che si tratta di un attacco organizzato e coordinato.

Non è chiaro se l’acquisizione di Twitter da parte di Musk riuscirà o meno a rendere l’uomo più ricco della storia ancora più ricco, stendendo il tappeto di benvenuto ai troll razzisti. Numerose celebrità con un grande seguito hanno già chiuso i loro account Twitter. Shonda Rhimes, la più importante showrunner televisiva di colore di Hollywood, ha postato il suo ultimo tweet, dicendo: “Non sono in giro per qualsiasi cosa Elon abbia in mente. Ciao“.

Twitter ha anche un impatto sul giornalismo. Secondo uno studio di Pew Research, il 94% dei giornalisti statunitensi utilizza Twitter per il proprio lavoro. I giornalisti più giovani sono quelli che lo utilizzano di più tra tutti i gruppi di età. I giornalisti che si occupano dell’industria automobilistica sono preoccupati di sapere se le critiche a Tesla saranno tollerate sulla piattaforma. Reporter senza frontiere ha avvertito Musk che “il giornalismo non deve essere una vittima collaterale” della sua gestione.

La disinformazione e la sfiducia nel governo portano all’apatia e all’indebolimento della democrazia. Questo è un bene per i miliardari come Musk, che ha detto chiaramente di opporsi con veemenza a una tassa sulla ricchezza come quella sostenuta dai Democratici. In effetti, ha usato la sua ricchezza non tassata per contribuire all’acquisto della piattaforma. Se Twitter è in grado di influenzare l’opinione pubblica per contribuire all’elezione di politici contrari alle tasse, perché Musk non dovrebbe perseguire una simile strategia?

Musk ha chiarito che non sarà un proprietario senza mani. Non appena l’accordo è stato concluso, si è messo al lavoro licenziando i massimi dirigenti di Twitter e l’intero consiglio di amministrazione. In quanto società privata, Twitter risponderà ora a Musk e ai suoi sottoposti, non agli azionisti.

Benavidez riassume una delle lezioni più importanti che l’acquisto di Musk offre: “Non si può semplicemente pensare che questa o quella azienda sia di proprietà e al capriccio di un singolo individuo che potrebbe essere annoiato e voler intraprendere un progetto secondario”.

Questo articolo è stato prodotto da Economy for All, un progetto dell’Independent Media Institute.

*Sonali Kolhatkar è una giornalista multimediale pluripremiata. È fondatrice, conduttrice e produttrice esecutiva di “Rising Up With Sonali”, un programma televisivo e radiofonico settimanale che va in onda su Free Speech TV e sulle stazioni Pacifica. Il suo libro di prossima pubblicazione è Rising Up: The Power of Narrative in Pursuing Racial Justice (City Lights Books, 2023). È collaboratrice del progetto Economy for All dell’Independent Media Institute e redattrice per la giustizia razziale e le libertà civili della rivista Yes! Magazine. È co-direttrice dell’organizzazione no-profit di solidarietà Afghan Women’s Mission ed è co-autrice di Bleeding Afghanistan. Fa anche parte del consiglio di amministrazione del Justice Action Center, un’organizzazione per i diritti degli immigrati.

