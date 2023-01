I fan di Bolsonaro assaltano il Parlamento

Ultim’ora. La polizia brasiliana ha ripreso il controllo degli edifici della Corte suprema ma il Congresso continua ad essere occupato dai sostenitori di Bolsonaro, scrive O Globo. Lula ha tenuto una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo, dopo l’assalto.

Alla riunione hanno partecipato i ministri della difesa, della giustizia e dei rapporti istituzionali.

Lula ha condannato l’attacco «vandalo e fascista»: «Tutti i responsabili saranno individuati e giudicati», ha aggiunto in un intervento televisivo. Il presidente ha affermato che tutti i terroristi responsabili di atti terroristici saranno identificati e puniti.”

Ha criticato la polizia militare e ha annunciato un decreto che di fatto esonera il governatore del Distretto federale, Ibaneis Rocha, che molti accusano di essere vicino a Bolsonaro. Almeno 2.500 militari sarebbero pronti a intervenire nella capitale. Gli Stati Uniti sembrano chiamarsi fuori da questo tentativo di colpo di stato, forse perché troppo simile al tentativo di Donald Trump.

“Condanniamo gli attacchi di oggi alla Presidenza, al Congresso e alla Corte Suprema del Brasile. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile. Ci uniamo al presidente Lula nel sollecitare la fine immediata di queste azioni“, ha scritto su Twitter Antony Blinken, segretario di Stato americano.



È scoppiato il caos a Brasilia. Centinaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo. Due anni dopo Trump, il copione si ripete…

I sostenitori dell’ex presidente hanno già fatto irruzione nella sede del Parlamento e nell’edificio del Planalto, sede dell’Esecutivo e, secondo quanto riporta il canale ‘Cnn Brasile’, anche nell’edificio del Tribunale supremo elettorale (Tse). Il presidente in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova in questo momento a Brasilia ma si trova nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate.

Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, e il capo dell’Ufficio per la sicurezza istituzionale (GSI), generale Gonçalves Dias, stanno seguendo le manifestazioni.

“Questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà. Il governo del distretto federale afferma che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro. Io sono nella sede del ministero della Giustizia“. Così su twitter il ministro della giustizia brasiliana Flavio Dino.

“Ho parlato anche con i governatori che non sono del nostro campo politico”, ha detto il ministro. “Tutti noi vogliamo che prevalga il diritto e non ci siano reati. La presa di potere di cui parlano i dimostranti può avvenire solo nel 2026, con una nuova elezione”.



La polizia è entrata in azione sparando gas lacrimogeni. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine ma i bolsonaristi, molti dei quali con la bandiera carioca sulle spalle, sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e diverse decine di loro sono riuscite a salire su una rampa dell’edificio per occupare il tetto.

Da settimane i sostenitori di Bolsonaro stanno manifestando, occupando strada o protestando all’esterno di caserme dell’esercito. Invocano l’intervento dei militari perché non accettano la vittoria di Lula.



Centinaia di loro si erano accampati davanti al quartier generale dell’esercito, a Brasilia, già il giorno dopo le elezioni del 30 ottobre.

I bolsonaristi si sono mossi dall’accampamento accanto al quartier generale dell’esercito, molti di loro avvolti in bandiere del Brasile; prima si sono diretti verso il ministero della giustizia e quindi verso la sede del Parlamento.

Secondo i media brasiliani gruppi di manifestanti sono riusciti a invadere la sede del Parlamento e stanno tentando di assaltare anche la l’edificio della Corte Suprema.



Evidente, insomma, un certo grado di complicità delle cosiddette “forze dell’ordine” con i sostenitori del fascista ex presidente, fuggito negli Stati Uniti prima della cerimonia di insediamento di Lula, e che sta cercando di ottenere la cittadinanza italiana per poter essere “ospitato” nel nostro paese.

Si vede che ha una certa sintonia con il governo attuale… Ma sarebbe veramente una “confessione involontaria” se un golpista (un altro) venisse accolto da queste parti…



