Le opinioni pubbliche arabe contrarie al riconoscimento di Israele

L’84% degli arabi si oppone al riconoscimento diplomatico di Israele da parte dei loro rispettivi paesi. Lo rivelano i risultati dell’Arab Opinion Index 2022, una serie annuale di sondaggi d’opinione condotti dall’Arab Center for Research and Policy Studies con sede a Washington.

Il Centro ha intervistato cittadini arabi in Algeria, Mauritania, Palestina (sia Cisgiordania che Gaza), Giordania, Libia, Iraq, Tunisia, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto, Sudan, Marocco, Libia e Arabia Saudita. Alla domanda: “Sosterresti o ti opporresti al riconoscimento diplomatico di Israele da parte del tuo paese?”, l’84% ha risposto che si opporrebbe contro l’8% che lo sosterrebbe.

Il paese più amichevole (o meno ostile) nel sondaggio risulta il Marocco, con il 67% di contrari, il 20% di favorevoli e il 13% che non dà risposta.

Il paese più ostile al riconoscimento di Israele risulta l’Algeria con il 99% di contrari al riconoscimento diplomatico di Israele e zero favorevoli, un dato persino più estremo di quello dei Territori palestinesi dove il 3% degli intervistati si è detto favorevole.

Questa edizione dell’Arab Opinion Index pone la stessa domanda dal 2011 per vedere se gli eventi in qualche modo modificano l’orientamento delle società nel mondo arabo, ma i risultati oscillano solo leggermente di anno in anno, tra un minino del 6% e un massimo del 9% di favorevoli.

In alcuni casi ci sono stati cambiamenti di opinione. Ad esempio in Marocco i favorevoli al riconoscimento diplomatico di Israele, erano solo il 4% due anni fa, quest’anno sono saliti al 20%. In Sudan i favorevoli sono passati dal 13% di due anni fa al 18% di quest’anno. Si tratta però di due paesi che in questi due anni hanno sottoscritto gli Accordi di Abramo con Israele.

Agli intervistati è stato anche chiesto se la causa palestinese riguardi tutti gli arabi o sia una questione esclusivamente palestinese. La grande maggioranza (76%) ha risposto che la causa palestinese riguarda tutti gli arabi. I paesi dove però questa empatia con i palestinesi appare meno plebiscitaria sono ancora una volta il Marocco (con il 59%) e il Libano (con il 61%).

Il 77% degli arabi giudica poi negativamente la politica statunitense nei confronti della questione palestinese. Percentuale che sale all’85% nei paesi arabi del Mashreq (Iraq, Siria, Libano).

Il 45% dei cittadini arabi intervistati dal sondaggio sostiene la democrazia come il sistema migliore di tutti gli altri, solo il 16% preferisce un sistema basato sulla legge islamica.

