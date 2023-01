L’antisionismo non è antiebraismo. L’Onu respinga l’IRHA

Qui di seguito il testo della lettera inviata al governo italiano e alle Nazioni Unite

***

Al Ministro degli Esteri Italiano, Antonio Tajani

Al Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari

Oggetto : adozione della definizione dell’antisemitismo proposta dall’IHRA all’esame della Assemblea Generale dell’ONU il 27 Gennaio 2023, giorno di commemorazione dell’Olocausto designato dall’Assemblea Generale dell’ONU

Come associazioni della società civile in Italia auspichiamo che si arrivi ad una soluzione giusta e pacifica in Medio Oriente e siamo nel contempo consapevoli dell’espansione di opinioni razziste ed antisemite in Europa ed Italia, ma anche preoccupati dell’uso arbitrario e fortemente politicizzato, da parte dei successivi governi israeliani, che si fa della “definizione operativa” proposta dall’IHRA, (Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto) nel 2016.

Molti colleghi ebrei hanno condiviso la loro opposizione all’adozione di questa definizione, che non combatterebbe l’antisemitismo, ma minerebbe “la difesa e l’applicazione della legislazione internazionale da parte dell’ONU nel caso dei rapporti Israelo-Palestinesi”.

Molte personalità e organizzazioni ebree rigettano la definizione dell’antisemitismo proposta dall’IHRA per il voto alla Assemblea Generale dell’ONU, perché è stata e sarebbe utile solo come arma politica per lo Stato di Israele, assimilando tutti gli ebrei sotto il suo ombrello e colpevolizzando ogni dissenso legittimo contro le politiche di tutti i suoi successivi governi. Qui il testo della loro posizione:

Per diversi anni la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) è stata sistematicamente utilizzata per false accuse di antisemitismo contro i critici del regime israeliano. Serve a proteggere Israele, non gli ebrei. La sua formulazione si adatta bene a questo ruolo politico per armare false accuse, come documentato in un rapporto, “The IHRA Definition at Work” (la Definizione Operativa IHRA). Il governo israeliano ha esteso tali false accuse contro gli organismi delle Nazioni Unite e le relazioni degli esperti che difendono il diritto internazionale e i diritti umani contro l’oppressione israeliana in Palestina.

Ad esempio, Israele ha imposto un “regime di apartheid” di discriminazione razziale al popolo palestinese, secondo un rapporto del 2017 di un organismo delle Nazioni Unite, redatto da Richard Falk, un ex investigatore dei diritti umani delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, e Virginia Tilley, docente di scienze politiche alla Southern Illinois University. Il loro rapporto è stato falsamente denunciato come antisemita. Questa denuncia si è servita degli esempi allegati alla definizione dell’IHRA, per cui chiamare Israele “una costruzione razzista” è presumibilmente antisemita.

Più recentemente Gilad Erdan, ambasciatore israeliano all’ ONU, ha denunciato l’ agenzia ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e la Corte Penale Internazionale come antisemiti. Ora chiede che l’Assemblea Generale ONU (UNGA) adotti la definizione IHRA che verrebbe utile per legittimare le false allegazioni.

Per queste ragioni numerosi studiosi internazionali hanno collegialmente chiesto all’ UNGA di respingere la definizione IHRA.

Nel suo rapporto la prof.ssa E. Tendayi Achiume, rapporteur speciale ONU sulle forme contemporanee di razzismo “cautela nell’ affidarsi alla definizione operativa IHRA come strumento per e all’ interno dell’ONU e delle sue entità costitutive”

Dal 2018 la definizione IHRA è stata contrastata da piu di 40 gruppi ebraici in tutto il mondo.

Vi preghiamo di respingere l’errata definizione dell’IHRA che mina il mandato delle Nazioni Unite per il diritto internazionale e i diritti umani.

Firmato da David Cannon, Chair of Jewish Network for Palestine (JNP) per International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN), JNP, Jewish Socialists’Group (JSG) e Jewish Voice for Labour Jewish Network for Palestine (JVL).

Ricordiamo anche che la stessa definizione IHRA è per altro stata inizialmente proposta come definizione operativa e senza forza vincolante, ma tuttavia viene spesso utilizzata con potere vincolante dalle istituzioni di molti Paesi.

Più di 350 studiosi internazionali che lavorano nel campo dell’antisemitismo, che sono ebrei, israeliani, palestinesi e mediorientali, hanno chiesto di respingere l’errata definizione dell’IHRA che mina il mandato delle Nazioni Unite per il diritto internazionale e i diritti umani, dettagliando le potenzialità di uso strumentale della definizione, senza essere efficace nel diminuire l’antisemitismo. https://jerusalemdeclaration.org.

Egregio Ministro ed egregio Ambasciatore, alla luce di quanto sopra riteniamo che l’Italia, pur avendo nel 2020 accolto la definizione IHRA inclusi i suoi esempi (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo_def.pdf), debba modificare la propria posizione facendosi promotrice presso l’ONU di politiche di contrasto all’antisemitismo meno criticabili e più condivisibili anche dalle organizzazioni e dagli studiosi ebrei sopra citati.

Mille grazie per la vostra cortese attenzione

Associazione in Italia degli Amici dei Prigionieri Palestinesi

ALKEMIA – ATS

Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese Onlus

BDS Italia

Comitato con la Palestina nel Cuore

Cultura e libertà

Defense for Children, Italia

Forum Palestina

Medicina Democratica, onlus

New Weapons Research Group, odv

ODV Salaam Ragazzi dell’Olivo, Comitato di Trieste

Per non dimenticare – ODV

Rete Bioregionale Italiana

Rete romana di solidarietà con il Popolo Palestinese

ULAIA ARTESUD ODV

USB- Unione Sindacale di base

23 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO