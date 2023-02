Il 91% delle aziende internazionali è ancora in Russia infischiandosene delle sanzioni

L’agenzia ucraina Interfax ha dato risalto allo sfogo di Mikaylo Podoliak, capo dell’ufficio presidenziale di Zelenski. Dopo quasi un anno di guerra, solo il 9% delle quasi 1.500 aziende globali ha lasciato il mercato russo, ha affermato Podoliak.

“Tra le aziende occidentali rimaste a lavorare in Russia, la quota maggiore è tedesca (19,5%), il 12,4% è americana, il 7% giapponese. In particolare, sono rimaste a lavorare in Russia, nonostante le sanzioni occidentali, aziende globali come Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit e simili“, ha scritto Podoliak su Telegram sabato scorso.

Secondo l’alto funzionario ucraino, alcune banche occidentali hanno realizzato super profitti in Russia durante l’anno della guerra su vasta scala.”Raiffeisen ha aumentato i profitti in Russia del 313%. Nel 2022, l’utile della filiale russa è stato di 474 milioni di euro, e questo è l’importo più elevato tra le filiali dell’Europa sud-orientale“. Raiffeisen ha aggiunto 94,8 milioni di euro al tesoro russo nella sola imposta sul reddito, ha affermato.

“L’importo delle altre tasse è molto più alto. Cioè, questa è la tassa di guerra, quella sull’uccisione di ucraini”. Inoltre, “Raiffeisen ha riconosciuto le pseudo-repubbliche LPR e DPR, offrendo prestiti. Citibank, Credit Europe Bank e OTP Bank l’hanno seguito“, scrive Podoliak.

Il braccio destro di Zelenski ha denunciato inoltre che l’Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione (NACP) ha recentemente riconosciuto una società americana come sponsor internazionale della guerra. La società possiede filiali e marchi come Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor, ecc.

“Non solo non hanno lasciato il mercato russo, ma continuano a gestire l’impianto di prodotti chimici per la casa, che è il più grande produttore mondiale di detergenti per P&G, e l’impianto per la produzione di lame e rasoi Gillette“, ha sottolineato Podoliak.

Il fatturato annuo totale di queste oltre 1.200 aziende in Russia è di quasi 290 miliardi di dollari. Questo è un quinto del PIL della Russia

“Non lasciare il mercato russo in un anno di guerra su vasta scala non è un incidente, ma una posizione consapevole … E l’Occidente collettivo, il cui mercato per le società internazionali è una priorità più alta della Russia, deve assumere una posizione ferma“, si è sfogato Podoliak. Che resterà inascoltato, probabilmente…



