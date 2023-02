Il presidente López Obrador nazionalizza il litio in Messico

Il Presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmato il decreto che dichiara il litio proprietà della nazione e il suo sfruttamento sarà di esclusiva competenza del governo messicano.

Il decreto stabilisce che 234.850 ettari saranno considerati riserve di litio nello Stato di Sonora, nel Messico settentrionale.

In questo modo, il Ministero dell’Energia viene incaricato di svolgere un lavoro di follow-up per l’estrazione di questo minerale, che è essenziale per le auto elettriche, in quanto è la base per la produzione delle batterie che utilizzano.

Il presidente messicano ha dichiarato che “quello che stiamo facendo ora, tenendo conto delle proporzioni e in un altro momento, è nazionalizzare il litio in modo che non possa essere sfruttato dagli stranieri, né dalla Russia, né dalla Cina, né dagli Stati Uniti“.

“Il petrolio e il litio appartengono alla nazione, appartengono al popolo messicano, a voi, a tutti coloro che vivono in questa regione di Sonora, a tutti i messicani“, ha detto López Obrador.

Da Bacadéhuachi, sulle montagne di Sonora, nel nord del Messico, López Obrador ha firmato il decreto e ha ribadito che il litio sarà un minerale strategico per il futuro della tecnologia nel mondo, e ha quindi deciso che il suo sfruttamento sarà di competenza esclusiva dello Stato.

23 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO