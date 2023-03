“A Cuba è necessario trasformare le reti digitali in trincee rivoluzionarie”

La Terza Lettera aperta a Ernesto Che Guevara. In questi anni il teologo della liberazione Frei Betto ha usato la formula della lettera aperta al Che per esprimere le proprie valutazioni sulla situazione a Cuba. In questa terza lettera aperta sottolinea con lealtà i punti di forza e le criticità dell’esperienza rivoluzionaria cubana.

Caro Che,

Ti ho scritto nel 1997 e nel 2011. Ora, ventisei anni dopo la prima lettera e dodici anni dopo la seconda, ti invio questa terza.

Sono stato molto spesso nella nostra amata Cuba. Nel 2022 l’ho visitata cinque volte, quasi tutte per periodi di due settimane.

Non viaggio come turista, ma come consulente del governo cubano e della FAO per l’attuazione del Piano SAN, il Piano di Sovranità Alimentare ed Educazione Nutrizionale, già concretizzato in una legge approvata dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

La Rivoluzione sta attraversando un momento molto difficile, frutto di una combinazione di fattori avversi: il blocco genocida imposto dalla Casa Bianca, che ha ormai più di 60 anni (Biden sostiene le misure criminali dell’amministrazione Trump, che ha revocato le flessibilizzazioni adottate dall’amministrazione Obama); la pandemia, che ha causato il riflusso delle attività lavorative e la scomparsa dei turisti che trasportano valuta estera; i frequenti fenomeni legati al cambiamento climatico, come siccità, tornado e uragani; e ora la guerra tra Russia e Ucraina, due importanti fornitori di input agricoli e fertilizzanti, nonché di turisti.

La popolazione sta soffrendo per la carenza di prodotti alimentari essenziali e non c’è stato tempo per il Piano FNS di mostrare risultati efficaci. Il governo sta facendo il possibile per alleviare la situazione, ad esempio rinegoziando i debiti del Paese e consentendo gli investimenti stranieri.

Fortunatamente, Cuba non è sulla mappa della fame delle Nazioni Unite e le strade del Paese non sono uno scenario comune alla maggior parte dei Paesi del continente, dove orde di famiglie indigenti rovistano tra i rifiuti alla ricerca di qualcosa per placare la loro fame.

So bene, caro Che, che dopo la vittoria della Rivoluzione Cuba ha affrontato periodi molto difficili. E non si è capovolta. Ha affrontato l’invasione mercenaria di Playa Girón, la crisi d’ottobre, gli attacchi terroristici, il periodo speciale seguito alla scomparsa dell’Unione Sovietica.

La resistenza di Cuba ha dimostrato una forza incrollabile di fronte a tante avversità. Nessuna di esse riuscì a diminuire la vocazione internazionalista della patria di Martí o la sua solidarietà con i popoli privi di medici e insegnanti o colpiti da calamità naturali.

I progressi compiuti dalla scienza cubana, capace di produrre cinque vaccini contro il virus Covid-19, fanno sì che oggi altre nazioni possano beneficiare di questa risorsa essenziale di fronte alla gravità della pandemia.

Tuttavia, l’aumento del flusso di migranti, soprattutto verso gli Stati Uniti, è motivo di preoccupazione. Molti lasciano l’isola – soprattutto giovani – non per motivi politici, ma per ragioni economiche. Altrettanto preoccupanti sono la spirale inflazionistica, il mercato alimentare parallelo, la corruzione che minaccia il morale dei rivoluzionari.

Che cosa direbbe, Che, di fronte a questa situazione difficile? Qualcuno potrebbe immaginare che lei direbbe che la leadership della Rivoluzione è stata danneggiata dalla scomparsa fisica di Fidel e dall’allontanamento di Raúl dalle funzioni di governo.

Non credo che questo sia corretto. Díaz-Canel è un uomo ben preparato che ha combattuto con successo la pandemia a Cuba, e l’Ufficio Politico e la direzione del PCC sono composti da uomini e donne di provata capacità e fermezza rivoluzionaria.

Ma una rivoluzione non può dipendere solo dalla sua sovrastruttura governativa. Questo è il caso delle democrazie borghesi, dove il popolo è visto come il beneficiario delle iniziative del governo, che sono per lo più volte a soddisfare gli interessi della classe dominante.

In una democrazia socialista il governo è, per eccellenza, il popolo politicizzato, organizzato e mobilitato. Forse manca uno sforzo maggiore nell’educazione ideologica delle nuove generazioni, oggi molto legate alle reti digitali che, controllate dalle corporazioni capitaliste (big tech), diffondono.

A Cuba è necessario trasformare le reti digitali in trincee rivoluzionarie. E rafforzare politicamente e ideologicamente le organizzazioni di massa, come la CDR.

Lei e Fidel siete la prova, come Martí, che le avversità possono essere superate con la fermezza ideologica.

Se le condizioni oggettive non favoriscono lo sviluppo delle forze produttive, allora è necessario dare priorità al miglioramento delle forze induttive: la disposizione soggettiva che ha trasformato il fallimento della Moncada nella vittoria della Sierra Maestra, o quella che ha trasformato la vostra morte nelle giungle della Bolivia in un incoraggiamento iconico per tante generazioni di rivoluzionari.

La proposta socialista non può essere ridotta al consumismo borghese. Questa proposta deve basarsi sulle radici della soggettività, sui valori morali su cui Martí ha tanto insistito, sulla spiritualità combattiva di Fidel, sul tuo esempio di dare la vita perché i popoli latinoamericani e caraibici possano avere la vita.

Caro Che, la tua emulazione, la tua etica rivoluzionaria, la tua generosa testimonianza di persona non attaccata al potere, sono qualità essenziali nella situazione attuale di Cuba.

È essenziale che le nuove generazioni conoscano sempre di più il tuo esempio e la tua opera, e che siano marzialmente dotate di quel sentimento d’amore che forgia uomini e donne nuovi. Come ha dichiarato Fidel, “mi rivolgo ai nostri militanti, ai nostri giovani, ai nostri studenti, ai nostri economisti, affinché studino e conoscano il pensiero politico ed economico del Che”.

1 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO