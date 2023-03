Enormi manifestazioni in tutta la Grecia per l’incidente ferroviario

Mercoledì 8 marzo migliaia di persone hanno invaso le strade delle città di tutta la Grecia durante lo sciopero nazionale organizzato per chiedere di non coprire il crimine, il mortale incidente ferroviario avvenuto una settimana prima a Tempe, Larissa.

Migliaia di lavoratori, giovani, studenti, alunni, uomini e donne hanno dato voce ai nostri 57 morti, ai nostri fratelli, ai nostri amici, ai nostri figli.

Ad Atene, dove la manifestazione è durata per ore, il governo e la polizia hanno cercato di fermare il fiume di persone chiudendo tutte le stazioni della metropolitana centrale, cercando di rendere impossibile l’accesso al centro della città.

Anche i lavoratori della metropolitana erano in sciopero, ma hanno aperto i percorsi durante le manifestazioni in un atto di sostegno alle migliaia di persone che volevano partecipare alle manifestazioni.

Come ultimo sforzo, la polizia, con l’assistenza di noti gruppi di provocatori, ha tentato di interrompere l’enorme manifestazione dei lavoratori, ma i loro tentativi sono falliti.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli Atene, Salonicco, Patrasso, Larissa, Ioannina, Creta sono state inondate da enormi manifestazioni, con dimensioni che molti di loro hanno visto per la prima volta. Intere città dove tutto era “morto” e le strade erano “vive”.

La voce della gente ha mandato un messaggio, gridando: “Non è colpa del cattivo tempo o di un errore umano. È colpa dei vostri profitti che sono intrisi di sangue”.

L’unica a NON scioperare ieri è stata la Confederazione Generale Greca del Lavoro, GSEE (membro della ITUC-CSI in Grecia), che ha dichiarato di essere … troppo impegnata per partecipare allo sciopero. In questo modo, ancora una volta, si è schierata dalla parte del governo e dei datori di lavoro contro il popolo.

Il mare di persone che ha invaso le strade di Atene, Salonicco, Patrasso, Larissa e di ogni altra città del Paese ha gridato “È UN CRIMINE PREVISTO”.

I lavoratori e i giovani, gli studenti e le studentesse con il loro polso, hanno trasformato il dolore e la rabbia in una lotta, in una voce, sono diventati la voce dei morti e hanno mandato al macero la propaganda del governo.

Le immagini delle magnifiche manifestazioni di oggi non possono essere né nascoste né oscurate dal piano provocatorio del governo organizzato per distruggere la manifestazione di Atene.

Lo sciopero si è svolto contro il tentativo organizzato di coprire il crimine omicida di Tempe, contro le tattiche di intimidazione del padronato nei luoghi di lavoro, contro le misure di repressione e intimidazione del popolo e nonostante l’assenza della pietosa leadership del GSEE, che i sindacati hanno superato da tempo.

LE NOSTRE VITE NON SONO UN COSTO – LE NOSTRE VITE HANNO UN VALORE

Chiediamo la vita che meritiamo, una vita con diritti moderni, un futuro migliore per noi e per i nostri figli.

Questo crimine non sarà insabbiato.

Il governo attuale, il governo precedente, i partiti che hanno governato e stanno attuando politiche che lasciano dietro di sé centinaia di morti, sono già stati condannati nella mente della gente e dei giovani. Sono colpevoli! Le loro finte lacrime ipocrite non smuovono nessuno.

Andiamo avanti, con maggiore determinazione

Non è il tempo del silenzio, è il tempo della voce e della richiesta!

Continuiamo con una nuova grande manifestazione dei sindacati domenica 12 marzo davanti al Parlamento.

