Sudan. Dopo anni di attacchi ai manifestanti, l’esercito e i paramilitari delle RSF l’uno contro l’altro

Più di 500 persone sono state uccise e 4.000 ferite da quando, il 15 aprile, sono scoppiati i combattimenti tra le Forze armate sudanesi (SAF) e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF).

Gruppi come il Sindacato dei Medici del Sudan temono che i combattimenti possano intensificarsi dopo l’evacuazione dei cittadini stranieri. Migliaia di persone sono già fuggite dal Paese. Oltre il 69% degli ospedali nelle zone di conflitto e in quelle limitrofe sono inutilizzabili. C’è una grave carenza di medicine, cibo, acqua ed elettricità.

I combattimenti sono l’ultima di una serie di convulsioni politiche da quando le massicce proteste pro-democrazia hanno rovesciato il dittatore di lunga data Omar al-Bashir nell’aprile 2019. Il capo dell’esercito, generale Abdel-Fattah Burhan, che presiede la giunta militare al potere, e il suo vice e capo dell’RSF, generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, erano membri chiave del regime di Bashir. La RSF è stata costituita dalle milizie janjaweed, responsabili di uccisioni di massa in Darfur durante il regno di Bashir.

Burhan e Hemeti hanno assunto il controllo de facto dopo la caduta di Bashir e sono stati responsabili del massacro di oltre 100 manifestanti che chiedevano un governo civile in un sit-in a Khartoum nel giugno 2019. In seguito, hanno negoziato con i partiti di destra della coalizione Forze per la libertà e il cambiamento (FFC) e hanno inaugurato un governo di transizione civile-militare ad agosto.

Mentre questo governo aveva un primo ministro civile, Abdalla Hamdok, la difesa, la polizia e la politica estera erano sotto il controllo dell’esercito, con Burhan a capo di un “Consiglio di sovranità”. L’esercito controlla una fetta consistente dell’economia, mentre l’RSF si è ingozzato delle ricchezze minerarie del Darfur.

L’accordo di transizione avrebbe dovuto aprire la strada a un governo civile. Invece, nell’ottobre 2021, Burhan e Hemeti hanno preso il controllo completo con un colpo di Stato.

Negli anni successivi al colpo di Stato, i manifestanti sono scesi in piazza, spesso a centinaia di migliaia, rifiutando qualsiasi compromesso con la giunta e chiedendo una vera democrazia e il controllo civile delle forze armate.

Le proteste sono state guidate dai Comitati di Resistenza (RC), una rete di oltre 5.000 organizzazioni di quartiere. Anche le forze di sinistra, tra cui il Partito Comunista Sudanese, sono state una forza fondamentale. Oltre 120 persone sono state uccise negli attacchi alle manifestazioni nei mesi successivi al colpo di Stato dell’ottobre 2021.

Incurante del sentimento popolare contrario a qualsiasi negoziato con la giunta, la comunità internazionale – ONU, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Unione Africana e l’Autorità intergovernativa regionale per lo sviluppo – ha sostenuto la ripresa dei colloqui tra la giunta e la FFC.

Questi negoziati hanno portato all’Accordo quadro nel dicembre 2022, che doveva concludersi con un accordo politico finale che avrebbe portato alla formazione di un altro governo congiunto con i civili l’11 aprile 2023.

Questo piano non si è concretizzato perché il SAF e l’RSF si sono rivoltati l’uno contro l’altro dopo essersi trovati in disaccordo sui tempi di integrazione del secondo nel primo.

Il Partito Comunista Sudanese ha ribadito il suo rifiuto di qualsiasi compromesso con la giunta. Sostiene che il sostegno internazionale a un altro compromesso per la condivisione del potere dopo il colpo di Stato di ottobre è servito a legittimare la giunta, che alla fine ha portato a questa lotta intestina.

* Pavan Kulkarni e Prasanth Radhakrishnan sono due giornalisti di Peoples Dispatch e Newsclick.

Fonte: Globetrotter- People Dispatch

3 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO