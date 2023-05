“Se viviamo è per camminare sulle teste dei Re”

Londra. – Gli attivisti di una organizzazione antimonarchica britannica, tra cui Graham Smith, noto esponente del movimento “Republic” che chiede l’abolizione della monarchia in Gran Bretagna, sono stati arrestati mentre si dirigevano verso Trafalgar Square, il luogo designato dagli attivisti per protestare contro l’incoronazione di re Carlo III.

Un filmato pubblicato su Twitter dal gruppo mostra la polizia mentre effettua gli arresti. Nel video si sente un agente che dice: “Sono in arresto, fine”. La polizia ha rifiutato di dire per quale motivo i manifestanti sono stati arrestati.

Scotland Yard ha confermato di aver effettuato una serie di arresti a Londra in vista della cerimonia di incoronazione di Carlo III. “Un’importante operazione di polizia è in corso nel centro di Londra. Abbiamo effettuato una serie di arresti nell’area di Carlton House Terrace”, con “l’accusa di turbamento della quiete pubblica”, si legge in un tweet della polizia britannica. Quattro i fermati “nella zona di St Martin’s Lane”, con “l’accusa di associazione a delinquere per arrecare disturbo alla popolazione” e altri tre “nella zona di Wellington Arch” con l’accusa di “possesso di articoli atti a causare vandalismo”.

*****

Oh gentiluomini, il tempo della vita è breve!

Trascorrere questa brevità nella bassezza

sarebbe cosa troppo lunga.

Se viviamo è per camminare sulla testa dei Re.

Se moriamo, o che bella morte, quando i Principi muoiono con noi.

Ora per le nostre coscienze le armi sono giuste.

Quando l’intenzione nel portarle è ragionevole.”

[William Shakespeare, Enrico IV]

