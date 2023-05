Stati Uniti e alleati guardano al potenziale ruolo della Cina nel porre fine alla guerra in Ucraina

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, e ovviamente al di là degli sproloqui ideologici dei servi dell'”informazione” euro-occidentale, qualcosa si sta muovendo dietro le quinte di un conflitto che, sul terreno, sembra si sia notevolmente stabilizzato.

Questo articolo del Wall Street Journal mette in chiaro alcuni fatti quotidianamente negati in pubblico da tutti i protagonisti.

L’amministrazione Usa, in maggioranza e soprattutto il Pentagono, non vede l’ora che i combattimenti finiscano. Il governo ucraino, tra una minaccia e un attentato, idem. Anche ha ha bisogno di “qualcosa” da sbandierare come una “vittoria”, altrimenti gli istinti omicidi si scatenerebbero all’interno dell’establishment di Kiev, anziché al fronte o in operazioni omicide all’estero.



Alcuni funzionari statunitensi ed europei hanno dichiarato di ritenere che la prevista offensiva di primavera dell’Ucraina potrebbe aprire la strada a negoziati tra Kiev e Mosca entro la fine dell’anno e che la Cina potrebbe contribuire a portare la Russia al tavolo delle trattative.

I governi europei premono ognun per sé – tranne quelli orientali, ormai votati alla guerra permanente per conto degli Usa – perché la guerra finisca presto.

Poi però ci sono i tecnoburocrati dell’Unione Europea, ormai decerebrati dal “pilota automatico”, che si mettono a studiare sanzioni contro la Cina proprio mentre i governi le chiedono di assumere un ruolo da protagonista nel portare le parti in conflitto intorno a un tavolo. Il tutto, va da sé, approfondisce la crisi di egemonia statunitense, con il vecchio imperialismo yankee costretto ad ammettere – tra le altre cose – di non poter sostenere il ritmo di consumo delle munizioni che si registra in una “guerra simmetrica”, boots on the ground.

Buona lettura.

*****



La volontà di incoraggiare i negoziati e di cercare un ruolo per la Cina nei colloqui rappresenta un cambiamento nel pensiero occidentale, in particolare negli Stati Uniti, che sono stati molto scettici su qualsiasi coinvolgimento di Pechino, dato il sostegno di lunga data della Cina a Mosca.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha recentemente espresso un cauto ottimismo sul fatto che Pechino possa contribuire a disinnescare il conflitto.

L’approccio si basa sulla convinzione che nessuna delle due parti sia in grado di continuare a combattere all’infinito e che si debba verificare la disponibilità di Pechino a svolgere un ruolo nei colloqui di pace internazionali, hanno dichiarato i funzionari. Restano comunque incerti sulla volontà della Russia di negoziare un cessate il fuoco sotto la guida del Presidente russo Vladimir Putin.

L’interesse per i negoziati porta Washington ad allinearsi maggiormente con alcuni Paesi europei, che sono desiderosi di vedere la fine del conflitto, o quantomeno di moderarne l’intensità, e che quest’anno sono stati i più intenzionati a discutere una qualche risoluzione.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri Paesi hanno detto pubblicamente che l’Ucraina dovrebbe essere sostenuta per tutto il tempo necessario a sconfiggere la Russia.

“Siamo stati chiari sul fatto che continueremo a sostenere l’Ucraina nel difendere il suo Paese dall’invasione immotivata della Russia, e questo sostegno continuerà“, ha dichiarato Adam Hodge, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale. “Purtroppo, non vediamo alcun segno che la Russia si stia preparando a fermare i suoi attacchi contro il popolo ucraino. Ecco perché siamo impegnati a continuare ad aiutare l’Ucraina a proteggere il suo popolo dall’aggressione russa“.

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato il più esplicito nello spingere l’Ucraina a cercare negoziati con il Cremlino dopo l’offensiva di primavera. I funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato sostengono da tempo che tutte le guerre finiscono al tavolo dei negoziati, ma hanno affermato che sarà necessario un interesse genuino da parte della Russia per affrontare qualsiasi trattativa in buona fede. Gli aiuti militari inviati all’Ucraina hanno lo scopo di mettere Kyiv in una posizione negoziale più forte.

Secondo i funzionari europei, i principali esponenti statunitensi del Consiglio di Sicurezza Nazionale sono favorevoli ai negoziati, mentre il Dipartimento di Stato e la Central Intelligence Agency si sono mostrati più scettici, desiderosi di vedere l’andamento dell’offensiva prima di proporre una via d’uscita diplomatica.

Un portavoce dell’NSC ha smentito le voci europee di divisione all’interno dell’amministrazione. Il Dipartimento di Stato e la CIA non hanno risposto a una richiesta di commento. Gli alti funzionari di Parigi e Berlino, che hanno familiarità con le discussioni dei loro leader con il Presidente Biden affermano di aspettarsi che la Casa Bianca tenti di facilitare i colloqui dopo i guadagni previsti dell’offensiva ucraina.

L’obiettivo è che l’Ucraina riconquisti un territorio importante nel sud, uno sviluppo che potrebbe essere interpretato come un successo anche se la Russia mantiene altri pezzi di territorio occupati dalle sue forze.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ospiterà questo mese a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in quello che sarà il suo primo viaggio in Germania dopo l’invasione russa del febbraio 2022. Anche se Scholz non farà pressioni su Zelensky per avviare i colloqui, Biden dovrebbe segnalare al leader ucraino che i colloqui per il cessate il fuoco potrebbero essere opportuni nei prossimi mesi, hanno detto i funzionari europei.

La spinta a negoziare arriva nel bel mezzo della preoccupazione su entrambe le sponde dell’Atlantico che l’entità del sostegno fornito dagli alleati all’Ucraina per la spinta imminente sarà difficile da eguagliare in futuro se la guerra dovesse finire in una situazione di stallo. L’approvvigionamento di munizioni è un problema fondamentale, perché la capacità industriale occidentale si è dimostrata incapace di soddisfare le richieste, hanno dichiarato diversi funzionari e leader dell’industria.

Alcuni alti funzionari dei governi europei hanno espresso preoccupazione per l’alto tasso di logoramento delle truppe e dei materiali in Ucraina, la cui popolazione è meno di un terzo di quella russa.

La spinta europea per i negoziati non gode al momento di un consenso generale. La Polonia, gli Stati baltici, altre nazioni più piccole e alcuni funzionari del Regno Unito ritengono che all’Ucraina debba essere concesso il tempo necessario per ottenere risultati, anche se la prossima offensiva di primavera non rimodellerà il campo di battaglia.

La Russia deve affrontare sfide per sostenere il suo sforzo bellico, che secondo alcuni potrebbe costringerla al tavolo dei negoziati. Testimoniando il 4 maggio a Capitol Hill, il Direttore dell’Intelligence Nazionale Avril Haines ha dichiarato che le agenzie di intelligence statunitensi ritengono che Putin sia poco interessato a negoziare una soluzione definitiva del conflitto e che stia ancora supponendo che la volontà dell’Occidente di sostenere l’Ucraina si eroderà col tempo.

“Continuiamo a ritenere che Putin molto probabilmente calcoli che il tempo giochi a suo favore“, ha dichiarato la signora Haines.

Ha aggiunto che il leader russo ha probabilmente ridimensionato i suoi obiettivi a breve termine in Ucraina, ovvero consolidare il controllo nell’est e nel sud del Paese e garantire che Kyiv non entri mai a far parte dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico.

Se Putin accetterà una “pausa negoziata” nel conflitto, il suo obiettivo potrebbe essere quello di utilizzare il tempo per ricostruire le forze russe per future operazioni offensive.

Non è stato possibile determinare l’aspetto dei negoziati, ma i funzionari di Parigi e Berlino hanno dichiarato di essere interessati a un accordo di cessate il fuoco di ampia portata che potrebbe coinvolgere la Cina tra i garanti.

A febbraio, la Cina ha chiesto colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, delineando il suo piano in un documento in 12 punti e proponendosi come mediatore neutrale.

Nello stesso mese, Macron si è offerto in privato a Zelensky per ospitare una conferenza di pace a Parigi per negoziare un cessate il fuoco, quando Kiev deciderà che è il momento giusto. Zelensky ha detto che avrebbe partecipato solo se avessero partecipato Biden e il leader cinese Xi Jinping.

“La Cina continuerà a promuovere i negoziati per la pace e a compiere i propri sforzi per un rapido cessate il fuoco e per il ripristino della pace“, ha dichiarato l’Ambasciata cinese a Washington in un comunicato.

Da allora, Macron e i suoi funzionari, così come altri funzionari europei, hanno spronato Pechino a svolgere un ruolo costruttivo nella diplomazia. Questi sforzi sono culminati con la telefonata di Xi a Zelensky ad aprile, per la prima volta dall’inizio della guerra, anche se i funzionari informati sulla conversazione hanno detto che la telefonata ha sgonfiato le speranze che il leader cinese si allontanasse dal sostegno alla Russia e non conteneva alcun chiaro impegno a sostenere le richieste dell’Ucraina.

Xi, che a marzo ha effettuato una visita di alto profilo al Cremlino, dove ha espresso il suo sostegno a Putin, invierà presto un inviato a Kiev.

“È troppo presto per poter dire qualcosa e stiamo aspettando che il rappresentante di Xi arrivi a Kiev“, ha dichiarato un alto esponente del governo ucraino.

Tuttavia, i principali leader europei sono ora fiduciosi che la Cina sia desiderosa di rimanere coinvolta in eventuali negoziati per il cessate il fuoco, hanno detto diversi funzionari europei.

A questo sentimento ha fatto eco Blinken. “In linea di principio, non c’è nulla di sbagliato in questo“, ha detto la scorsa settimana in un forum del Washington Post. Ha aggiunto che se ci sono Paesi con un’influenza significativa “che sono disposti a perseguire una pace giusta e duratura, saremmo lieti di accoglierli. Ed è certamente possibile che la Cina abbia un ruolo da svolgere in questo sforzo“. Blinken ha anche detto di non essere sicuro che Pechino accetti la proposta che Mosca sia definita “l’aggressore”.

Fino a poco tempo fa, alcuni funzionari statunitensi ed europei sostenevano che l’aperto sostegno della Cina alla Russia fin dall’inizio della guerra rendeva Pechino poco gradita come partner negoziale per porre fine alla guerra.

Kiev accoglie con favore qualsiasi Paese che possa svolgere un ruolo costruttivo nella ricerca della pace, ma non crede che Pechino sia cruciale, ha dichiarato di recente l’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova.

I leader occidentali si stanno lentamente muovendo verso un consenso sul fatto che fermare il conflitto potrebbe essere l’opzione migliore, ha dichiarato Fiona Hill, ex funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale responsabile della politica russa, ora presso la Brookings Institution.

“Sembra che la tendenza sia questa“, ha detto. “Congelare il conflitto e fermare il massacro, perché tutti vorrebbero che questo finisse“.

Putin non ha mostrato alcun segno pubblico di voler ridurre la guerra o i suoi obiettivi, nonostante le crescenti perdite. Secondo Hill, qualsiasi accordo duraturo comporterà probabilmente l’accettazione da parte di Zelensky dell’occupazione del territorio ucraino da parte della Russia.

È sufficiente che l’Ucraina abbia effettivamente rinunciato a un territorio e a innumerevoli vite e dica: “Ok, questo è ciò per cui siamo morti?“, ha chiesto la Hill.

-Warren P. Strobel ha contribuito a questo articolo.

* dal Wall Street Journal



9 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO