Con le manovre “Air Defender 23”, la NATO sta provando la terza guerra mondiale

Lo spazio aereo sull’Europa orientale è contestato. L’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico è stato attivato. In brevissimo tempo, centinaia di aerei da combattimento dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO verranno trasferiti in Germania per volare da qui verso la Russia. Anche gli aerei stealth F-35 con capacità nucleare sono in fase di preparazione per l’uso: sono spuntate le prime ore di una grande guerra.

Questo scenario costituisce la base per la manovra “Air Defender 23”, che si svolge dal 12 al 23 giugno. La guerra aerea è simulata contro un nemico immaginario che dispone di una potente forza aerea. È facile indovinare chi significa.

La gestione della manovra può essere ancora reticente nella sua comunicazione pubblica, ma Michael A. Loh, generale della US Air National Guard, ha espresso tempo fa la sua motivazione. Nel 2021, in vista di “Air Defender”, ha auspicato che la sua gente “pensi di più ai nostri pericoli imminenti: Cina e Russia“.

Le manovre vengono eseguite secondo il principio “allenati mentre combatti“. Aree operative, tattiche, logistica: tutto dovrebbe essere il più realistico possibile. Non è quindi un caso che la Germania stia diventando l’hub centrale dell’esercitazione.

Anche in caso di emergenza, innumerevoli jet della NATO decollerebbero dagli aeroporti tedeschi e sciamerebbero fuori. Le rotte di volo che l’aereo da combattimento testerà sono altrettanto realistiche. Conducono ai confini orientali del territorio della NATO, ai confini russo e ucraino.

Quella che a prima vista sembra un’audace ma usuale provocazione, è nei fatti una minaccia tangibile alla pace mondiale in tempo di guerra. Un incidente che coinvolge un aereo militare russo, una navigazione sbagliata o un errore del pilota può essere sufficiente per far sembrare un volo di addestramento un atto di aggressione.

Diventa particolarmente minaccioso se l’Ucraina utilizza la scia della manovra per lanciare attacchi mentre la sorveglianza aerea russa è costretta a seguire le attività della NATO. Al momento, il territorio russo viene bombardato quasi ogni giorno e il presidente ucraino minaccia in modo penetrante gravi attacchi.

In questa situazione il potenziale di escalation di un attacco militare ucraino, mentre i jet della NATO pattugliano nelle vicinanze, è evidente.

Il governo federale non solo è disposto ad accettare questi enormi rischi, ma sta anche sospendendo le consuete misure di sicurezza. Gli osservatori russi, che potrebbero garantire che l’esercitazione non venga utilizzata per preparare un attacco, non sono invitati.

Non dovrebbe esserci nemmeno un annuncio formale. “Non ti scriveremo una lettera. Capirai il messaggio quando i nostri aerei sciameranno fuori“, ha detto il massimo generale dell’aeronautica tedesca, Ingo Gerhartz, all’inizio di aprile quando gli è stato chiesto come fosse stata informata la Russia.

Questo allontanamento dalla politica di rassicurazione è stato accompagnato da una lotta alla diplomazia. La scorsa settimana, la Repubblica Federale della Federazione Russa ha bloccato il funzionamento di quattro consolati. Dovranno essere chiusi entro la fine dell’anno.

Poco prima della manovra, i rapporti sono ulteriormente tesi e importanti canali di comunicazione vengono sabotati. Apparentemente il governo federale sta facendo tutto il possibile per portare avanti l’escalation e aumentare il rischio che l’esercitazione possa diventare una grave emergenza.

*da Unsere Zeit

10 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO