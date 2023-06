Nel sommergibile Titan e nel Mediterraneo il fallimento di un sistema basato sul profitto!

Nel mare si consuma l’essenza della barbarie del capitalismo! In mari distanti migliaia di km si assiste al definitivo fallimento del Modo di produzione capitalistico, un sistema che basato sul profitto, nell’arco di poche centinaia di anni e’passato dall essere la proposta universale per la crescita, il progresso e lo sviluppo economico per l’intera umanità al definitivo crollo dell’idea di sviluppo sociale e collettivo per il raggiungimento del benessere dell’intera razza umana.



A bordo del Titan, 5 straricchi viziati e sicuramente arricchitisi sulle spalle di popolazioni povere e senza speranze, sono scomparsi nel profondo del mare per provare il brivido dell’avventura, ma siccome hanno speso 250.000 dollari ciascuno e sono figli della razza padrona, tutto il mondo è stato messo in apprensione per la loro sorte. Per la loro ricerca si stanno spendendo centinaia di migliaia di dollari, con mezzi di soccorso pagati dai contribuenti.



Nel Mediterraneo, sono ormai migliaia le persone,che scappando dalle miserie del capitalismo, in cerca di un miglioramento della propria, misera, vita, sono morte e continueranno a morire nell’indifferenza, anzi nell’ostilità dei paesi portatori dei valori assoluti del Modo di produzione capitalistico.



In Europa si sta consumando una guerra per il predominio economico del mondo,



La corsa allo sfruttamento di ogni risorsa, naturale e umana per aumentare il profitto di pochi, sta distruggendo il pianeta!



La natura ci sta chiedendo il conto, il modo di produzione capitalistico questo conto non potrà pagarlo!



E’ora di cambiare

