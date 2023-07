“La morte di Nahel è la scintilla”: i motivi della rabbia

Ultim’ora. Il quadro dei disordini notturni ricostruito dal quotidiano Le Monde.



Aggiornamento delle 5 del mattino

Nuove scene di saccheggio e violenza sporadica hanno scosso diverse città francesi, tra cui Lione, Grenoble, Saint-Etienne e Marsiglia, nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, ma sono state segnate da una violenza di “intensità molto minore” rispetto alle precedenti, secondo il Ministero dell’Interno, quattro giorni dopo la morte di Nahel, ucciso da colpi di pistola della polizia durante un controllo stradale a Nanterre.

In visita a Mantes-la-Jolie (Yvelines), Gérald Darmanin ha annunciato intorno alle 2:30 del mattino che 471 persone sono state arrestate in tutto il Paese, tra cui 120 a Parigi, secondo quanto comunicato dalla Préfecture de police alle 2 del mattino.

Intervistato da BFM-TV, il ministro dell’Interno ha dichiarato che “sarà la Repubblica a vincere, non i rivoltosi“, denunciando “violenze inaccettabili a Lione e Marsiglia“.

In un lungo messaggio rilanciato su Twitter dal capitano dei Les Bleus Kylian Mbappé, i giocatori della squadra di calcio francese hanno invitato a “placarsi” di fronte a quello che hanno definito “un vero e proprio processo di autodistruzione“.

“La violenza non risolve nulla, soprattutto quando si rivolge inevitabilmente e inesorabilmente contro coloro che la esprimono, le loro famiglie, i loro cari e i loro vicini“, hanno sottolineato, esprimendo al contempo il loro “shock per la morte brutale di Nahel“.

All’inizio di venerdì, diversi centri commerciali nella regione di Parigi sono stati vandalizzati, con diversi negozi danneggiati e saccheggiati. Tra gli obiettivi c’erano Rosny 2, in Seine-Saint-Denis, e Créteil Soleil, in Val-de-Marne. Negozi sono stati attaccati anche nel centro di Strasburgo.

Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin aveva annunciato nel pomeriggio, al termine di un secondo comitato di crisi interministeriale in due giorni, la mobilitazione “eccezionale” di 45.000 poliziotti e gendarmi e di unità d’élite come il GIGN.

Emmanuel Macron ha invitato “tutti i genitori ad assumersi le proprie responsabilità” venerdì pomeriggio al termine della riunione di crisi del governo. “Non è compito della Repubblica sostituirsi a loro“, ha dichiarato, dopo aver condannato “con la massima fermezza tutti coloro che sfruttano questa situazione e questo momento per cercare di creare disordine e attaccare le nostre istituzioni“.

In una circolare diramata venerdì, il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha definito la risposta penale “rapida, ferma e sistematica” che vorrebbe fosse applicata agli autori della violenza urbana, compresi i minori e i loro genitori.

Il Ministero dell’Interno ha ordinato ai prefetti di sospendere i servizi di autobus e tram in tutto il Paese ogni sera a partire dalle 21.00, al fine di limitare la diffusione dei disordini, che stanno prendendo di mira anche le infrastrutture di trasporto.

Alle 23.40 circa di giovedì, un abitante di Cayenne, nella Guyana francese, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile vagante mentre si trovava sul balcone al piano terra del suo palazzo, hanno osservato sul posto due giornalisti dell’emittente televisiva Guyane La Première.

Questa informazione è stata confermata a Le Monde da una fonte della polizia. Secondo il direttore territoriale della polizia nazionale, il colpo è stato sparato “indiscutibilmente” dai rivoltosi.

Il sindaco di Nanterre, Patrick Jarry, ha confermato che i funerali di Nahel M. si terranno sabato. In una breve dichiarazione alla stampa al termine del Consiglio interministeriale sulle città, il sindaco ha sottolineato “l’urgente necessità di trovare le parole per spezzare il ciclo della violenza“.

Dal dispaccio dell’Agenzia Agi.



Sporadiche violenze e saccheggi hanno colpito diverse città in tutta la Francia nella quarta notte di proteste dopo l’uccisione da parte della polizia di un adolescente.

La Francia ha dispiegato 45.000 agenti sostenuti da veicoli blindati leggeri, mentre unità di polizia e altre forze di sicurezza si sono sparpagliate in tutto il paese per reprimere la violenza per la morte di Nahel, ucciso martedì durante un blocco del traffico in un sobborgo di Parigi.

Nonostante la presenza della sicurezza, venerdì notte sono avvenuti saccheggi nelle città di Lione, Marsiglia e Grenoble, con bande di rivoltosi spesso incappucciati che hanno saccheggiato i negozi

I manifestanti hanno anche dato fuoco ad auto e bidoni della spazzatura. Ma durante una visita a Mantes-la-Jolie, a ovest di Parigi, il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha dichiarato sabato mattina presto che la violenza della notte è stata “di intensità molto minore”, con 471 arresti a livello nazionale e sacche di tensione a Marsiglia e Lione in particolare.

Darmanin aveva annunciato una mobilitazione “eccezionale” di polizia e gendarmi per evitare una quarta notte consecutiva di disordini per la morte di Nahel, che sarà sepolto sabato nel sobborgo parigino di Nanterre dove viveva ed è stato ucciso.

Gli avvocati della famiglia hanno chiesto ai giornalisti di stare alla larga, dicendo che era “un giorno di riflessione” per i parenti di Nahel.

Il presidente francese è pronto ad adattare il dispositivo di mantenimento dell’ordine “senza tabù” (di fatto: “senza limiti nell’esercizio delle violenza“) e ha fatto appello ai genitori perché “tengano i figli a casa“. Dispiegati 45mila agenti in tutto il territorio nazionale. Uno armamentario da guerra civile che fa a cazzotti con la pretesa di rappresentare un esempio di democrazia liberale…



Macron ha parlato al termine dell’unità di crisi interministeriale. “In questo contesto, chiediamo a tutti i genitori di assumersi la responsabilità: il contesto che stiamo vivendo è frutto di gruppi organizzati e attrezzati ma anche di tanti giovani. Un terzo degli arrestati sono giovani o molto giovani“, ha insistito il capo dello Stato.

“È responsabilità dei genitori tenerli a casa. Faccio appello al senso di responsabilità delle famiglie“. Ammettendo così, implicitamente, di governare uno Stato assassino che è un pericolo per i giovani.



“Le piattaforme e le reti svolgono ruoli molto importanti“, ha aggiunto, citando TikTok e Snapchat. “Saranno fatte richieste per avere l’identità di coloro che usano i social network per chiamare al disordine“. “Prenderemo diverse misure nelle prossime ore“, ha detto.

In pratica, si avvia una schedatura di massa su centinaia di migliaia di persone pretendendo che le piattaforme consegnino i dati in loro possesso.



L’introduzione dello stato di emergenza e del coprifuoco è stata richiesta da diversi responsabili politici dopo la terza notte di violenze che ha portato a centinaia di arresti, danni a edifici istituzionali e feriti fra le forze dell’ordine.

È morto un giovane, nel pomeriggio di ieri, che nella notte – secondo la polizia – era caduto dal tetto di un negozio a Petit-Quevilly (Seine-Maritime), a margine dei disordini seguiti alla morte di Nahel. Lo hanno riferito fonti della polizia.

Il giovane, che aveva circa vent’anni, è morto cadendo dal tetto di un supermercato “nel corso di un saccheggio“, ha riferito una fonte della polizia. L’ufficio del procuratore di Rouen ha invece chiarito che il supermercato non era stato teatro “di un attacco da parte dei contestatori“. Come si vede, la polizia continua a mentire come “regola di servizio”…



Intanto l’agente che ha sparato a Nahel – figlio unico di madre single, un’educazione scolastica caotica, una vita senza aver mai conosciuto il padre – si è scusato con la famiglia: è stato accusato di omicidio volontario e il suo avvocato ha raccontato che è “devastato”.

Una mano pietosa ha lasciato un biglietto struggente sul luogo dove il ragazzino è stato ucciso: “Pace a Nahel, che la terra ti sia lieve“.

Quelli che seguono sono alcuni articoli apparsi su Mediapart, decisamente più addentro ai movimenti di questi giorni.



Scene degne di un film dove non ci sono “niente più regole, niente più leggi”, un supermercato saccheggiato, una stazione di polizia attaccata a mezzanotte da una cinquantina di rivoltosi, auto incendiate, giovani che si scatenano in una terra senza poliziotti…

La notte da mercoledì 28 giugno a giovedì 29 giugno a Trappes (Yvelines), come ha vissuto – e raccontato – Ali Rabeh, il sindaco (Generation s) del paese, è stato terribile.

«E alla fine ce la stiamo cavando abbastanza bene, perché nessuna attrezzatura pubblica comunale è stata attaccata», sussurra l’assessore comunale. Ricorderà a lungo lo sguardo “determinato” di questi giovani incappucciati, umiliati quotidianamente dalla polizia, oggi traboccanti di rabbia.

Ma anche quella degli abitanti, entrambi traumatizzati dall’assassinio di Nahel, da parte di un poliziotto il 27 giugno a Nanterre, e “disgustati” per aver visto i colpi di mortaio radere al suolo le loro finestre.

All’altro capo della periferia parigina, a Seine-Saint-Denis, l’Île-Saint-Denis non è stata risparmiata: il suo municipio è stato bruciato nella stessa notte. “Da allora, è stata una cellula di crisi dopo l’altra”, descrive Marie Anquez, la prima deputata della città.

I primi tafferugli sono avvenuti poco dopo la mezzanotte, mentre gli eletti si trovavano nelle aule del consiglio comunale. Bidoni della spazzatura bruciati sul ponte che collega la cittadina (situata su un’isola della Senna) a Saint-Denis, petardi, colpi di mortaio. “Un residente ha urlato contro i giovani, poi è arrivata la polizia, finalmente la situazione s’è calmata.»

Tre ore dopo, il municipio ha preso fuoco. La polizia ha trovato bombolette di azoto sulla scena in mattinata. “Tutto il pianterreno è andato a fuoco, tutto il nostro sportello per il pubblico: è il servizio per le nascite, le morti, per le permanenze nei campi estivi… È la vita locale di ogni abitante che è andato all’inferno. Fumo, fa molto effetto, “dice l’eletto.

Prudente sulle motivazioni dei piromani, Marie Anquez descrive sia i tanti segni di sostegno da parte degli abitanti dopo l’incendio sia la loro rabbia, “giustamente”, dopo la morte del giovane di Nanterre. “

Questo dolore, le persone qui lo condividono. Non sono solo i giovani che si perdono, sono tutti quelli che sono preoccupati per un sistema che è diventato fallimentare! Nell’Île-Saint-Denis, siamo in battaglia contro lo Stato dopo l’adozione di un desiderio nel consiglio municipale contro la violenza della polizia, abbiamo anche attaccato lo Stato per violazione dell’uguaglianza territoriale sui servizi pubblici.»

A Seine-Saint-Denis, venti città sono state afflitte da una notte agitata. “C’è stata molta violenza, danni alle strutture pubbliche, autobus bruciati, negozi saccheggiati”, testimonia il presidente del consiglio dipartimentale, il socialista Stéphane Troussel, che descrive “scene di guerriglia urbana, con piccoli gruppi molto mobili“.

“È iniziato più velocemente e più forte che nel 2005”, quando i quartieri popolari della Francia erano stati attraversati da rivolte urbane, che avevano portato al decreto dello stato di emergenza, dopo la morte a Clichy-sous-Bois di due adolescenti, Zyed Benna e Bouna Traoré, folgorato durante un inseguimento con la polizia.

A Romainville, il municipio è stato “lapidato tra le 2 e le 3 del mattino, le finestre sono state rotte”, dice Flavien Kaid, capo dello staff del sindaco François Dechy, al termine di una riunione di crisi. Dentro c’erano “il sindaco, i deputati, il direttore generale dei servizi e la polizia municipale”.

A Bagnolet è stato il commissariato – in realtà una semplice dependance del commissariato di Lilas – ad essere parzialmente bruciato. Secondo una fonte locale, le due società CRS mobilitate per l’intera Seine-Saint-Denis erano state occupate molto presto a Bobigny, prefettura del dipartimento.

Ma questo dipartimento emblematico è ben lungi dall’essere l’unico ad essere stato colpito dalla violenza. “La particolarità di questa volta è che i quartieri a bassa tensione sono intervenuti, come a Sceaux e Clamart [Hauts-de-Seine] o Nandy [Seine-et-Marne]”, osserva Philippe Rio, sindaco comunista di Grigny ( Hauts-de-Seine), preoccupato per questo insolito contagio.

Territori abbandonati

Perché gli edifici pubblici vengono presi di mira in questo modo? In che modo i funzionari sul campo interpretano la violenza che attraversa la loro comune? Per Flavien Kaid, gli autori di queste violenze vogliono “attirare la polizia, andare allo scontro”: “Cercano vendetta. Il funzionario comunale chiama in causa “decisioni politiche nazionali”, di fronte alle quali “ci troviamo in prima linea mentre cerchiamo di agire per contrastarle”. “La morte di Nahel è l’ultima goccia”, dice.

A Tourcoing (Nord), Sourida Delaval-Hammoudi, direttrice dell’AAPI, associazione per l’animazione di quartiere e l’integrazione professionale, usa quasi la stessa parola: “Abbiamo avvertito a lungo, abbiamo detto che stava per esplodere, Nahel è la scintilla. »

“Qui, abbiamo richieste locali”, dice. Ma l’elenco che stila riguarda in realtà un lungo elenco di territori che si sentono trascurati: “La mancanza di attrezzature, di occupazione, l’impressione di non essere riconosciuta come cittadina. E poi ci sono tutti i controlli imposti ai giovani, le multe della polizia che non basterà un lavoro per rimborsare…”

Parte della notte, poi tutta la mattinata, in giro per la sua città per capire e misurare l’entità dei danni, il sindaco ambientalista di Colombes (Hauts-de-Seine), Patrick Chaimovitch, è visibilmente stanco. E commosso. Il suo comune è stato molto colpito dagli eventi della notte. L’assessore comunale descrive una salita al potere dopo i primi scontri di mercoledì sera.

“Abbiamo visto tanti giovani, giovanissimi, 14, 17 anni, alcuni un po’ alcolizzati, che bruciavano tutto quello che capitava sotto mano. E il saccheggio, abbiamo avuto difficoltà a seguire quello che stava succedendo.»

Da mesi abbiamo segnali piuttosto brutti, tensione nell’aria, a causa di una situazione materiale sempre più degradata.

Patrick Chaimovitch, sindaco di Colombes

Gli eventi, “eccezionali” per la loro intensità in questa città operaia, avevano chiaramente Nanterre “come detonatore”, ha detto. “Ma da mesi abbiamo segnali piuttosto brutti, tensione nell’aria, a causa di una situazione materiale sempre più degradata.

“Precarietà, condizioni abitative precarie, “la vita è concretamente sempre più difficile”, spiega l’eletto. Lo Stato è “presente”, ammette, ma servirebbero “miliardi” in più per risolvere la situazione in una città come Colombes.

A Grigny, il sindaco Philippe Rio teme i giorni successivi, soprattutto perché condivide l’osservazione: “Siamo tutti molto mobilitati, siamo tornati alla modalità 2005. Ma dal 2005 le cose sono peggiorate: sono apparsi i social network, le popolazioni si sono impoveriti, il rapporto con lo Stato si è deteriorato…

Senza contare che con l’aumento delle rette al Grande Borne quest’anno la gente dovrà pagare una tredicesima mensilità che non può permettersi. Nel comune, metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.

Scrittore, regista, fine conoscitore dei quartieri popolari in cui vive e lavora, Mehdi Lallaoui riferisce che nella sua città di Argenteuil molte famiglie cercano di temperare i giovani più bellicosi.

“Ci dicono che quello che sta accadendo è autodifesa, perché non hanno diritto ai media, né alla rappresentanza politica, né all’ascolto, né al rispetto. Spieghiamo loro che ciò che stanno bruciando dipende da noi, che i signori e le signore al potere, stanno al caldo, nei loro bei quartieri, nelle loro scuole private. Ma fanno fatica a sentirlo.»

Mehdi Lallaoui riconosce il carattere “insopportabile” del ripetersi di eventi che colpiscono i giovani dei quartieri. “È una morte, una di troppo”, insiste.

“Vedo giovani che attaccano se stessi. Sembra autolesionismo”, aggiunge Nourdine Bara, autrice di romanzi e opere teatrali. Vivendo nel quartiere popolare di La Paillade, a nord di Montpellier, organizza da quindici anni agorà ed eventi, per favorire lo scambio attraverso la cultura.

L’artista sviluppa un’idea paradossale: “Di fronte a questa gioventù nasce un’idea: sarebbe nichilista, distaccata da ogni progetto sociale. Tuttavia, ciò che vedo nel caos e nella furia è proprio l’espressione di un rifiuto della violenza, controintuitivamente. Attraverso questa violenza, la gioventù rifiuta la violenza più devastante: quella del disprezzo e dell’indifferenza.»

Insiste: “Ciò che ci manca gravemente sono precedenti che ci ricordino che giustizia opera nel nostro Paese” rispetto alla violenza della polizia.

Mehdi Lallaoui dice la stessa cosa. “Questi crimini vanno avanti da quarant’anni e le condanne per chi li commette sono ancora inferiori a quelle che dovrebbero essere“.

Cita la storia di Foued, detenuto ingiustamente nell’affare Viry-Châtillon, e per il quale lo Stato fa il pignolo con indennità compensative. “Tutto questo si sa, se ne discute nei quartieri, la gente è indignata per quella che percepisce come una società a due velocità.»

Riformare la politica della città

Anche intorno a Lione la notte era dura. Incendi e danni hanno avuto luogo a Vénissieux, Villeurbanne, Décines e Vaulx-en-Velin, l’epicentro delle rivolte urbane del 1990. A Décines, anche il municipio è stato gravemente danneggiato da un incendio.

A Villeurbanne, “l’evento più grave è stato l’incendio in un appartamento di rue Balzac, provocato da colpi di mortaio [giochi d’artificio]”, riferisce il sindaco Cédric Van Styvendael.

“Abbiamo dovuto trasferire urgentemente dodici famiglie. Grazie alla solidarietà degli abitanti, che in particolare hanno contribuito a far evacuare una persona con disabilità, si è evitata una tragedia”, confida sollevato il sindaco. Qui, tutti hanno in mente l’incendio che ha causato la morte di dieci persone, tra cui quattro bambini, a Vaulx-en-Velin a dicembre.

Come molti eletti locali, il vicepresidente della metropoli di Lione è infastidito dal ritardo nella firma con lo Stato di “contratti di città”, che dovrebbero consentire la distribuzione di mezzi finanziari.

Per Renaud Payre, vicepresidente della metropoli di Lione, responsabile delle politiche cittadine, “la violenza che si esprime oggi è il risultato di un indebolimento dei corpi intermedi dei quartieri: le strutture associative o i centri che sono stati estremamente indeboliti negli ultimi anni”.

Secondo lui, gli eventi devono portare l’esecutivo ad accelerare sulla revisione della politica cittadina: “Abbiamo perso abbastanza tempo. E diciamolo subito, la politica della città non passerà per tutta la sicurezza. Questa è una risposta a brevissimo termine.»

Come molti eletti locali, è infastidito dal ritardo nella firma dei “contratti di città” con lo Stato, che dovrebbero consentire la distribuzione delle risorse finanziarie, ma che non entreranno in vigore prima del 2024.

“Nei nostri quartieri prioritari la povertà è 3,3 volte superiore alla media metropolitana. Sappiamo dove agire: dove la legge comune non si applica.»

Un residente di Saint-Fons, ai margini di Vénissieux, attivista associativo nel quartiere Clochettes, lamenta anche la scomparsa di assistenti sociali e mediatori che un tempo attraversavano i locali. “Non li vediamo più, e i giovani sono lasciati a se stessi, fanno di tutto, lei si lascia trasportare. Bruciare le auto dei poveri, non capisco, molti non hanno nemmeno l’assicurazione.»

Testimonia la notte agitata nel suo quartiere – colpi di mortaio, qualche fuoco di rifiuti, rumore fino alle tre del mattino – e la sua preoccupazione.

“Ho chiuso la porta, ho tenuto i miei figli e non ho messo piede fuori. Ho troppa paura che succeda loro qualcosa e che si trovino nel posto sbagliato al momento sbagliato… Già, in tempi normali, i poliziotti sono aggressivi contro i nostri figli.»

La polizia accusata da tutti

Infatti, tutti gli eletti, tutti gli attivisti dell’associazione contattati da Mediapart stigmatizzano una “dottrina poliziesca alzo zero che va rivista, altrimenti sarà mancato soccorso a chi è in pericolo”, per riprendere le parole del sindaco di Grigny Filippo Rio.

“Stiamo arrivando alla fine di un ciclo che è stato aperto da Sarkozy e dalla sua menzogna Kärcher, che si è concluso con l’eliminazione di 10.000 posti di agenti di polizia (di quartiere) e lo smantellamento dell’intelligence generale”.

Secondo Hamza Aarab di Montpellier, il giovane che “si trascina da anni” ha in primo luogo rapporti conflittuali con la polizia. “I loro controlli, il modo in cui si comportano. La loro arroganza di impunità …”, cita.

“Se non avessimo avuto il filmato [nel caso di Nahel], avremmo detto: ‘È un delinquente che si è imbattuto nella polizia.’» (nel filmato si vede e si sente il poliziotto che grida a Nahel “ti ficcherò una pallottola in testa e gli punta la pistola sulla guancia – video visto da tutti anche nelle tv e che ha costretto persino Macron e Darmanin a dire che forse non si erano comportati secondo le regole).

Nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel ricorda da parte sua “i quindici anni di degrado dei rapporti con la polizia, della familiarità, del controllo di facies (somatici) e, più in generale, di un discorso ambientale di estrema destra”.

Di fronte a questa china, “non possiamo continuare così”, lancia il leader politico: “La Repubblica francese si occupa prima di tutto dei servizi pubblici, e un tale livello di risentimento nei confronti della polizia, non è sostenibile.»

“Quando tornerà la calma, è ovvio che non saremo in grado di salvare un buon lavoro sui rapporti polizia-popolazione“, afferma anche Cédric Van Styvendael, sindaco di Décines. “Il commissario di Villeurbanne ha sperimentato certe cose nel rapporto con gli abitanti, è un cantiere da aprire.»

Discorso simile per Ali Rabeh, a Trappes, che dieci anni fa ha visto la sua stazione di polizia a tempo pieno sostituita da una semplice antenna, cronicamente a corto di personale. Oggi il sindaco si dice molto pessimista per il futuro. Cambiare il carattere?

“È più facile mettere milioni sul rinnovamento urbano, torcere il braccio dei sindaci per costruire case popolari, chiedere ai prefetti di concedere concessioni edilizie… Ci vorranno vent’anni per ricostruire una polizia repubblicana”, ansima.

Le uccisioni a colpi di arma da fuoco di bambini nei quartieri, qualunque siano le circostanze, sono diventate qualcosa di drammaticamente all’ordine del giorno.

Salim Gramsi, attivista comunitario di Marsiglia, da cui è appena andato via il presidente della Repubblica, anche Mohamed Bensaada, attivista LFI dei quartieri popolari della città, ritiene che “questa questione del rapporto tra la popolazione e la polizia sta diventando molto preoccupante”.

“E il modo in cui Macron è venuto a trovarci qui, fingendo di credere che si possa combattere la droga con i terminali delle carte di credito, è ridicolo”, denuncia.

Nella sua città si guarda con “tristezza” agli avvenimenti di ieri sera, ma senza che la rivolta si propaghi. Come nel 2005. Perché? Osa una nota positiva, rilevando che il fitto tessuto associativo, che svolge molto lavoro sul campo nei distretti settentrionali, funziona. Altri sono molto meno ottimisti.

«Qui da tanto tempo si va oltre ogni immaginazione», si lamenta Salim Gramsi, capo dell’associazione Le Sel de la vie, che riunisce la pletora di associazioni che hanno lavorato intorno all’avventura della requisizione di McDonald’s Saint-Barthélemy nel 14° arrondissement della città.

“La sparatoria sui bambini nei quartieri, qualunque siano le circostanze, è diventata qualcosa di drammaticamente all’ordine del giorno”, sottolinea. “Vorremmo una reazione identica quando muoiono i nostri giovani. Nessuno però si sta ribellando per Marsiglia, mentre le madri qui, sono come la madre di Nahel, subiscono il martirio”, dice Salim Gramsi.

Chi diffida della “concorrenza delle vittime” nota tuttavia una forma di “fatalismo, di rassegnazione” nella popolazione che lo circonda: “A volte abbiamo cinque o sei morti contemporaneamente, bambini che a volte non hanno solo passeggiate, e non succede niente.»

Alla marcia bianca per Nahel, un grido di rivolta piuttosto che un minuto di silenzio

di Berenice Gabriel e Khedidja Zerouali

A Nanterre, diverse migliaia di persone si sono unite questo giovedì 29 giugno per rendere omaggio al giovane Nahel, ucciso dalla polizia due giorni prima. Più che una lunga marcia silenziosa, i manifestanti hanno gridato la loro rabbia, quella di aver visto morire di nuovo uno di loro per mano di un poliziotto.

La famiglia del giovane Nahel M. voleva una silenziosa marcia bianca, aveva una rumorosa marea umana, un gran grido del cuore. “Ormai sono finiti i minuti di silenzio, e per chiedere gentilmente, non è più il momento per quello”, lancia un giovane frettoloso tra la folla.

Questo giovedì 29 giugno, a Nanterre, non lontano dal luogo in cui Nahel M. è stato ucciso da un poliziotto due giorni prima, diverse migliaia di persone si sono radunate per gridare la loro rabbia. Erano 6.200 secondo la questura, 20.000 secondo gli organizzatori della marcia bianca.

In mezzo alla folla intere famiglie, attivisti, funzionari eletti, rapper tra cui Dinos o Rohff, casalinghe che aprono la strada ai loro passeggini, anziani che cercano di tenere il passo, giovani che scattano tutto e quelli che non dicono niente, ancora troppo commossi, abbracciati, soffocando qualche lacrima.

Ma, soprattutto, sono tanti i giovani, anche giovanissimi, che si sono mobilitati: la maggior parte sono razzializzati e provengono dai quartieri popolari dell’Île-de-France, dai “sette-sette”, dai “nove -tre”, “nove-quattro”.

“Dì a te stesso che anche a Caen si sono mobilitati quando beh è un grande villaggio cosa…”, lancia una giovane donna di Argenteuil. Lì, non c’è Nanterre, non c’è Nanterre, siamo tutti insieme contro questa violenza della polizia, tutti i distretti, ovunque in Francia.

E tutti loro hanno una storia di violenza della polizia da raccontare. I ragazzi raccontano in prima persona, le ragazze raccontano quello che succede così spesso ai loro fratelli.

Questo giovedì, 29 giugno, il silenzio è durato poco. C’era il ruggito dei motociclisti che venivano in bande. I nomi di Zyed e Bouna, Adama, Théo, tutti vittime della violenza della polizia, sono stati cantati molte volte da quando “quando marciamo per uno, marciamo per tutti”.

C’erano anche gli slogan nei megafoni, quelli che dicevano che “tutti odiano la polizia” o che la polizia è “ovunque” ma che la giustizia è “da nessuna parte”. Ci sono state anche richieste di dimissioni del Ministro dell’Interno o del Presidente della Repubblica.

Criminalizzare le vittime per scagionare i colpevoli

All’arrivo, una delle zie di Nahel si stava rimettendo il velo dopo aver urlato sul camion, rattristata dal fatto che né lei né nessuno dei membri della famiglia fosse in grado di parlare alla fine della marcia.

A pochi metri dal punto in cui si è schiantata l’auto guidata dal giovane Nahel, la polizia ha usato gas lacrimogeni all’arrivo del camion degli organizzatori. La famiglia non ha potuto esprimersi, secondo loro restituita al silenzio dall’istituzione che ha appena tolto loro un figlio.

“Ho rabbia, ecco cosa provo, rabbia”, ripete Djema, una ragazzina di Nanterre, amica di Nahel. Con Mediapart è preoccupata per la violenza della polizia, e per lei non ci sono dubbi: il suo amico è stato ucciso perché era un giovane arabo dei quartieri popolari.

Nelle discussioni il nome di Nahel finisce presto per mescolarsi a quello di altre vittime della violenza della polizia. Secondo i manifestanti, lo schema è sempre lo stesso nel processo di criminalizzazione delle vittime: la polizia violenta, a volte uccidendo, e molto rapidamente, i leader politici, a volte accompagnati da giornalisti ed editorialisti, indagano sul passato delle vittime.

Per vedere se non c’è motivo di renderli colpevoli. E se non c’è abbastanza materiale per loro, allora arrivano a riesumare le menzioni del trattamento dei casellari giudiziari (TAJ), un fascicolo di polizia che elenca fatti per i quali le persone sono state implicate ma non necessariamente condannate in seguito.

Così, il passato del giovane è stato sviscerato per ore su alcuni canali televisivi e radiofonici. I giornalisti hanno così fantasticato su cosa avrebbe potuto o non potuto fare la 17enne…

Al punto che, su France Inter, la stessa portavoce del ministero dell’Interno ha deciso di ricordare alla giornalista Léa Salamé che questo “non è oggetto del dibattito. Indipendentemente dal fatto che fosse noto o meno alla polizia, quello che è successo, questa tragedia, non è accettabile“.

Nella marcia bianca, Cédric, autista di ambulanze di Nanterre, abbonda: “Niente giustifica l’uccisione. Era disgustato nel sentire, a poco a poco, Nahel passare dallo stato di vittima a quello di sospettato. Per lui si tratta di scagionare la polizia usare il passato del ragazzino in pubblico.

E vuole dirlo: la storia di Nahel è anche la sua e quella di tanti altri uomini razzializzati che vivono nei quartieri popolari. Come altri nel corteo, ha molte storie di brutalità della polizia da raccontare. “Posso raccontarvele tutte, ma resteremmo qui fino a domani”, scherza.

Le vittime razzializzate

Come Djema, ricorda che gli uomini razzializzati hanno maggiori probabilità di subire la violenza della polizia e fa persino paragoni dolorosi. Nel maggio 2023, il figlio di Éric Zemmour è stato causa di un grave incidente in stato di ebbrezza, è stato incriminato.

Lo stesso mese, il figlio di Nadine Morano è stato arrestato dopo un mordi e fuggi, risultando positivo alla cocaina dopo l’arresto. Infine, cita Pierre Palmade, anch’egli risultato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale avvenuto nel febbraio 2023 e che ha provocato la morte di tre persone.

Tutti loro sono bianchi, sono stati assicurati alla giustizia ma sono ancora vivi, a differenza del giovane Nahel che ha dovuto affrontare “polizie arbitrarie”.

Per Benjamin, allenatore di educatori sportivi e attivista dei quartieri popolari, ciò che è accaduto nei drammi precedenti si ripete in questo dramma.

Ricorda di essere stato in strada nel 2005 dopo la morte dei giovani Zyed e Bouna ed è ancora lì oggi, con le stesse richieste: giustizia per le vittime e le loro famiglie, una revisione del sistema di polizia e il ritorno dei servizi pubblici nei quartieri, “da oggi l’unico servizio pubblico che rimane qui è l’istituto di polizia”. Per lui, la criminalizzazione delle vittime non è estranea alla loro razzializzazione.

Ai margini del corteo che si sta dirigendo verso la prefettura di Nanterre, la polizia è accorsa in gran numero. Sono debitamente fischiati, anche i manifestanti più anziani danno loro il dito medio.

Il momento non è quindi per la pacificazione ma per la chiara espressione della rabbia. “È esattamente quello che sta succedendo lì che ci serve, se potesse durare diversi mesi sarebbe un bene”, assicura Cédric, il paramedico di Nanterre.

Delle dieci persone che abbiamo intervistato, nessuna ha condannato le violenze perpetrate durante le rivolte di ieri sera. Li capiscono e li supportano. Nessun fischio quando banche e aziende vengono attaccate con mazze e pietre.

“Abbiamo cercato di esprimerci in modo diverso. Sui social, sui media, non cambia nulla, spiega Mehdi, studente marocchino di 23 anni che vive in Francia da quattro anni. Ora, dobbiamo cambiare le cose con ogni mezzo. So che continueranno a parlare di arabi e neri che bruciano macchine, ma questa violenza è dovuta a quello che sta succedendo. La rivolta è normale, non staremo a guardare mentre i nostri fratellini e le nostre sorelline vengono uccisi.”

Dopo la morte di Nahel, il potere intrappolato nella sua cecità

di Ilyes Ramdani

Le notti di rabbia nei quartieri popolari hanno riportato il tema della violenza della polizia nell’agenda dell’esecutivo. In assenza di risposte valide, il governo si accontenta per il momento di mostrare la sua compassione e mostrare la sua fermezza.

L’esecutivo ha cambiato piede. A due giorni dalla morte del giovane Nahel a Nanterre (Hauts-de-Seine), il ministro dell’Interno intende reprimere severamente la rivolta che si esprime in diverse città del Paese.

“Abbiamo effettuato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per questa sera e questa notte”, ha indicato giovedì pomeriggio Gérald Darmanin ai prefetti, riferendosi alla mobilitazione di quarantamila persone, comprese quelle delle forze speciali di intervento come il Raid, il GIGN e il BRI.

Nello stesso messaggio, il numero 3 del governo raccomanda “arresti dall’inizio degli scontri” e una “presenza davanti ai luoghi di pubblico servizio”, come municipi e scuole.

“L’ordine pubblico deve essere fermamente ripristinato”, conclude. Il giorno prima e il giorno prima, le forze di polizia e gendarmeria sul campo erano state istruite a non scontrarsi con i giovani.

L’evoluzione delle istruzioni di Place Beauvau (il Viminale francese) non è solo una questione di mantenimento dell’ordine. Riflette il movimento politico del potere, che vuole a tutti i costi evitare la conflagrazione del 2005.

“Stiamo tornando su una linea di fermezza perché è l’unico modo per ritrovare la calma”, traduce una fonte di governo. Olivier Véran, portavoce del governo, ha denunciato giovedì mattina su BFMTV “attacchi contro la Repubblica”.

Ed ecco di nuovo Gérald Darmanin nel suo consueto corridoio: la mattina denuncia di violenze, il pomeriggio visita a un commissariato, la sera istruzioni per la repressione.

Giovedì, Matignon ha incaricato i ministri di annullare tutti i viaggi che era possibile annullare. Invece il primo ministro, Élisabeth Borne, e quattro suoi ministri (Gérald Darmanin, dunque, ma anche Éric Dupond-Moretti per la giustizia, Pap Ndiaye per l’istruzione, Olivier Klein per la città) sono andati a constatare sul campo i danni della notte precedente.

“Non possiamo ignorare le violenze che abbiamo visto, giustifica un consigliere ministeriale. Non si incendia una scuola in Francia, che si sia legittimamente arrabbiati o meno. Per ora, la nostra risposta può essere solo una sequenza d’ordine.”

Come durante i “gilet gialli” o il movimento contro le pensioni, il campo presidenziale si aggrappa al desiderio di ordine che il suo elettorato manifesterebbe, secondo lui. “La gente è sbalordita dalla morte di Nahel ma ha buon senso, vuole credere a un dirigente di maggioranza. Trovano anche inaccettabile bruciare un municipio o una scuola.»

Il secondo fine non è privo di significato tattico, nella mente di un ministro e di una maggioranza che hanno fatto dell’”ordine repubblicano” uno dei loro principali indicatori politici. Ma è anche puramente sicurezza: mostrando la sua fermezza, il potere spera di evitare un ancoraggio e una propagazione della rivolta.

Un consigliere ministeriale conferma di “monitorare attentamente” la situazione e prevede: “Fino ad allora le cose non si surriscalderanno ovunque allo stesso modo. Se il 93 si sveglia, siamo fregati.»

La violenza della polizia assente nel discorso di Macron

Dal punto di vista dell’esecutivo, la morte di Nahel non avviene in un qualsiasi momento. Il Presidente della Repubblica aveva deciso di dedicare la sua settimana ai quartieri popolari. Dopo un viaggio di tre giorni a Marsiglia (Bouches-du-Rhône), dal lunedì al mercoledì, Emmanuel Macron ha lasciato che Elisabeth Borne presentasse venerdì i dettagli del suo piano “Quartieri 2030”.

È stato da Marsiglia che Emmanuel Macron ha saputo della morte di Nahel martedì. Una concomitanza che spiega, vuole credere uno del suo entourage, perché non abbia esitato a qualificare la morte dell’adolescente come “imperdonabile” e “inspiegabile”.

“Aveva ragione in questa realtà sul campo, con la parte del suo governo e del suo gabinetto più sensibile a questi temi, sottolinea questa fonte. Ha sicuramente giocato.»

Nel processo, lo stesso Gérald Darmanin ha denunciato “immagini estremamente scioccanti” e ha promesso sanzioni contro “un agente di polizia che chiaramente non ha agito in conformità con la legge o l’etica”.

Un tono che ha sorpreso, per bocca di un ministro piuttosto avvezzo alla difesa incondizionata delle forze dell’ordine. “Non aveva scelta”, suggerisce un influente esponente della maggioranza. “Il Ministero dell’Interno non contraddirà il Presidente della Repubblica! Doveva seguirlo.»

Nel campo presidenziale non tutti hanno creduto al successo dei “cento giorni di pacificazione” decretati ad aprile da Emmanuel Macron. Gli eventi di ieri sera hanno finito di inondare le speranze dei più schietti. Appena uscito dalla crisi delle rivolte contro la riforma delle pensioni, l’esecutivo si trova impantanato in una nuova crisi sociale e politica.

E il soggetto è tanto più difficile da cogliere per il potere che ha finora ostinato a nasconderlo. Ultimo esempio fino ad oggi, forse il più clamoroso: lunedì sera, quando ha trascorso tre ore in una palestra di Marsiglia per presentare la sua ambizione per i quartieri popolari, Emmanuel Macron non ha avuto una sola parola, un solo provvedimento sulla violenza della polizia.

Eppure, al centro delle richieste degli attori e delle attrici in campo, il rapporto polizia-popolazione è progressivamente scomparso dal software politico.

Le rivolte della settimana la fanno rientrare dalla finestra. Sorprendentemente, il governo spera ancora di farla franca senza rispondere. Mentre già emergono rivendicazioni politiche e critiche alla legge del 2017 sull’uso delle armi, i macronisti rimandano la discussione a domani.

“Non rispondiamo nel tunnel dell’emozione,” supplica Maud Bregeon, deputata di Hauts-de-Seine e portavoce di Renaissance. “I soggetti dovrebbero essere posti in posa con tempo calmo. Nessuno ha la testa abbastanza fredda per ragionare con calma su questo oggi.»

Borne mantiene il suo piano di quartiere, contro ogni previsione

Nel governo si impegna il consigliere di un ministro di spicco. “Non facciamo una legge su un fatto isolato, non è così che funziona”, dice. Quale sarebbe l’altezza della vita di un giovane? Per il momento il potere istituzionale riconosce la colpa e la condanna, lascia l’espressione di questa commozione ma ricorda che c’è un quadro per la convivenza. Solo allora arriveremo al tempo delle risposte e della soluzione da trovare.»

Contro ogni aspettativa, venerdì il presidente del Consiglio ha deciso di mantenere il Consiglio interministeriale delle città (CIV). Alla fine, non si svolgerà a Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), e per una buona ragione: i sindaci, i parlamentari e lo stato locale hanno fatto una campagna con una sola voce per convincere Elisabeth Borne a non venire. “Sarebbe percepita come una provocazione”, gli è stato detto in sostanza.

Tuttavia, il capo del governo intende essere in prima linea sulla sequenza. Giovedì ha convocato le sue squadre per organizzare per lei un viaggio nei quartieri popolari. “Non vuole che si dica che ha paura di andare nei quartieri o che non può entrarci”, decifra un assistente. Lei è mamma, questa storia l’ha toccata molto, vuole stare con gli abitanti dei quartieri. “Venerdì, quindi, il CIV si svolgerà… ma a Matignon, lontano dai quartieri popolari.

All’inizio della serata, Elisabeth Borne ha inviato tre consiglieri, tra cui il suo capo di gabinetto Aurélien Rousseau, per spiegare ai giornalisti la sua decisione. “Vogliamo dimostrare che abbiamo un forte impegno da parte del governo e non solo una reazione agli eventi”, ha affermato l’entourage del primo ministro. Su Le Figaro, lo stesso entourage ha promesso “annunci forti”. Nessuna, tuttavia, sembra riguardare la questione della violenza della polizia.

Qualcosa da rabbrividire all’interno del campo presidenziale. “O è in grado di annunciare qualcosa che risponda davvero alle preoccupazioni del momento, o risulterà impercettibile”, sintetizza un esponente della maggioranza.

Il consigliere ministeriale sopra citato si impegna: “Non farà che rafforzare l’impressione di disconnessione. Annunciare cose su Anru (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) è bello, è carino ma insomma … I giovani più arrabbiati diranno “Guarda questi bastardi, si stanno divertendo con noi e non hanno ancora capito niente”. Lei corre un rischio reale.»

Perché gli edifici e servizi pubblici locali sono prese di mira

di Joseph Confavreux

Mediateche, scuole o centri sociali sono stati presi di mira nella notte tra il 28 e il 29 giugno in varie città della Francia. All’eterna domanda del perché, le scienze sociali hanno fornito risposte sempre più precise dai disordini del 2005.

A ogni scontro tra polizia e giovani dei quartieri popolari, dopo ogni notte di sommossa urbana, sorge una domanda tra gli osservatori ma anche tra i residenti: perché attaccare strutture pubbliche che ancora offrono alcuni servizi in zone spesso disagiate di questa zona?

Dietro questa domanda si cela anche una domanda più sotterranea: cosa c’è nella mente dei giovani che affrontano la polizia, appiccano incendi o spaccano finestre? Le scienze sociali hanno lavorato molto sulla questione, in particolare a partire dai disordini del 2005, e mostrano che è impossibile vedere in questi gesti il semplice nichilismo, persino il banditismo a cui alcune voci vorrebbero ridurli.

Una prima risposta alla domanda richiede di partire dal vagliare cosa significano “servizi” o “strutture” pubbliche in un contesto di rivolte e tensioni urbane.

Attaccare una stazione di polizia il giorno dopo l’omicidio di un adolescente da parte di un agente di polizia, o anche un municipio che ha autorità su una parte della polizia, non ha necessariamente lo stesso significato di attaccare una scuola, un CCAS (centro municipale di azione sociale), un municipio o una biblioteca…

Una seconda premessa ci obbliga anche a rimanere cauti, anche al di là della natura delle istituzioni prese di mira, su ciò che esse possono rappresentare, e il cui significato può rimanere opaco o confuso.

Uno dei giovani che ha partecipato ai laboratori di scrittura organizzati dallo scrittore ed educatore Joseph Ponthus in un complesso residenziale di Nanterre ha detto, a proposito delle rivolte del 2005: “Abbiamo iniziato discutendo su cosa non bruciare. Non le macchine della gente, non la scuola, non il centro commerciale. Volevamo attaccare lo stato. Sintomaticamente, pur affermandosi la volontà di attaccare lo Stato, la scuola, comunque l’istituzione pubblica che ingrana l’intero territorio, viene messa da parte…

Detto questo, e sebbene sia ancora troppo presto per misurare la portata dell’attuale rivolta e per elencare o mappare con precisione ciò che sta attaccando, sembra che le strutture pubbliche siano particolarmente prese di mira.

I ricercatori di scienze sociali – sociologi, politologi, antropologi – concordano sul fatto che si tratta di un gesto eminentemente politico.

Denis Merklen, sociologo

Il solo ministero dell’Educazione nazionale ha così contato giovedì “una cinquantina di strutture scolastiche colpite in varia misura” dagli incidenti avvenuti dopo la morte di Nahel, che ha portato alla chiusura di una “diecina”, principalmente nelle accademie di Versailles, Créteil e Lille.

Per il sociologo Sebastian Roché ci sarebbe addirittura da fare una distinzione su questo tema tra oggi e l’autunno 2005. Interpellato su France Info giovedì 29 giugno, ha giudicato infatti che la rivolta in corso “era molto più orientata verso le istituzioni pubbliche”, mentre i disordini del 2005 avrebbero preso di mira “molte più auto”, anche se allora si erano verificati attacchi contro istituzioni pubbliche – palestre, asili, biblioteche.

Probabilmente il libro più preciso sull’argomento è stato pubblicato dalle Presses de l’Enssib nel 2013 dal sociologo Denis Merklen e si intitola Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques? (vedi l’intervista che Mediapart gli ha rilasciato sull’argomento in occasione del decennale dei moti del 2005). Il ricercatore ha dimostrato che circa 70 biblioteche sono state bruciate in Francia tra il 1996 e il 2013 e che il 2005 non è stato uno scenario senza precedenti o inaugurale.

Tuttavia, ha sottolineato Denis Merklen a proposito di questi attacchi alle istituzioni pubbliche, “la loro interpretazione è cambiata dopo i disordini avvenuti in Francia quell’anno, sicuramente come conseguenza dell’ampiezza della mobilitazione.

Prima erano percepiti come atti irrazionali, nichilisti, poi si è parlato di “violenza urbana” e non ancora di rivolte. Perché attaccare un asilo o una palestra? Perché i beneficiari hanno distrutto ciò che era loro destinato? Non era comprensibile. La maggior parte delle letture ne faceva la manifestazione di un deficit, o addirittura di un’assenza di socializzazione politica.»

Questa interpretazione “nichilista” rimane attiva in alcuni settori della società e in campo politico. È specifico di un modo di guardare ai margini del centro cittadino come un’area popolata da popolazioni “selvagge”, incapaci di rispettare il bene comune o addirittura di distinguere il proprio interesse.

Il sociologo e antropologo Jérôme Beauchez, professore all’Università di Strasburgo, ha recentemente ripercorso la lunga storia di questo sguardo negativo in un libro intitolato Les Sauvages de la civilisation. Regards sur la Zone, d’hier à aujourd’hui, pubblicato dalle edizioni di Amsterdam lo scorso anno.

Tuttavia, anche quando non si canta il ritornello del necessario riordino di un mondo presumibilmente decivilizzato attraverso rinforzi di polizia, coprifuoco o stati di emergenza, la dimensione politica degli attacchi contro le istituzioni politiche rimane talvolta negata.

Quando le istituzioni pubbliche prese di mira sono scuole o centri di azione sociale, ma anche quando chi le prende di mira non appartiene ad organizzazioni referenziate ed è peraltro il più delle volte incappucciato e razzializzato.

Al contrario, quando il movimento poujadista ha attaccato gli uffici delle imposte, quando i militanti della FNSEA hanno attaccato le prefetture manu militari o quando i pescatori-marinai hanno appiccato il fuoco al Parlamento regionale della Bretagna nel febbraio 1994, la dimensione politica del gesto è stata immediatamente letta come tale. Non è quindi la violenza in sé che distinguerebbe il grano politico dalla pula tumultuosa e dall’ubriachezza.

Per Denis Merklen, il prendere di mira le istituzioni pubbliche durante gli episodi di rivolte urbane è davvero di natura politica, e anche in un certo senso squadrato.

“Oggi, dice, i ricercatori delle scienze sociali – sociologi, politologi, antropologi – sono concordi nel vedere in questo, invece, un gesto eminentemente politico. Perché questo? Perché le persone che vivono nei quartieri popolari, più di altre, sono in costante contatto con le istituzioni pubbliche per risolvere i problemi della loro vita quotidiana.

Attaccarli è un modo per significare questo faccia a faccia. Non è un deficit di politicizzazione, ma un cambiamento della politica popolare – cioè del modo di fare politica per categorie popolari – attraverso la territorializzazione dei conflitti sociali.»

Per il sociologo, i rivoltosi manifestano così “il conflitto in cui sono coinvolti quotidianamente. Negli sportelli amministrativi, luogo principale di interazione, esclusioni e difficoltà di accesso, si concretizzano in un disprezzo fortemente sentito.”

L’antropologo Alain Bertho, professore emerito all’Università di Parigi VIII, ha dedicato gran parte del suo lavoro alle rivolte urbane, in Francia e all’estero, per comprendere la globalizzazione di questo vocabolario della protesta e identificarne le forme nazionali o locali. Ne ha tratto due libri, Le Temps des émeutes, pubblicato da Bayard nel 2009, poi Les Enfants du caos, pubblicato su La Découverte nel 2016.

In questi due lavori il ricercatore insiste anche nel tenere conto della dimensione politica delle rivolte, proprio quando questa è talvolta oscurata dal fatto che queste rivolte non prendono le strade della politica istituzionale, né quelle del gesto rivoluzionario che prende di mira luoghi incarnando il potere nella maestà, e non una palestra o l’antenna di un centro di previdenza sociale.

C’è stato un dibattito nel 2005, ci ha spiegato Alain Bertho all’epoca della rivolta dei “gilet gialli”, “sulla questione se queste rivolte fossero un movimento politico, proto-politico o apolitico. Mi è rimasta scolpita in testa la risposta datami da chi poi aveva bruciato le auto: “No, non è politica, ma volevamo dire qualcosa allo Stato.

Come dire più chiaramente che la politica di partito e parlamentare, ai loro occhi, era inutile per dire qualcosa allo Stato?”.

In questa stessa intervista, Alain Bertho ha anche insistito sulla necessità di essere “attenti al repertorio d’azione che è il linguaggio della sommossa”, distinguendo in particolare tra sommosse con e senza saccheggio.

In questo repertorio d’azione in realtà plurale della rivolta, a volte mascherato dalle immagini ripetitive di fumo e scontri, gli attacchi contro le strutture pubbliche occupano un posto specifico e paradossale.

Una specificità delle rivolte urbane in Francia è quella di prendere di mira le istituzioni pubbliche, in parte perché c’è – o c’era – ancora speranza nella loro efficacia ed efficienza.

Il paradosso, però, probabilmente non è solo quello che si sta già formulando su larga scala, nei micro-marciapiedi che si chiedono perché alcuni giovani attacchino istituzioni che dovrebbero servirli e servire, o addirittura in bocca a ricercatori, come Sebastian Roché giudica, sempre su France Info, che in questo momento stiamo assistendo a una “disperazione che le popolazioni rivolgono contro se stesse”.

Sta anche in quanto sottolinea Denis Merklen, ovvero che, per le persone che vivono nei quartieri popolari, “i servizi pubblici sono l’unica risorsa per i loro bisogni più elementari, legati all’istruzione, alla salute, ai trasporti, all’alloggio, all’energia e alla cultura.

Quasi tutti gli aspetti della loro vita quotidiana sono nelle mani delle istituzioni pubbliche. È una situazione paradossale, perché dovuta anche alla solidità e alla penetrazione del nostro Stato sociale che assicura, come meglio può, solide reti di sicurezza”.

Queste reti di sicurezza oggi sono certamente meno numerose e solide rispetto a dieci anni fa, a causa della disgregazione dei servizi pubblici, ma resta il fatto che una specificità delle rivolte urbane in Francia, rispetto ad altri Paesi, è quella di prendere di mira le istituzioni pubbliche, anche perché c’è – o c’era – ancora speranza nella loro efficacia ed efficienza.

In ogni caso, questo è quanto emerge dal lavoro co-curato dai sociologi Hugues Lagrange e Marco Oberti l’anno successivo ai disordini del 2005, intitolato Émeutes urbaines et protestations pubblicato da Presses de Sciences Po.

Il libro collettivo ha offerto in particolare un confronto tra la situazione italiana e britannica, ricordando che la società francese è “caratterizzata da uno Stato centralizzato, servizi pubblici potenti, un forte richiamo alla laicità, antiche immigrazioni legate a una dolorosa storia coloniale e alla decolonizzazione”.

Per i curatori di questo libro, il confronto internazionale delle proteste urbane ha portato a uno “strano paradosso. La maggiore efficienza della società francese nel combattere le disuguaglianze sociali e nel garantire contemporaneamente una migliore protezione sociale produce un forte sentimento di esclusione, soprattutto nei quartieri più segregati della classe operaia e degli immigrati.”

Tanto più che leggendo Hugues Lagrange e Marco Oberti, i francesi, a differenza degli inglesi, erano «dotati di occhiali costruiti per non vedere questa segregazione etnica».

Una situazione in gran parte legata ad un pensiero della Repubblica e ad un’organizzazione territoriale dei suoi servizi pubblici che, a furia di voler essere “daltonici”, si rivelano ciechi alle discriminazioni etnorazziali che le loro stesse istituzioni pubbliche possono tuttavia riprodurre.

Questo è ovviamente il caso di questa particolare istituzione, la polizia, come aveva già mostrato il sociologo Didier Fassin nel suo libro La Force de l’ordre, che esplorava il razzismo presente all’interno di alcune unità del BAC in particolare e la crescente distanza tra la polizia e più in generale gli abitanti dei quartieri popolari.

Ma vale anche per le istituzioni che, al contrario, hanno cercato di ridurre la distanza tra le istituzioni e le popolazioni a cui si rivolgono. Riguardo al caso particolare delle biblioteche, Denis Merklen ha osservato che esse “hanno svolto un’immensa quantità di riflessione autocritica. Hanno rinnovato i loro approcci; hanno aperto”.

Ma, ha proseguito, non possono, come qualsiasi servizio pubblico preso isolatamente, “risolvere i problemi economici e sociali che sorgono in questi quartieri”, a causa “della situazione catastrofica del mercato del lavoro” che fa sì che “molti abitanti possano non contano più sullo stipendio” e hanno solo i servizi pubblici – e non più i datori di lavoro – come interlocutori della loro situazione sociale. Il che può portare alla distruzione di un municipio piuttosto che al rapimento di un padrone …

NB: l’interpretazione delle scienze sociali degli obiettivi colpiti dalle rivolte dimentica un aspetto cruciale: i giovani avvertono perfettamente di essere considerati “posterità inopportuna” (mentre sino a prima della controrivoluzione capitalista liberista globalizzata erano trattati come futura manodopera da “educare e quindi disciplinare” per la prosperità della Francia per la quale i genitori furono fatti immigrare.

I quartieri popolari “ideali” dal punto di vista dominante erano strutturati per forgiare la posterità utile alla prosperità … ma dopo gli anni ’80 e ’90 questi quartieri sono diventati luoghi di reclusione di una popolazione giovanile indesiderabile, inopportuna, superflua, quindi oggetto di criminalizzazione razzista … i servizi sociali sono diventati organismi di controllo, di angherie, di discriminazioni quotidiane …

E’ alquanto singolare che si pretenda capire le rivolte senza conoscere qual è concretamente la vita quotidiana nelle banlieues, cosa succede negli edifici pubblici comprese le scuole oltre che nei centri per disoccupati ecc. (Vedi in particolare “Una posterità inopportuna”, in Mobilità umane, p. 146-153)

Nahel: per i servizi segreti il pericolo arriva dall’estrema sinistra e da Mbappé

di Sarah Brethes e Matthieu Suc

In una nota dedicata alle reazioni nei “quartieri sensibili” dopo l’assassinio di Nahel, l’Intelligence Territoriale sottolinea i presunti rischi generati da semplici inviti a manifestare. Vengono citati anche i commenti pubblici di Omar Sy e dell’attaccante del Psg Kylian ‘Mbappé.

In un’intervista pubblicata mercoledì da Le Point, Bernard Émié, capo della Direzione generale per la sicurezza esterna (DGSE), ha ricordato lo scopo di un servizio di intelligence: “illuminare” i politici, per permettere loro di “vedere il lato inferiore delle mappe”.

Viene da chiedersi cosa avranno pensato quello stesso giorno gli uomini e le donne che, all’Eliseo, a Matignon ea Place Beauvau, al Ministero dell’Interno, hanno letto la nota firmata dal Servizio Centrale di Intelligence Territoriale (SCRT, vecchi GR).

Datata questo mercoledì, è intitolata “Reazioni nei quartieri sensibili dopo la morte di Naël a Nanterre” e aveva lo scopo di informare i decisori politici sui rischi di una protesta violenta.

La nota deriva dal “D3” e dal “D4”, vale a dire le divisioni delle derive urbane (D3) e della documentazione e vigilanza tecnica (D4) dell’Intelligenza Territoriale. I suoi autori riproducono su nove pagine un catalogo di negativi. Con, a corredo, una rassegna stampa dei social network, la cui rilevanza può lasciare alcuni perplessi.

Leggere la copertina, che riassume il tutto, non trarre in inganno sulla natura del pericolo corso dalla Repubblica dopo l’uccisione di un adolescente di 17 anni da parte della polizia. “La presenza di attivisti di estrema sinistra nelle varie manifestazioni rischia di generare incidenti.

L’attività dei social network su questo tema evidenzia la volontà dei gruppi di estrema sinistra di “convergere le lotte” con il comune denominatore “violenza poliziesca”. E come intende fare l’estrema sinistra per generare incidenti? Trasmettendo “gli appelli alla mobilitazione, venerdì sera alle 20 davanti ai municipi”. Quindi per dimostrare.

Se sette righe sono dedicate all’estrema destra che “si posiziona a favore della polizia” e i cui commenti “evocano una sparatoria ritenuta legittima contro “la feccia”, al “movimento di protesta di estrema sinistra” si consacra una pagina intera.

Perché così tanto? Senza dubbio perché le parole che questo movimento reggerebbe sono di una virulenza rara. Beh no. La nota dettaglia il contenuto della pagina Twitter del collettivo Cerveaux non disponibles, la cui colpa sembra aver trasmesso il messaggio “Giustizia per Naël”.

I cervelli non disponibili stanno aggravando il loro caso, secondo il servizio di intelligence, rilasciando foto dell’adolescente ucciso da un agente di polizia, oltre a illustrazioni di incendi di rifiuti. “Queste immagini generano discorsi anti-polizia come ‘i nostri figli non sono un gioco per i poliziotti’”, preoccupa la SCRT.

Altrettanto allarmante, secondo loro: sulla sua pagina Twitter, l’offensiva antifascista di Bordeaux “parla di un elenco di vittime della polizia che torna a crescere”. Infine, non sfugge agli investigatori dell’Intelligence Territoriale che Attac France abbia ritwittato un messaggio di un suo portavoce che denunciava il fatto che si potrebbe “morire per un controllo stradale” e che la “polizia sta mentendo”. Difficile, così com’è, vedere i semi di una protesta violenta.

Citati i messaggi di Kylian Mbappé e Omar Sy

Gli autori della nota notano inoltre che il termine “Nanterre” è utilizzato in più di 80.000 tweet. “E 400.000 retweet”, insistono gli ufficiali dell’intelligence. Principalmente a causa, secondo loro, “del movimento di protesta di estrema sinistra, della protesta ambientalista e delle organizzazioni delle scuole superiori”. Ma non solo.

Si parla anche di “personalità popolari in quartieri sensibili”. Così, sottolinea la nota di RT, “Kylian Mbappé e Omar Sy hanno postato messaggi in omaggio alla vittima, denunciando anche “una situazione inaccettabile””.

Non contenti dell’estrema sinistra e degli ultracelebri personaggi, gli ufficiali dell’intelligence dedicano due terzi di pagina a una categoria la cui esistenza fino ad allora era stata ignorata nei reportage dei servizi interessati: gli “influencer islamisti”.

Infatti, secondo gli RT, alcuni influencer e attivisti di questo movimento propagherebbero l’idea di “islamofobia di Stato” e di “razzismo ricorrente nelle forze di polizia”. Diverse pubblicazioni in tal senso sono state rilevate sui social network.

E per citare la giornalista Feïza Ben Mohamed, che lavora nell’ufficio francese dell’Agenzia Anadolu, l’agenzia di stampa del governo turco. Quella che sul suo profilo Twitter afferma di essere una “specialista in questioni di islamofobia” consigliava sul suo account: “Filmate la polizia. Sempre. Ovunque. Soprattutto quando si avvicina ai neri o agli arabi “…

Il secondo ad essere seguito dalla SCRT è un altro giornalista militante: Sihame Assbague. E perché ha attirato l’attenzione dei servizi segreti? Perché Sihame Assbague “rilancia l’hashtag “#PoliceKill” e dichiara che spesso sono le stesse categorie socio-professionali, cioè “nordafricani, neri, classi lavoratrici” ad essere vittime durante le “violenze” e gli “assassini” commessi dalla Polizia”.

Citata anche l’associazione Prospettive musulmane. Ha pubblicato una dichiarazione sul suo account Twitter in cui ha affermato che “i musulmani e le persone di colore sono un bersaglio gratuito in questo paese” e ha evidenziato “una legge di ispirazione islamofoba” per stabilire una nuova licenza di uccidere. .

Il periodo pre-estivo con, inoltre, tempo favorevole favorisce l’assembramento di giovani sulla pubblica via, pronti a commettere vari abusi.

Intelligenza territoriale

Solo l’esempio di un convertito diventato predicatore salafita che si accende sul suo canale Telegram per accusare in particolare la polizia di essere «una mafia che uccide a freddo» sembra rientrare nell’opera di monitoraggio di un servizio di intelligence.

Senza alcun collegamento con quanto sopra, la SCRT sottolinea inoltre che “nessuna comunità straniera ha commentato questo evento [l’assassinio de Nahel – ndlr], né ha chiesto una marcia bianca”.

La nota si spinge fino a tracciare un parallelo con “la comunità guineana di Angoulême” che, “di fronte alla morte di uno dei suoi membri durante un controllo di polizia il 14 giugno”, non ha rilasciato alcun commento. Se abbiamo capito bene, tra le comunità che piangono la morte di uno di loro ucciso da un agente di polizia, i più encomiabili sarebbero quelli che non reagiscono.

Occorre attendere l’ultima pagina e il commento proprio degli autori della nota per ottenere una parvenza di analisi: “l’emozione e la rabbia suscitate da questo evento […] rischiano di innescare turbe dell’ordine pubblico”.

E leggete quelle che potrebbero sembrare informazioni sul presunto oggetto della nota: “Alcuni giovani di quartieri prioritari, come Hem (59), hanno già annunciato il ripetersi della violenza urbana e, a Mantes-la-Jolie, è stato lanciato un appello lanciati per raggiungere Nanterre questa sera e questa notte in convogli.»

E poi le ultime due frasi richiamano il contenuto dell’insieme. “Il periodo pre-estivo con peraltro tempo favorevole favorisce l’assembramento di giovani sulla pubblica via, pronti a commettere vari abusi. Sono quindi da attendersi incidenti su tutto il territorio”.

Il caldo ecciterebbe i giovani, più della morte di un adolescente, a sua volta giudicata “imperdonabile” da Emmanuel Macron.”

Gli autori della nota non sono noti; non è firmato. Ma nei servizi di intelligence, la procedura implica che le note debbano essere rilette in teoria, o addirittura modificate dalla catena gerarchica prima di essere distribuite all’Eliseo, a Matignon e ai ministeri interessati. A fortiori quando il soggetto è sensibile.

articoli presi da mediapart.fr – traduzione a cura di Salvatore Palidda per Osservatorio Repressione



