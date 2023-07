Israele bombarda ancora Damasco. Nessuna reazione della cosiddetta ‘comunità internazionale’

Le difese aeree siriane intorno a Damasco sono state attivate mercoledì notte al fine di respingere un altro attacco missilistico da Israele. Un “attacco missilistico israeliano” ha preso di mira diversi siti “nelle vicinanze” di Damasco, ha affermato SANA, citando fonti militari siriane.

L’ultimo attacco israeliano è iniziato circa 25 minuti dopo la mezzanotte, con missili provenienti dalla direzione delle alture del Golan occupate.

Le difese aeree siriane “hanno intercettato i missili e ne hanno abbattuto la maggior parte”, ha detto la fonte SANA, ma quelli che sono passati “hanno provocato il ferimento di due soldati e alcuni danni alla proprietà”.

Secondo il quotidiano israeliano Jerusalem Post, questo è il primo attacco israeliano alla Siria in due settimane. All’inizio di luglio, jet militari israeliani hanno bombardato obiettivi siriani nella provincia di Homs e hanno colpito una batteria di difesa aerea vicino alle alture del Golan.

L’ultimo attacco a Damasco risale a poco più di un mese fa, ferendo gravemente un soldato siriano fuori dalla capitale.

Gli aerei da guerra israeliani hanno ripetutamente bombardato obiettivi all’interno della Siria negli ultimi dieci anni e il primo ministro Benjamin Netanyahu una volta ha riconosciuto che ci sono stati “centinaia” di attacchi.

Nelle rare occasioni in cui l’esercito israeliano commenta gli attacchi, afferma di aver colpito obiettivi iraniani e di Hezbollah in presunte operazioni preventive contro la crescente influenza di Teheran in Siria.

Damasco ha ripetutamente protestato contro i raid come una violazione della sovranità siriana e del diritto internazionale, con scarso effetto.

Immaginate se queste ‘centinaia’ di attacchi fossero stati effettuati dalla Siria contro Israele. La crisi internazionale che deriverebbe da un singolo attacco siriano contro Israele non avrebbe eguali.

