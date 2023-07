Ucraina. L’offensiva di Kiev non sfonda, il Mar Nero si complica

Tra droni, ponti, bombardamenti e accordi sul grano pare ci siamo dimenticati di cosa succede al fronte, quindi facciamo il punto della situazione.

Come si vede dalla carta, le forze armate ucraine stanno attaccando in tre direzioni: da ovest a a est, Robotyne, Staromajor’ske e Klishchiivka, a sud di Bahmut-Artemivs’k.

L’obiettivo strategico è sempre lo stesso: sempre da ovest a est, raggiungere Tokmok e aprire la strada per Melitopol; raggiungere Staromlynivka e aprire la strada per Mariupol; ridurre la zona di rispetto intorno Bahmut-Artemivs’k e vedere che succede.

Al momento la situazione sembra più promettente a Klishchiivka; più impantanata, e da più tempo, negli altri due settori. Gli obiettivi immediati – Robotyne, Staromajor’ske e Klishchiivka – possono certamente essere raggiunti, anche se non sarà facile: il problema sarà cosa fare dopo, soprattutto perché dopo iniziano le linee di difesa strutturate.

Per quanto riguarda le forze armate russe, si stanno muovendo sul fronte di Lyman: nel settore nord verso Makiivka e Nevs’ke (con obiettivo strategico Izyum-Svjatohir’sk), più a sud verso Dibrova e l’area forestale di Serebryanka (con obiettivo Tors’ke e Lyman).

Anche in questo caso gli obiettivi tattici possono essere raggiunti, ma dopo la situazione si fa più complessa. Per ora, grandi movimenti di truppe non se ne vedono: sappiamo che l’Ucraina non può permettersi di aspettare troppo per impiegare le riserve, cosa che a sua volta determinerà l’utilizzo delle riserve russe, non necessariamente nello stesso settore.

Dopo un paio di settimane in cui la stampa inglese e statunitense pareva piuttosto scoraggiata e ipotizzava scenari foschi per il futuro, nuovo cambio di registro: Zelensky prima e Blinken poi hanno assicurato che la seconda fase dell’offensiva ucraina è sul punto di partire e che stavolta i risultati ci saranno.

Particolarmente chiacchierone Blinken, che ha parlato ancora dei reparti addestrati in Occidente e degli equipaggiamenti forniti loro da “noi e circa 50 stati” che quando si metteranno in movimento faranno la differenza e “porteranno a cambiamenti”, immagino della linea del fronte.

Staremo a vedere, considerando che le esigenze ucraine di ottenere qualcosa sono sempre più forti, dopo ormai 50 giorni di controffensiva (la prima fase, evidentemente) e il mezzo fiasco del vertice di Vilnius.

Per ora l’Ucraina deve accontentarsi di successi d’immagine, come sempre: ieri mattina due Storm Shadow hanno colpito un deposito di munizioni e un deposito di carburante a Oktobrysky, in Crimea. I danni ovviamente ci sono e meglio sarebbe per i russi che non ci fossero, ma paragonati al trattamento riservato a Odessa nelle ultime notti si tratta di poca cosa.

La questione è sempre la stessa: le possibilità di escalation sono sempre a favore della Russia.

Ora si discute se mandare gli MGM-140 ATACMS, missili balistici tattici con una gittata di 300 km che possono essere lanciati dagli HIMARS e dagli MLRS e sono disponibili sia con munizionamento a grappolo che con testata a frammentazione.

Ne hanno parlato Biden e Zelensky e la Casa Bianca, tramite Sullivan, ha fatto sapere che la decisione spetta a Biden e che gli USA “sono disposti a correre dei rischi” per ciò che riguarda i futuri invii di materiale bellico in Ucraina, ma che terranno anche conto le reazioni russe.

Se sulla stampa è riportato che se ne discute significa molto probabilmente che la spedizione è già stata approvata: basteranno gli ATACMS per cambiare il corso del conflitto? Domanda retorica, risposta scontata.

Riguardo Odessa, visto che ne abbiamo accennato. Le quattro notti di attacchi missilistici al porto (alle quali dobbiamo aggiungere anche questa notte, visto che proprio mentre scrivo si segnalano lanci di missili ed esplosioni – almeno 12 finora) e alle infrastrutture non sono la rappresaglia per l’attacco ucraino al ponte di Crimea.

Lo ha detto in televisione Evgeny Bužinsky, generale in pensione e tecnico piuttosto competente, ma non c’era bisogno del suo parere, per quanto autorevole.

Una campagna missilistica di quattro notti su una trentina di bersagli non si improvvisa in poche ore ed è chiaro che era stata preparata in anticipo e programmata per il giorno successivo alla scadenza degli accordi sul grano, così come l’attacco ucraino al ponte di Crimea era stato anch’esso programmato per quella data.

Se la Russia si deciderà a una rappresaglia non è questa. Al momento la minaccia di considerare ogni nave che entri nel Mar Nero diretta verso un porto ucraino come un potenziale bersaglio sta dando i suoi frutti: i siti che seguono la navigazione in tempo reale mostrano come, in quel quadrante, non si muova nulla e le poche navi presenti nei porti siano ferme – allego una schermata da marinetraffic.com presa proprio adesso.

C’è invece il solito traffico nel resto del Mar Nero, con in più una concentrazione di navi nella zona del delta del Danubio, davanti al porto romeno di Sulina.

Alcune delle navi sono dirette in ucraina, ma risultano ferme da giorni (per la cronaca: i puntini rosa che si vedono vicino alle coste ucraine non sono navi, sono segnalazioni di ostacoli, scogli, secche, boe eccetera).

In risposta, anche l’Ucraina ha dichiarato che considererà tutte le navi che si muovono verso i porti russi come potenziali bersagli, ma è piuttosto improbabile che darà seguito alla minaccia e per ora non si segnala nessun problema.

Sulla questione del grano: secondo Erdoğan la Russia sarebbe disposta a rinnovare gli accordi se l’Occidente prendesse in considerazione le sue richieste, che sono sempre le stesse e sono state ripetute il 21 alle Nazioni Unite dal rappresentante permanente russo Dmitry Polyansky: rimozione delle sanzioni sui prodotti agricoli e sui fertilizzanti russi, ritorno di alcune banche russe nello SWIFT, possibilità di acquistare pezzi di ricambio e componenti meccanici per le macchine agricole e l’industria dei fertilizzanti, risoluzione dei problemi assicurativi per le navi russe, rimessa in funzione del gasdotto che trasporta nitrato d’ammonio.

Rispettate queste condizioni, dice Polyansky, la Russia estenderà immediatamente gli accordi sul grano, ma stavolta non si accontenterà di promesse come un anno fa e vuole vedere passi concreti prima di impegnarsi.

Sempre a proposito di navi: esercitazioni navali congiunte tra Cina e Russia, con la partecipazione di 10 navi e 30 aerei.

Lo scopo delle esercitazioni è principalmente quello di testare il sistema di comando congiunto tra le due flotte. Intanto, gli USA inviano nello stretto di Hormuz due nuovi gruppi navali, quello della USS Bataan e della USS carter Hall, entrambe navi da assalto anfibio.

Secondo il Telegraph, “La marina USA si prepara per la guerra nel Golfo Persico“. La colpa, ovviamente, è degli iraniani “che proprio non imparano mai” (https://www.telegraph.co.uk/…/us-navy-persian-gulf-war…/). Un tempo almeno gli inglesi mandavano le loro cannoniere in giro per il mondo, ora si accontentano di tifare per quelle statunitensi.

24 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO