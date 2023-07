Perù. Continuano le proteste davanti al Parlamento, manifestanti feriti dalla polizia

Il rifiuto popolare della nuova presidenza del Congresso peruviano ha portato a una protesta contro il governo di Dina Boluarte nelle strade, quando decine di manifestanti sono stati repressi dalla polizia nei pressi del parlamento.

Elementi della polizia peruviana hanno represso i cittadini che avevano organizzato un sit-in contro il Congresso, molti di loro sono stati picchiati e perseguitati in viale Abancay nella capitale, Lima.

I manifestanti si sono riuniti in segno di ripudio della prevista elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Congresso, riuniti davanti alla sede del Potere Legislativo.

Delegazioni di diverse regioni hanno ricordato in particolare più di 49 persone uccise dalle forze dell’ordine.

“Urgente, urgente. Chiudiamo il Congresso”, “il sangue versato non sarà mai dimenticato” e “il popolo unito non sarà mai sconfitto”, sono stati alcuni degli slogan che si sono uditi alle porte del Parlamento, fortemente presidiato dalla Polizia Nazionale.

I manifestanti portavano bandiere peruviane e alcune whipala, usate dalle popolazioni indigene, e si potevano vedere anche alcuni cartelli di sostegno all’ex presidente Pedro Castillo.

I deputati eleggono una nuova presidenza del Congresso tra due candidati indagati per corruzione. Uno ha cinquanta accertamenti fiscali e guida la lista del pragmatismo corrotto che governa da dicembre.

Il parlamentare di Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, è stato eletto nuovo presidente del Congresso della Repubblica per la sessione annuale 2023-2024. Il parlamentare dell’APP è entrato a far parte della lista della coalizione di destra, a cui hanno partecipato Fuerza Popular e Peru Libre, nonostante le loro differenze ideologiche.

Soto Reyes è stato anche incluso nelle indagini per far parte di una presunta organizzazione criminale guidata dal proprietario del partito Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta.

Insieme a Soto Reyes, Hernando Guerra-García (Forze Popolari), Waldemar Cerrón (Libre Peru) e Rosselli Amuruz (Avanza País) sono stati eletti rispettivamente alla prima, seconda e vicepresidenza.

L’organizzazione Nuevo Perú in un tweet ha indicato: “La gente saprà giudicare il tradimento di Peru Libre, che ha deciso di allearsi con Fujimorismo per salvare gli stipendi della troupe Cerronista, voltando le spalle a chi lotta contro questa dittatura sostenuto dal Congresso.” .

I militanti di Perú Libre dalla base regionale dell’altopiano, hanno mostrato il loro totale rifiuto dell’alleanza di Fuerza Popular e Perú Libre, per la formazione del nuovo consiglio di amministrazione del Congresso.

La recente alleanza tra Perú Libre e Fuerza Popular ha generato una serie di dimissioni dalla direzione di Perú Libre. I membri del Congresso coinvolti hanno espresso il loro disaccordo con questa decisione.

Jaime Quito, Alex Flores e Alfredo Pariona, volti rappresentativi della direzione di sinistra, sono stati i primi a inviare lettere ufficiali al portavoce Flavio Cruz annunciando la loro uscita dal gruppo parlamentare guidato da Vladimir Cerrón.

Il presidente del Parlamento occupa la prima posizione nella lista di successione costituzionale al capo dello Stato, motivo per cui occuperebbe la prima magistratura del Perù in caso di dimissioni o destituzione di Boluarte, che non ha vicepresidenti.

Fonte: Resumen Latinoamericano

