L’uranio del Niger è la vera posta in gioco per la Francia e l’Occidente

All’indomani delle proteste del 30 luglio davanti all’ambasciata di Niamey, il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che non tollererà alcun attacco al suo Paese e ai suoi interessi. “Chiunque attacchi i cittadini francesi, l’esercito, i diplomatici e le imprese vedrebbe la Francia rispondere immediatamente e intrattabilmente”, ha avvertito l’Eliseo.

Oltre ai 1.500 soldati e dai 500 ai 600 cittadini francesi sul posto, Niamey rappresenta una posta economica strategica per Parigi. Con Orano, la multinazionale posseduta al 45% dallo Stato francese, il Paese importa uranio naturale dal deserto del Niger, indispensabile per il funzionamento delle centrali nucleari in Francia.

Prima fonte di produzione e consumo di elettricità in Francia, con una flotta di 56 reattori distribuiti su tutto il territorio, l’energia nucleare è pilotata dal gruppo EDF. Se l’azienda energetica francese si rifiuta di comunicare i dati sul suo portafoglio di forniture, afferma a Jeune Afrique “di non dipendere da nessun sito, da nessuna compagnia e da nessun Paese”.

Il gruppo importa 7.000 tonnellate di uranio ogni anno, ovvero quasi il 10% della domanda globale. E le importazioni di uranio del Niger coprirebbero tra il 10 e il 15% del fabbisogno della Francia. “Per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento delle centrali nucleari, EDF sta massimizzando la diversificazione delle sue fonti geografiche e dei suoi fornitori”, precisa un portavoce della direzione.

La società mineraria francese e il governo nigeriano hanno firmato il 4 maggio un “accordo di partenariato globale” che prevede l’estensione dell’attività di Somaïr, l’unica miniera di uranio del gruppo ancora in funzione nel nord del Niger, fino al 2040.

All’inizio delle discussioni, l’orizzonte citato era l’anno 2029. La data del 2040 dovrebbe consentire lo sfruttamento della miniera fino al suo esaurimento.

Le due parti hanno invece deciso di posticipare l’inizio dello sfruttamento di Imouraren, uno dei giacimenti di uranio più grandi al mondo, sempre nel nord del Niger, le cui riserve sono state stimate intorno alle 200.000 tonnellate.

Il suo sfruttamento sarebbe dovuto iniziare nel 2015, ma il calo dei prezzi dell’uranio sul mercato mondiale, dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone nel 2011, lo ha congelato.

Mentre i timori sono stati sollevati dopo il colpo di stato contro Mohamed Bazoum, le centrali nucleari francesi sembrano, in questa fase, immuni dalle ripercussioni della situazione della sicurezza in Niger.

Una società responsabile dell’estrazione dell’uranio nel deserto nigerino, Orano (ex-Areva) ha confermato che continuerà le sue attività nella sua sede di Niamey, e nei siti operativi di Arlit e Akokan.

Presente nel Paese da 50 anni attraverso 3 società, Cominak, Somaïr e Imouraren, la multinazionale ha annunciato una riorganizzazione adeguata al contesto attuale. “La sicurezza di tutti i nostri dipendenti presenti in Niger e dei nostri cantieri continua ad essere assicurata con maggiore vigilanza”, precisa una comunicazione del gruppo datata 1 agosto.

