USA. Manifestazione a Washington. Congressista accusa Biden di complicità con il genocidio dei palestinesi

La deputata Rashida Tlaib ha accusato il presidente Joe Biden di sostenere il genocidio a Gaza, avvertendo che gli elettori “non dimenticheranno” le sue azioni alle urne nel 2024, nel più forte rimprovero interno al partito al presidente dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. A riferirne è il giornale statunitense “Politico”.

Migliaia di manifestanti hanno manifestato sabato scorso a Washington, D.C., per chiedere un cessate il fuoco a Gaza e la cessazione degli aiuti statunitensi a Israele.

La marcia è stata organizzata da nove gruppi, tra cui il Movimento Giovanile Palestinese, l’Act Now to Stop War and End Racism (A.N.S.W.E.R.) e l’Alleanza Musulmana Americana. Secondo gli organizzatori, è stato approvato da oltre 500 gruppi in tutto il paese. Secondo l’A.N.S.W.E.R., 300.000 persone hanno partecipato alla protesta.

“Ora è il momento di stare dalla parte del popolo assediato della Palestina! Gaza viene bombardata di ora in ora. Al suo popolo Israele nega cibo, acqua ed elettricità. Altre decine di migliaia di persone rischiano di morire”.

In un video pubblicato venerdì su X, la Tlaib ha mostrato clip intervallate di funzionari dell’amministrazione Biden che esprimevano sostegno a Israele, video di palestinesi morti e feriti a Gaza e clip di proteste pro-palestinesi negli Stati Uniti, prima di chiudere con un messaggio diretto di Tlaib a Biden.

“Signor Presidente, il popolo americano non è con lei su questo“, ha detto Tlaib alla fine del video. “Joe Biden ha sostenuto il genocidio del popolo palestinese. Il popolo americano non dimenticherà. Biden, sostieni un cessate il fuoco ora o non contare su di noi nel 2024“, si legge nel videomessaggio di Tlaib.

Biden ha affrontato crescenti pressioni per sostenere un cessate il fuoco dopo la raffica di raid del governo israeliano che hanno ucciso almeno 9.000 palestinesi da quando è scoppiata la guerra il mese scorso, secondo il ministero della Salute di Gaza.

Più di 1.400 israeliani sono stati uccisi negli attacchi del 7 ottobre di Hamas contro un festival musicale e gli insediamenti israeliani.

L’amministrazione Biden sabato mattina non ha risposto a una richiesta di commento.

Rashida Tlaib, l’unica parlamentare palestinese del Congresso come rappresentante del Michigan, la scorsa settimana ha affrontato un voto di censura, guidato dalla deputata Marjorie Taylor Greene, secondo cui la Tlaib ha partecipato a un “tentativo di insurrezione” in un edificio per uffici della Camera sostenendo i manifestanti ebrei che chiedevano un cessate il fuoco. Il tentativo di censura è fallito con 222 voti a favore della Tlaib e 186 contrari.

Mentre i membri progressisti della “squadra” al Congresso sono rimasti pubblicamente in silenzio sull’accusa di genocidio da parte della Tlaib, la deputata Barbara Lee (della California) ha schivato le domande sul video venerdì sera, dicendo alla conduttrice della CNN Kaitlan Collins che “ogni membro ha i propri punti di vista“.

Lee ha anche espresso il suo sostegno a un cessate il fuoco a Gaza e ha invitato Biden a “parlare molto chiaramente di un cessate il fuoco“.

La congressista di New York Alexandria Ocasio-Cortez sabato mattina ha scritto che “il 66% degli elettori americani di tutte le affiliazioni politiche sostiene un cessate il fuoco“, riferendosi a un sondaggio di Data for Progress dello scorso 20 ottobre.

