Germania. Migliaia di persone alle manifestazioni per la Palestina, nonostante i divieti e gli arresti

Per le strade di Berlino e di altre grandi città tedesche, nonostante i divieti e le limitazioni, manifestazioni di massa e numerose bandiere palestinesi hanno sventolato di nuovo durante il fine settimana.

Migliaia di persone hanno gridato “Libertà per Gaza” o “Fermate la guerra!”. Nonostante l’escalation della campagna mediatica e la repressione ufficiale contro qualsiasi solidarietà con la Palestina, diverse migliaia di persone hanno manifestato nella capitale tedesca sabato, in gran parte pacificamente, per una Palestina liberata dal dominio coloniale e contro i crimini di guerra dell’esercito israeliano.

La polizia ha parlato domenica di circa 9.000 persone che hanno manifestato a Berlino. Anche nella Renania Settentrionale-Vestfalia sabato ci sono state diverse manifestazioni di solidarietà con la Palestina, la più grande a Düsseldorf dove – secondo la polizia – c’erano circa 17.000 partecipanti.

I rappresentanti dei media e i politici tedeschi hanno cercato di diffamare le manifestazioni, soprattutto quella di Berlino, come antisemita e “pro-Hamas”.

“Qui di fronte al Municipio Rosso di Berlino, l’uno o l’altro odiatore di Israele e antisemita si stanno incontrando per una manifestazione nazionale per Hamas“, ha affermato Andreas Kopietz, direttore del Berliner Zeitung, su X (ex Twitter).

La corrispondente della ZDF Katrin Eigendorf ha scritto sul suo profilo privato che le manifestazioni sono state “un attacco al nostro stato, alla nostra democrazia“, una “cultura di odio per i nostri valori“.

E anche Roderich Kiesewetter, un bellicoso membro della CDU del Bundestag, ha commentato i video della manifestazione e ha polemizzato sul fatto che Berlino “oggi sta mostrando un massiccio sostegno al terrorismo, all’ostilità verso Israele, all’antisemitismo, al sostegno di Hamas, Samidoun e altri“.

La Bild ha poi superato tutti affermando che migliaia di persone abbiano gridato “Bombardate Israele!“. In realtà lo slogan gridato era: “La Germania finanzia, Israele bombarda“.

Alla manifestazione di Berlino è stata ribadita la richiesta internazionale di un cessate il fuoco nella guerra. Gli striscioni recitavano frasi come “Fermate il genocidio a Gaza“, “Fermate il terrore dell’occupazione” o “Viva la Palestina“.

Ma non appena è stato lanciato lo slogan “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera“, secondo il giornale Junge Welt sono intervenuti gli agenti della sicurezza. Lo slogan infatti era stato bandito dalla procura di Berlino. Questo divieto è contenuto anche nell’ordinanza di divieto del Ministero Federale dell’Interno per l’associazione di sostegno ai detenuti Samidoun.

La polizia di Berlino non ha però trovato alcun motivo per criminalizzare la manifestazione. Una portavoce ha descritto il corso degli eventi al Tagesspiegel come “per lo più pacifico”, anche se ci sono stati 59 arresti e 64 accuse.

Si dice che gli arresti siano serviti principalmente per schedare l’identità dei manifestanti. Ad esempio, sono stati chiesti i dati personali di quattro manifestanti che si erano arrampicati sulla Fontana del Nettuno per attaccare bandiere della Palestina. Un altro gruppo ha reso omaggio al movimento Hamas con slogan in arabo, ha detto la portavoce della polizia e in questo caso sono stati effettuati arresti.

La manifestazione di Berlino è stata organizzata da un’alleanza di sostenitori palestinesi di sinistra, tra cui la “Campagna per la Palestina” e la “Voce ebraica per una pace giusta in Medio Oriente”.

E’ stata una bella manifestazione con interventi importanti, per lo più persone ragionevoli hanno seguito l’appello, è stata grande, internazionale e una buona atmosfera”, ha detto su X-Account “Revolutionary May 1st Berlin”.

Il DKP di Berlino ha scritto: “Decine di migliaia di persone oggi hanno inviato un segnale forte alla classe dominante in Germania che non condividiamo il loro sostegno a Israele e al suo genocidio dei palestinesi!“

Ci sono state manifestazioni di solidarietà con la Palestina anche in altre città tedesche. A Düsseldorf, ad esempio, sabato sono scese in piazza circa 17.000 persone. Secondo la polizia, anche lo svolgimento di questo raduno è stato complessivamente pacifico.

* da Junge Welt

