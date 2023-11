Gaza. Gli israeliani sgomberano l’ospedale Al Shifa. Duri combattimenti nelle strade. Uccisi 6 palestinesi in Cisgiordania

Migliaia di palestinesi, tra cui quasi 650 pazienti, alcuni in condizioni critiche, hanno ricevuto l’ordine di evacuare il complesso medico Al-Shifa a Gaza City.

Nel frattempo, decine di palestinesi sono stati uccisi durante la notte in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira la Grande Moschea nel campo di Maghazi nella Striscia di Gaza centrale.

In Cisgiordania, l’esercito israeliano ha ucciso 5 palestinesi nel campo profughi di Balata, vicino a Nablus, e un altro a Tubas.

Israele ha dato un’ora di tempo a medici, pazienti e sfollati per evacuare il complesso medico di Al-Shifa a Gaza. I militari israeliani hanno usato gli altoparlanti per sollecitare l’evacuazione: hanno chiesto al direttore dell’ospedale, Mohammed Abu Salmiya, di dare istruzioni per garantire “l’evacuazione dei pazienti, dei feriti, degli sfollati e del personale medico” e che tutti “si spostino a piedi verso il lungomare”.

L’esercito israeliano continua ad affermare che l’ospedale Al Shifa nasconda un centro di comando di Hamas e costituisca quindi un obiettivo militare. Nei giorni scorsi le truppe hanno assediato la struttura e compiuto diverse, con incursioni all’interno dei vari edifici.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha fatto sapere che sta cercando di evacuare parte del personale e le loro famiglie attualmente intrappolati all’interno delle strutture dell’organizzazione vicino ad al-Shifa. Da sabato scorso, il personale e le famiglie di MSF – 137 persone, di cui 65 bambini – non sono stati in grado di uscire a causa dei combattimenti.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che la responsabilità della sicurezza sul piano militare nella Striscia di Gaza, al termine della guerra, dovrà rimanere ad Israele, almeno per il prossimo futuro. Una volta che Hamas “sarà sconfitto”, ha spiegato, bisognerà fare in modo che “il terrorismo non possa fare più ritorno: e al momento siamo gli unici in grado di garantire questa premessa”. Il premier ha riconosciuto la necessità di un “governo civile” nella Striscia di Gaza, senza entrare però nei dettagli in merito a chi dovrà gestire il governo della Striscia “Non so chi dovrà occuparsene, ma posso dire con certezza che una simile responsabilità non può essere lasciata a chi sostiene i terroristi”, ha affermato. Netanyahu.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in una dichiarazione, ha confermato che l’assalto di questa mattina da parte dell’occupazione al complesso di Al-Shifa, i brutali bombardamenti, gli spari e i bombardamenti al suo interno, l’aver preso di mira migliaia di civili sfollati, l’aver manomesso le stanze e i reparti dei pazienti e l’aver terrorizzato i pazienti e il personale medico, “è un crimine di guerra pienamente costituito di cui sono responsabili l’amministrazione statunitense e la cosiddetta comunità internazionale, che ha incoraggiato il nemico a commettere questo grave crimine”.

Il Fronte ha concluso la sua dichiarazione affermando che gli ospedali palestinesi rimarranno testimoni dei crimini senza precedenti di questa entità, che hanno raggiunto un livello mai praticato prima da nessuna occupazione o colonialismo. “Tuttavia, il nostro popolo è determinato a resistere e a rimanere fermo e risoluto, e non alzerà bandiera bianca. I nostri medici, i nostri pazienti e tutto il nostro popolo rimarranno forti, incrollabili di fronte a questi crimini, e non perdoneranno né dimenticheranno la complicità della comunità internazionale e delle istituzioni mediche internazionali che hanno chiuso gli occhi di fronte all’attacco agli ospedali e al sistema medico, e all’uccisione di medici e pazienti”.

I combattimenti tra le strade di Gaza. Un ostaggio israeliano è morto

Le Brigate Al-Qassam annunciano la morte di uno degli ostaggi israeliani, Arieh Zalman Zadmanovitch (numero di identificazione 0010185791), dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il portavoce delle Brigate Al Qassam, Abu Obeida, ha affermato che i suoi combattenti hanno ucciso nove soldati israeliani, distrutto due veicoli militari, distrutto un appartamento in cui erano rintanati soldati nemici e ucciso quelli che c’erano dentro.

“I nostri mujaheddin sono sul campo a inseguire le forze e i veicoli nemici da una strada all’altra. Ci siamo preparati per una lunga difesa (di Gaza), e ogni ora che l’occupazione trascorre a Gaza aggrava le sue perdite”.

In riferimento alla situazione nell’ospedale Al Shifa, Abu Obeida afferma che “Quello che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando nel complesso medico di Al-Shifa è ridicolo. L’incursione delle forze nemiche nel complesso medico di Al-Shifa è uno scandalo per il sistema internazionale”.

Le Brigate Al Quds (braccio militare della Jihad Islamica) affermano che i loro combattenti hanno preso di mira 7 veicoli militari israeliani in operazioni separate a Tal Al-Hawa e Al-Sabra, a sud-ovest di Gaza City.

18 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO