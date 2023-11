Le provocazioni del Dipartimento di Stato americano contro la libertà di stampa in America Latina

Il titolo è provocatorio: “Gli sforzi del Cremlino per diffondere disinformazione in America Latina in modo coperto“.

Questa è una dichiarazione sul sito web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, pubblicata il 7 novembre 2023. Il governo degli Stati Uniti ha accusato due aziende – Social Design Agency e Structura National Technologies – di essere i principali agenti di quella che sosteneva essere una disinformazione supportata dalla Russia.

La dichiarazione ha citato i capi di entrambe le aziende, Ilya Gambashidze della Social Design Agency e Nikolay Tupkin di Structura. Il 28 luglio 2023, l’Unione Europea ha sanzionato diversi individui e aziende russi, tra cui SDA e Structura.

L’Unione Europea accusa queste due aziende IT di essere “coinvolte nella campagna di disinformazione digitale guidata dalla Russia” contro il governo dell’Ucraina. La dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti afferma ora che queste aziende IT sono coinvolte in un progetto di disinformazione in America Latina.

Né l’Unione Europea né il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti forniscono prove nelle loro varie dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, il documento degli Stati Uniti fa riferimento alla Valutazione annuale delle minacce della Comunità di Intelligence degli Stati Uniti del 2023, che afferma quanto segue: “Gli attori dell’influenza della Russia hanno adattato i loro sforzi per nascondere sempre di più la loro mano, riciclando i loro messaggi preferiti attraverso un vasto ecosistema di siti web proxy russi, individui e organizzazioni che sembrano essere fonti di notizie indipendenti“.

Qui, otteniamo principalmente la metodologia – riciclare informazioni attraverso siti web proxy – piuttosto che prove concrete.

Il 3 maggio 2023, la Commissione per le Relazioni Esterne degli Stati Uniti ha tenuto un’audizione su “Le Guerre Globali dell’Informazione: gli Stati Uniti stanno vincendo o perdendo?”

Il principale relatore dell’udienza è stata Amanda Bennett, Amministratore Delegato dell’Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali (USAGM), un gruppo ombrello che gestisce diversi progetti mediatici governativi degli Stati Uniti dall’Europa (Radio Liberty) alle Americhe (Office of Cuba Broadcasting) con un budget annuale di 810 milioni di dollari.

Bennett, ex direttore del Voice of America del governo degli Stati Uniti, ha detto ai senatori che se il governo degli Stati Uniti non riesce a “indirizzare gli investimenti per contrastare gli avanzamenti che Russia, la Repubblica Popolare Cinese e l’Iran stanno facendo, rischiamo di perdere la guerra globale dell’informazione“.

Questi tre paesi, ha sostenuto, hanno “speso di più” degli Stati Uniti in America Latina, un vantaggio che, secondo lei, doveva essere superato aumentando l’interferenza degli Stati Uniti nei media latinoamericani.

Nell’America Latina, Jessica Brandt del Brookings Institute ha detto ai senatori che i media russi hanno ottenuto un vantaggio decisivo. I fatti che ha esposto sono degni di considerazione: “Nel primo trimestre del 2023, tre dei cinque account dei media statali russi più retweettati su Twitter hanno inviato messaggi in spagnolo, e cinque dei dieci più veloci hanno mirato al pubblico di lingua spagnola. Su YouTube, RT en Español ha dimostrato di essere in grado di costruire grandi pubblici, nonostante il divieto globale di canali media finanziati dallo stato russo. Su TikTok, RT en Español è tra gli outlet mediatici in lingua spagnola più popolari. I suoi 29,6 milioni di mi piace lo rendono più popolare di Telemundo, Univision, BBC Mundo e El País. Allo stesso modo, su Facebook, RT en Español attualmente ha più follower di qualsiasi altro emittente internazionale in lingua spagnola.“

In altre parole, RT di per sé è diventato uno dei mezzi di comunicazione più influenti in America Latina. I fatti di Brandt sono ampiamente accettati, compreso un rapporto pubblicato a marzo dall’Istituto Reuters per lo Studio del Giornalismo chiamato “Nonostante i divieti occidentali, la propaganda di Putin prospera in spagnolo su TV e social media” e da uno studio del Digital Forensic Research Lab dell’Atlantic Council del 2022.

RT (ex Russia Today) è di proprietà di TV-Novosti, un’organizzazione no-profit fondata dalla statale Ria Novosti nel 2005. RT è vietato o bloccato in Canada, nell’Unione Europea, in Germania, negli Stati Uniti e in diversi altri paesi occidentali. Infatti, durante l’audizione al Senato, c’è stata poca discussione sull’intera rete di progetti RT. Il focus era sul “riciclo” di “disinformazione.”

Ciò che colpisce della dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è che nomina due progetti giornalistici che operano in America Latina come questi “proxy” senza alcuna prova, ma con un linguaggio titubante. Ad esempio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti afferma che parte della campagna russa è quella di coltivare un gruppo di giornalisti “probabilmente in Cile“, ma non definitivamente.

Questa esitazione è importante sottolinearla perché qualche paragrafo dopo, il dubbio svanisce: “Sebbene le operazioni della rete siano principalmente svolte in collaborazione con le testate in lingua spagnola Pressenza e El Ciudadano, un’ampia rete di risorse mediatiche è disponibile al gruppo per amplificare ulteriormente le informazioni.“

Pressenza, fondata nel 2009 a Milano, Italia, è emersa dai dibattiti e dalle discussioni provocate dalla Commissione Internazionale per lo Studio dei Problemi della Comunicazione (formata dall’UNESCO) e dal suo rapporto, Molte Voci, Un Mondo o il Rapporto MacBride (1980).

Il rapporto MacBride stesso si basava su discussioni sulla democrazia nei media che avevano portato alla formazione, nel 1964, di Inter-Press Services, e successivamente di Pressenza. El Ciudadano è stato fondato nel 2005 come parte del processo di democratizzazione in Cile in seguito alla caduta della dittatura militare di Augusto Pinochet nel 1990.

Entrambe le testate hanno negato (in inglese e spagnolo) di essere finanziati dal governo russo o di riciclare informazioni per il governo russo.

Nella loro dichiarazione congiunta, firmata da David Andersson (editore di Pressenza) e Bruno Sommer Catalán (editore di El Ciudadano), affermano: “Crediamo che questo tipo di attacco sia malizioso, e insistiamo affinché il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ritiri questa accusa e si scusi pubblicamente con noi per aver diffamato le nostre reputazioni.”

In una dichiarazione separata, il giornalista italiano Antonio Mazzeo (vincitore del premio Giorgio Bassani nel 2010) ha detto: “Questa vicenda mi preoccupa perché potrebbe preparare il prossimo passo, la creazione di una lista di proscrizione… per mettere tutti coloro che non accettano di pensare solo alla guerra e quindi diventano pericolosi e devono essere zittiti.“

