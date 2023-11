L’Argentina precipita nel buio. Milei è il nuovo presidente

Sarà l’ultraliberista reazionario Javier Milei il presidente dell’Argentina per i prossimi quattro anni. Ha ottenuto il 55,7% dei voti contro il 44,3% di Sergio Massa. Il candidato di Unione per la Patria non è riuscito a portare a termine la sua impresa politica in un contesto molto avverso: essere ministro dell’Economia durante l’ultimo anno e mezzo di un governo che ha avuto serie difficoltà a correggere la pesantissima eredità economica lasciata al paese dall’amministrazione di Mauricio Macri, in particolare l’inflazione e il calo del potere d’acquisto dei salari.

Outsider politico, Milei, in una carriera fulminea è passato da colorito commentatore televisivo, dallo stile violento, a presidente della nazione. Non c’è nessun precedente nella storia argentina per un fenomeno populista come quello di Milei. Non paragonabile affatto all’originale fenomeno del peronismo, Milei è una figura senza alcuna esperienza manageriale nel settore pubblico o privato. Un economista formato nella speculazione finanziaria e nulla più. Proprio questa era la sua forza, perché gli permetteva di incanalare la rabbia di una parte della popolazione contro l’intero sistema politico.

Milei, secondo l’agenzia israeliana Ynet, è‘ anche un esplicito sostenitore di Israele, avendo dichiarato prima dell’inizio della guerra israeliana il 7 ottobre che gli sarebbe piaciuto fare un viaggio diplomatico a Gerusalemme e spostare l’ambasciata argentina in quella città. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche prima delle elezioni, Milei è stato visto sventolare una bandiera israeliana in mezzo a una grande folla a Rosario.

L’altro punto decisivo è stato l’aperto sostegno della candidata del centro-destra arrivata terza al primo turno, Patricia Bullrich, e dall’ex presidente Mauricio Macri come vettore dell’accordo che ha messo l’alleanza Insieme per il Cambiamento.

Il nucleo della vittoria di Mili si è svolto nella fascia centrale del paese, nelle province di Córdoba, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, dove Juntos por el Cambio era forte, e dove il sostegno di Bullrich e Macri al leader di estrema destra ha avuto un indubbio effetto. E anche per la parità raggiunta nella provincia di Buenos Aires, dove Massa ha vinto per poco più di un punto.

La maggioranza del popolo argentino ha votato contro il governo che ha dovuto attraversare quattro anni molto complessi: due anni di pandemia più la pesante inflazione ereditata da Macri e un accordo con il Fondo Monetario Internazionale che ha aggravato i problemi invece di mitigarli.

Negli ultimi mesi l’Argentina era riuscita a mitigare l’ipoteca del Fmi sul proprio debito estero grazie ad un prestito della Cina utilizzando, per la prima volta, lo yuan invece del dollaro. Inoltre è dei sette paesi ammessi recentemente nel gruppo dei BRICS. La vittoria di Milei, sponsorizzato dagli USA, rischia di vanificare questo risultato.

Il neoeletto presidente ha ribadito le sue proposte di austerità e non ha avuto alcun messaggio per coloro che non lo hanno votato e ha anche promesso di essere “implacabile” contro coloro che resistono. “Oggi segna la fine della decadenza”, ha aggiunto Milei. Voltiamo pagina e riprendiamo la strada che non avremmo dovuto lasciare. Lo stato onnipresente è finito. Torniamo alle idee di Alberdi, che rispetta i suoi impegni. Il modello di decadenza è giunto al termine. Indietro non si torna”.

Nell’unico momento conciliante del suo messaggio, il presidente eletto ha osservato: “Tutti coloro che vorranno entrare nella nuova Argentina saranno i benvenuti. Sono sicuro che è più ciò che ci unisce che ci separa”, ha detto. E ha chiarito che questo avverrà “ogni volta che vorranno unirsi al cambiamento di cui l’Argentina ha bisogno. Sappiamo che ci sono persone che resisteranno. A tutti loro voglio dire una cosa chiara: dentro la legge tutto, fuori dalla legge niente”.

In risposta a Sergio Massa, che aveva sostenuto che Milei dovrebbe dare “certezze”, ha sottolineato: “Lasciamo che il governo si assuma le sue responsabilità fino alla fine del mandato. La situazione in Argentina è critica. I cambiamenti sono drastici. Non c’è spazio per la tiepidezza. Non c’è spazio per le mezze misure. Se non apportiamo cambiamenti in fretta, andremo incontro alla crisi peggiore. Abbiamo seri problemi davanti a noi. Questi sono problemi che possono essere risolti solo se quelli di noi che vogliono il cambiamento lavorano insieme. Il nostro impegno è per la democrazia, il libero scambio e la pace. Oggi un modo di fare politica è finito e ne sta iniziando un altro. Nonostante gli enormi problemi, voglio dirvi che l’Argentina ha un futuro. Quel futuro esiste se è liberale”.

Dopo le 20, il leader sconfitto, Sergio Massa è salito sul palco allestito al Centro Culturale C, a Chacarita, per prendere atto della sconfitta. Lo ha fatto dopo aver parlato con il presidente eletto. “Speriamo che la consapevolezza democratica e il valore del rispetto per coloro che la pensano diversamente siano installati per sempre in Argentina”, ha detto Massa.

Ha poi ringraziato le organizzazioni “sindacali e della società civile” per il loro sostegno. Ha anche evidenziato la “micro-militanza di chi ha cercato di spiegare la nostra visione del Paese, salendo sugli autobus, sulle metropolitane”.

In un’altra parte del suo discorso, Massa ha detto di aver comunicato con Milei e gli ha augurato buona fortuna per i prossimi quattro anni. L’ho fatto perché il messaggio che dobbiamo dare è quello del rispetto per chi la pensa diversamente”.

Il candidato di UP ha difeso il nucleo della sua campagna. “Abbiamo scelto di difendere la salute pubblica e l’istruzione. Alla sicurezza sociale in capo allo Stato. Abbiamo difeso l’industria nazionale e il lavoro argentino” ed ha aggiunto che continuerà a difendere quelle idee.

“La proposta politica che cerca di sintetizzare i progetti della dittatura militare (1976-1983) e del menemismo (1989-1999) ha ottenuto il sostegno di una parte significativa della società argentina. Almeno questo è quello che mostrano i dati elettorali” – scrive Miguel Mazzeo su America Latina Roundup – “Bisognerà aspettare un po’ (brevemente, sicuramente) per sapere se avrà un sostegno sociale e politico di una certa intensità. Ma la circostanza, sebbene annunciata da tempo da vari deterioramenti, è ancora spaventosa. Non siamo sorpresi dal crollo, ma siamo inorriditi dal suo corso. Come è potuta accadere una cosa del genere? Non abbiamo visto l’uovo del serpente. Non abbiamo visto gli innumerevoli nidi. E ora ci troviamo di fronte a un momento storico abissale”.

Forte è la preoccupazione degli ambienti progressisti argentini anche per la vicepresidente di Milei. Victoria Villarruel addestrata a difendere anche l’indifendibile – come i crimini dell’ultima dittatura – la vicepresidente passa da una provocazione all’altra ed è entusiasta di mettere sotto controllo il consenso che la società argentina ha costruito negli ultimi 40 anni. In poco più di una settimana, la numero due de La Libertad Avanza (LLA) ha dato segnali di quello che potrebbe essere il suo programma: la presentazione dei repressori come vittime, dando un’altra destinazione allo Spazio della Memoria e dei Diritti Umani che è stato allestito in quello che era il campo di concentramento della Scuola di Meccanica della Marina (ESMA), la rivendicazione delle forze repressive e l’eventuale abrogazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza.

