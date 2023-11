No al trattato Cile-UE! Basta saccheggio coloniale!

Dichiarazione congiunta di “Chile Mejor sin TLC”, dei deputati e delle organizzazioni sociali del Cile e dell’Unione Europea, del 16 novembre 2023 (dal Cile). Adesioni fino al 1° dicembre 2023.

Prima dell’imminente voto sull’Accordo di associazione Cile-Unione Europea, respingiamo il trattato a causa della sua natura neocoloniale, che aggraverà il deterioramento della qualità della vita e dei diritti socio-ambientali e lavorativi dei popoli.

In Cile, la mancanza di trasparenza e la segretezza hanno caratterizzato i negoziati del trattato da parte dell’ex presidente Sebastián Piñera e dell’attuale presidente Gabriel Boric. Anche la società civile europea lamenta una mancanza di trasparenza. Il governo del presidente Boric ha firmato il trattato nel dicembre 2022, su pressione della lobby imprenditoriale, e non ha ancora pubblicato i 41 capitoli dell’accordo.

1.- Questo trattato, ingannevolmente promosso come una “modernizzazione” del precedente Accordo, avrà gravi conseguenze sui territori e sulle comunità, moltiplicando i conflitti socio-ambientali. Le sue disposizioni promuovono l’aumento dell’estrazione e dell’esportazione di minerali, con un accesso privilegiato per l’UE a queste e ad altre materie prime, nonché all’energia e alle infrastrutture.

Il partner maggiore vieta al Cile di condizionare un investimento al trasferimento di tecnologia o di avere manager nazionali in imprese congiunte. La fallita pretesa dichiarata dall’UE per una relazione commerciale più equa e sostenibile non fa altro che approfondire il modello estrattivista e peggiorare gli impatti in Cile e nell’Unione Europea.

I vantaggi e i benefici saranno dalla parte degli investitori europei. Il ruolo assegnato al Paese andino e australe è quello di essere fornitore di beni e materiali strategici necessari per la transizione energetica europea, esternalizzando i costi sociali e ambientali derivanti dal perpetuare il Cile in questo ruolo estrattivista, nel mezzo di una crisi ecologica globale.

Nel sud del Cile, in Patagonia, uno dei territori non ancora contaminati, sorgeranno diversi dei progetti di idrogeno verde. A nord, Atacama, territorio dalla preziosa biodiversità e dimora ancestrale di popoli indigeni, sarà devastato dall’estrazione del litio. Il governo cileno ha omesso la Consultazione Indigena richiesta dalla Convenzione 169 dell’OIT.

Questa dimensione coloniale è evidente anche nel fatto che l’Accordo Politico consente all’UE di utilizzare il Cile per raggiungere obiettivi militari di suo interesse.

L’allineamento dell’Unione Europea con gli Stati Uniti e la sua complicità con il genocidio israeliano a Gaza, fanno temere che, con l’espressione “cooperazione nella gestione delle crisi”, il Cile possa diventare un fornitore di manodopera militare per operazioni di guerra senza bandiera e con personale cileno. Ciò mette a rischio la pace e la neutralità del Cile ed espone la sua popolazione a possibili rappresaglie.

2.- L’acqua è un bene scarso in Cile, dove estesi territori soffrono la siccità o sono contaminati dall’attività mineraria. La massiccia produzione ed esportazione di idrogeno verde richiede 10 litri di acqua dolce demineralizzata per ogni chilo di idrogeno “verde”.

Si ricorrerà alla desalinizzazione senza che ci siano norme di produzione o di utilizzo, esentando le aziende europee da responsabilità per danni. Dagli ecosistemi dove è presente litio, rame o altri minerali come le terre rare, sono visibili i conflitti dovuti allo sfruttamento intensivo delle saline e delle miniere, nonché i rischi per la foresta nativa.

Il Cile sarebbe una colonia fornitrice a distanza di combustibile e litio per le batterie delle auto elettriche degli europei. Il costo socio-ambientale comprende lo spostamento forzato della popolazione indigena e contadina, con nuove aree di sacrificio. Il litio verrebbe esportato senza royalties e allo stesso prezzo del mercato nazionale o degli affari con gli stranieri.

L’estrazione del litio richiede energia su larga scala. Sarà ottenuto da megaimpianti fotovoltaici o eolici installati su terreni agricoli, in zone produttrici di ortaggi, alcune già in conflitto socio-ambientale. Ci sarà meno produzione di alimenti per il mercato interno.

Poiché al Cile è vietato sovvenzionare la piccola agricoltura e la sua legislazione non prevede sussidi, i prezzi dei prodotti alimentari aumenteranno. Ma l’Unione Europea manterrà i sussidi ai suoi agricoltori.

3.- Gli impatti della crisi idrica ricadono in ultima analisi sulle donne e sui loro compiti di cura. La riduzione totale dei dazi stimola l’aumento delle esportazioni di prodotti come la nocciola europea, il vino, uve, prugne, ciliegie, mele o salmone dove l’acqua è fondamentale.

Molte famiglie ricevono l’acqua solo tramite autocisterne, in quantità insufficiente; Le donne non possono coltivare orti, né contare su cibo sano e medicine naturali. Vivono in pericolo a causa degli incendi e dell’espansione dell’acquacoltura.

Le monocolture sono associate alla presenza di malattie riproduttive nelle donne o al cancro. Viene convalidato un doppio standard: l’Accordo non impedisce l’esportazione in Cile degli oltre 50 Pesticidi Altamente Pericolosi vietati nell’UE, ma che sono registrati in Cile.

Ciò opera contro la transizione agroecologica portata avanti da vasti settori contadini, indigeni e popolari per raggiungere la sovranità alimentare e recuperare le sementi tradizionali.

Al contrario, il Trattato prevede anche che il Cile aderisca alla convenzione UPOV 91, una richiesta storica della potente multinazionale situata nell’Unione Europea: la Bayer/Monsanto e di altre multinazionali delle sementi.

4.- Questo accordo non tiene conto dell’asimmetria esistente tra le due economie, anzi la approfondisce. Nel 2022 il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’UE ha raggiunto i 13.360.337 milioni di euro. In Cile, invece, è stato di 285.355 milioni di euro. Il testo considera le due parti alla pari, ignorando i divari nell’accesso a diritti come l’istruzione, la previdenza, la salute e il lavoro, nonché nell’industrializzazione e nella tecnologia.

I dati dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI) riflettono la disuguaglianza. L’UE registra 172.518 marchi commerciali mentre solo 24 dei marchi cileni hanno validità internazionale. Il capitolo sulla proprietà intellettuale comprende 18 trattati vincolanti per le parti.

Nel 2021, il Cile si è classificato all’ultimo posto tra i paesi OCSE in termini di percentuale del Prodotto Interno Lordo dedicata all’innovazione e allo sviluppo.

Il trattato consente l’estensione a 11 anni dei brevetti nel settore farmaceutico, per ritardarne l’approvazione o per “nuovi usi” scoperti nell’Ue per alcuni farmaci biologici, ritardando l’ingresso dei farmaci generici nel mercato nazionale, colpendo le economie familiari.

Imprese europee esperte parteciperanno insieme alle piccole e medie imprese (PMI) cilene negli appalti pubblici, in una concorrenza sleale, senza che lo Stato possa fare nulla per favorirle. Perdere le gare d’appalto può significare il fallimento, o il licenziamento di molte donne, la maggioranza in quei settori.

L’accesso delle grandi aziende tecnologiche ai dati consentirà loro di estrarre e archiviare informazioni chiave sui cileni, colpendo il diritto dei cittadini alla privacy e il diritto dello Stato di regolare il commercio digitale ai fini della riscossione delle imposte o dell’interesse pubblico.

5.- Il Cile e l’UE devono inserire gli alti costi di un Sistema Permanente di Risoluzione delle Controversie nel loro bilancio annuale. Ci saranno meno soldi per la spesa sociale per la sanità, l’edilizia abitativa, l’istruzione e il ripristino dei territori.

Questo Tribunale permanente, già incluso nell’accordo tra UE e Canada (CETA), ha sostanzialmente le stesse regole che in Cile sono state oggetto di vivaci critiche durante la campagna contro l’Accordo Transpacifico TPP.

Un investitore può citare in giudizio lo Stato per esproprio indiretto, se ritiene che una politica pubblica abbia influenzato ngativamente le sue aspettative di profitto. Ma né lo Stato né le comunità possono utilizzare questo sistema per citare in giudizio un’impresa.

Questo trattato compromette il futuro dei popoli in Cile e nell’Unione Europea. È del secolo scorso: consente una dipendenza neocoloniale in una mappa globale in piena trasformazione. L’Unione Europea si ritirerebbe dai suoi impegni nei confronti dei diritti umani e dell’ambiente.

Abitiamo tutti su un pianeta in pericolo e vogliamo la pace. L’Unione Europea e il Cile meritano di relazionarsi in un quadro di rispetto e cooperazione. Per fare questo è necessario che il mercato non sia l’asse di tutto, al fine di dare priorità alla vita, all’apprendimento e alla collaborazione tra i popoli, alla produzione sostenibile e alla giustizia ambientale e climatica.

Basta saccheggio coloniale!

I popoli del Cile e le nazioni dell’Unione Europea chiedono giustizia ambientale!

Rifiutare questo Trattato di Libero Commercio significa garantire il nostro futuro comune!

Per firmare l’adesione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZhKs6t72ZSma1efUItxIlMJ2A2-fzUFLtNYRrvc1VA9vxNg/viewform

22 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO