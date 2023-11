Israele uccide i giornalisti a Gaza, ma sta perdendo la guerra dell’informazione

Mentre conduce la sua aggressione genocida nell’enclave, avendo ucciso almeno 13.000 palestinesi finora, Israele sta contemporaneamente uccidendo operatori dei media per impedire al mondo di vedere le indicibili atrocità che compie.

La situazione è tanto grave quanto senza precedenti. Dal 7 ottobre, l’esercito israeliano ha ucciso 60 operatori dei media, secondo l’Ufficio stampa del governo di Gaza. Il Committee to Protect Journalists ha dichiarato che questo è il mese più mortale per gli attacchi ai giornalisti dal 1992, anno in cui ha iniziato a registrare tali dati. Inoltre, molti altri reporter palestinesi al di fuori di Gaza subiscono intimidazioni e molestie da parte delle forze israeliane.

“Nessuno di noi ha mai vissuto niente del genere, siamo sopraffatti“, ha ammesso Nasser Abu Bakr, capo del Sindacato dei giornalisti palestinesi, un sindacato con sede a Ramallah che rappresenta gli operatori dei media palestinesi.

“Stiamo perdendo colleghi e amici ogni giorno a causa dell’attuale genocidio israeliano contro il popolo palestinese e della politica di uccisione mirata contro i giornalisti.”

“Non riusciamo a far fronte al numero di attacchi contro i nostri giornalisti“, ha continuato Abu Bakr. “Riceviamo più chiamate e informazioni su… incidenti di quante ne possiamo elaborare. I nostri giornalisti sono sempre stati un bersaglio per l’esercito israeliano, ma Israele è passato dall’uccidere [in media] un giornalista palestinese all’anno prima del 7 ottobre a ucciderne [più di] uno al giorno.“

E non sono solo i reporter palestinesi che le Forze di Difesa di Israele (IDF) stanno attaccando: ogni giornalista che potenzialmente potrebbe diffondere informazioni critiche su Israele è un bersaglio potenziale.

Tra le numerose vittime di reporter c’è il fotoreporter di Reuters Issam Abdallah, ucciso da un attacco israeliano il 13 ottobre al confine libanese mentre stava seguendo gli scontri tra Hezbollah e l’IDF.

Secondo un’indagine indipendente di Reporters Without Borders (RWB), Abdallah è stato esplicitamente preso di mira dalle forze israeliane: era chiaramente riconoscibile come giornalista dal suo elmetto e gilet da reporter, e si trovava accanto a un veicolo contrassegnato come “stampa” sul tetto.

Prima dell’attacco, altri giornalisti nella zona avevano visto un elicottero israeliano volare sopra, quindi l’esercito poteva vedere chiaramente che Abdallah era un non combattente. Secondo l’analisi balistica di RWB, i missili sono stati lanciati dal lato del confine israeliano e “due colpi nello stesso luogo in così breve tempo (poco più di 30 secondi), dalla stessa direzione, indicano chiaramente un obiettivo mirato con precisione.“

Neppure le famiglie dei giornalisti sono al sicuro dalle rappresaglie israeliane. Dopo aver appreso in diretta che un raid aereo israeliano aveva ucciso sua moglie, suo figlio, sua figlia e suo nipote, il capo della redazione di Gaza di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, si è precipitato in ospedale, seguito dalle telecamere.

Trovando suo figlio lì, si è inginocchiato accanto al suo corpo senza vita e ha lamentato: “Si vendicano di noi con i nostri figli.”

Il 7 novembre, Mohammad Abu Hasira, corrispondente dell’agenzia di stampa palestinese Wafa, è stato ucciso da un raid aereo israeliano, insieme a 42 membri della sua famiglia. E pochi giorni prima, un attacco israeliano ha ucciso il reporter di Palestine TV Mohammad Abu Hattab e 11 membri della sua famiglia nel sud di Gaza, tra cui sua moglie, suo figlio e suo fratello.

Israele inventa bugie per giustificare crimini di guerra

Così come ha sostenuto che Hamas si nascondeva negli ospedali di Gaza, vicino alle scuole e nei convogli delle ambulanze per giustificare i suoi bombardamenti e l’uccisione di civili, Israele ha venduto le stesse scuse prevedibili per questi assassinii mirati di giornalisti.

In un inquietante articolo del 2 novembre che funge efficacemente da lista di proscrizione, il Jerusalem Post ha messo in evidenza diversi giornalisti palestinesi indipendenti che avevano riportato da Gaza, dipingendoli come parte del “team di propaganda di Hamas“.

Successivamente, l’8 novembre, il gruppo di controllo dei media ultra-israeliano HonestReporting ha pubblicato un rapporto affermando, con poche prove, che i fotografi freelance dell’Associated Press, CNN, The New York Times e Reuters a Gaza sapevano in anticipo dell’offensiva palestinese del 7 ottobre e avevano addirittura collaborato con Hamas per essere sul posto per ottenere le loro foto durante l’operazione.

I funzionari israeliani sono rapidamente intervenuti per giustificare la loro campagna di assassinii contro i reporter palestinesi.

In risposta al rapporto, l’ex ministro della Difesa e attuale membro del gabinetto di guerra di Israele Benny Gantz ha dichiarato: “I giornalisti che risultano aver saputo del massacro e che hanno scelto comunque di restare come spettatori indifferenti mentre venivano uccisi bambini non sono diversi dai terroristi e dovrebbero essere trattati come tali“.

Danny Danon, rappresentante di Israele presso le Nazioni Unite, è andato oltre dichiarando che questi reporter sarebbero stati messi su una lista di proscrizione, affermando su X: “L’agenzia di sicurezza interna di Israele ha annunciato che eliminerà tutti i partecipanti al massacro del 7 ottobre. I ‘fotogiornalisti’ che hanno preso parte alla registrazione dell’assalto saranno aggiunti a quella lista.“

Le accuse che i giornalisti palestinesi siano infiltrati e agiscano in coordinamento con Hamas gettano le basi della propaganda per dipingere i giornalisti come ‘legittimi obiettivi militari’.

Non solo l’IDF sta uccidendo giornalisti palestinesi sul campo, ma il governo israeliano sta negando attivamente l’accesso alla stampa straniera a Gaza. I reporter ammessi nella striscia sono quelli inseriti nell’IDF, e emittenti come NBC e CNN hanno confermato che, in cambio dell’accesso, devono sottoporre tutto il materiale all’esercito israeliano prima della trasmissione per la revisione e l’approvazione.

Inoltre, il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha riferito che fino a 50 agenzie media a Gaza sono state parzialmente o completamente distrutte dai bombardamenti israeliani dal 7 ottobre.

Se Israele non sta bombardando direttamente gli organi d’informazione, sta cercando attivamente di reprimere il flusso di informazioni in uscita. Alla fine di ottobre, il governo israeliano ha approvato regolamentazioni che gli consentirebbero di chiudere qualsiasi canale televisivo straniero se ritenesse che costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale.

Questa regolamentazione è stata poi utilizzata per bloccare la programmazione e il sito web dell’emittente libanese Al Mayadeen, a causa dei suoi “sforzi”

In assenza di una stampa straniera che assista alle atrocità di Israele a Gaza, i civili palestinesi si stanno impegnando a documentare da soli gli orrori commessi dall’esercito di Tel Aviv.



Il governo israeliano ha risposto chiudendo ripetutamente i sistemi internet e di comunicazione in tutta Gaza, restringendo ulteriormente il flusso di informazioni in uscita.

Già prima dell’attuale guerra a Gaza iniziata il 7 ottobre, Israele aveva una lunga storia nel mirare a giornalisti e reti informative. Durante la sua incursione militare a Gaza nel 2021, Israele è stato accusato dagli avvocati della libertà di stampa di “silenziare” i giornalisti dopo aver bombardato gli uffici di Al Jazeera e dell’Associated Press.

Ciò è avvenuto pochi giorni dopo che aveva bombardato un altro edificio che ospitava diverse altre emittenti, tra cui Al Araby TV, Al Kofiya TV e l’agenzia di stampa Watania, tra le altre.

Secondo il Sindacato dei giornalisti palestinesi, Israele ha ucciso 55 giornalisti dal 2000 al 2022, sia con il fuoco diretto che con bombardamenti. Questa cifra include Shireen Abu Akleh, la stimata giornalista palestino-americana e corrispondente di lunga data di Al Jazeera, che è stata colpita da forze israeliane mentre riferiva sugli assalti dell’IDF a Jenin.

Così come Yaser Murtaja, un cameraman per la rete palestinese Ain Media, ucciso dall’IDF mentre copriva la Grande Marcia del Ritorno del 2018.

Come molti altri giornalisti palestinesi uccisi sul lavoro, Abu Akleh e Murtaja indossavano entrambi i loro gilet da reporter al momento delle loro uccisioni. Subito dopo la sua morte, Israele ha prevedibilmente, senza prove, accusato Murtaja di essere un combattente di Hamas per coprire le sue tracce.

Il giorno dopo l’uccisione di Murtaja, l’allora ministro della Difesa di Israele, Avigdor Lieberman, ha dichiarato categoricamente: “Nella marcia del terrore, non c’erano civili innocenti. Erano tutti di Hamas.“

Israele sta perdendo la guerra delle informazioni

Israele si affida alle sue avanzate armi militari e ai miliardi di dollari di finanziamenti dagli Stati Uniti per compiere la sua violenza genocida contro il popolo palestinese in tutta Gaza, Gerusalemme e Cisgiordania. Le sue campagne di Hasbara e “Brand Israel” lavorano incessantemente per giustificare i suoi crimini di guerra attraverso bugie e disinformazione.

Tuttavia, Israele ha subito perdite significative nella guerra delle informazioni, poiché rapporti e immagini delle atrocità hanno raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, molte delle quali si sono unite alle mobilitazioni di massa a sostegno della causa palestinese.

A livello internazionale, Israele è sempre più isolato politicamente, con sempre più paesi che interrompono i legami o richiamano il loro personale diplomatico.

Questa battaglia di idee non può essere vinta attraverso la pura forza e la superiorità militare sostenute dagli Stati Uniti. Israele non può impedire che trapeli informazioni sulle sue atrocità, specialmente in un’epoca di social media in cui i palestinesi comuni sono incoraggiati ad agire come giornalisti cittadini, documentando ciò che stanno vivendo a Gaza perché il mondo lo veda.

Mentre Israele intensifica la sua campagna di assassinio contro gli operatori dei media, il sostegno alla Resistenza palestinese continua a crescere.

Per quanto grave possa sembrare la situazione attuale, parla alla realtà in atto: la gente del mondo si sta svegliando alle atrocità compiute dallo stato sionista e rifiuta di permettere che esse continuino.

E questo ci parla di un’altra realtà: Israele sta vivendo con un tempo preso in prestito, e quel tempo sta per scadere.

*Amanda Yee è una giornalista e organizzatrice di Brooklyn. È redattore capo di Liberation News e i suoi scritti sono apparsi su Monthly Review Online, The Real News Network, CounterPunch e Peoples Dispatch. Seguitela su X @catcontentonly.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

24 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO