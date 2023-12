Blocchi alla frontiera tra Polonia e Ucraina. Crescono le tensioni sull’adesione di Kiev alla Ue

Un lungo reportage del giornale statunitense “Politico” – i pennivendoli di casa nostra ne hanno solo solo l’articolo sulla “camaleonte” Meloni, non pensano ad altro – racconta delle crescenti tensioni ai confini tra Ucraina e Polonia dovute alle file di camion ucraini a causa ai blocchi messi in opera dai camionisti contro la concorrenza ucraina.

Accade così che oltre agli agricoltori (una categoria molto influente sulla politica della Polonia) anche i camionisti si stiano mettendo di traverso rispetto alla “integrazione dell’Ucraina” nell’Unione Europea.

Riproduciamo il reportage da Kiev di Veronika Melkozerova pubblicato da “Politico”.

Il caos dei camion al confine con la Polonia segnala tensioni sull’integrazione dell’Ucraina nell’UE

La prima cosa che un ucraino ha notato entrando in Polonia l’anno scorso sono stati i gruppi di volontari che hanno accolto i rifugiati esausti con cibo caldo, vestiti, offerte di camere e autobus per trasportarli gratuitamente nelle città di tutta la Polonia.

Ora, la prima cosa che gli ucraini notano è un’immensa fila di camion in attesa di attraversare il checkpoint di frontiera di Dorohusk grazie a un blocco da parte dei camionisti polacchi iniziato il 6 novembre.

Più di 3.000 camion sono ora bloccati a quattro valichi di frontiera; I tempi di attesa sono di tre settimane e almeno un conducente è morto mentre era intrappolato. I manifestanti sono accampati in tende spolverate di neve, riscaldandosi accanto a fuochi in barili aperti, mentre gli autisti, vestiti con giubbotti ad alta visibilità, stanno accanto ai loro camion, molti dei quali fumano e guardano le luci blu lampeggianti delle auto della polizia che monitorano la situazione.

“I conducenti sono costretti ad aspettare in un campo aperto senza scorte di cibo adeguate e senza servizi igienici adeguati”, ha detto a “Politico” il vice ministro delle Infrastrutture ucraino Serhiy Derkach. Ha aggiunto che il governo si sta preparando a evacuare centinaia di conducenti intrappolati.

Per le relazioni di Kiev con l’Europa, il blocco delle frontiere polacche è una grave crisi e dà un amaro assaggio delle sfide imminenti dell’integrazione dell’Ucraina, con il suo enorme settore agricolo e i lavoratori a basso costo ma ben istruiti, nel mercato comune dell’UE.

I flussi commerciali transfrontalieri sono indispensabili per mantenere l’economia ucraina in piena attività in tempo di guerra, ma i camionisti polacchi vedono gli autisti ucraini come rivali a basso costo che stanno riducendo la loro attività. A loro si sono uniti gli agricoltori polacchi, indignati dal fatto che le importazioni di grano ucraino li stiano danneggiando facendo crollare i prezzi interni.

Non è solo Kiev ad essere arrabbiata.

Mercoledì la Commissione europea ha criticato aspramente la “completa mancanza di coinvolgimento” di Varsavia nel porre fine alla crisi.

“Le autorità polacche sono quelle che dovrebbero far rispettare la legge a quel confine”, ha detto la commissaria ai Trasporti Adina Vălean a Bruxelles. “Pur sostenendo il diritto delle persone di protestare, l’intera UE – per non parlare dell’Ucraina, un paese attualmente in guerra – non può essere presa in ostaggio bloccando le nostre frontiere esterne. Niente di più semplice.”

Vălean ha avvertito che se la Polonia non agisce, la Commissione potrebbe colpire Varsavia con un’infrazione per “non aver rispettato le regole o non aver applicato la legge”.

Ma la Polonia sta avendo difficoltà a reagire a causa dell’incertezza politica scatenata dalle elezioni parlamentari del mese scorso.

Il ministro delle Infrastrutture Andrzej Adamczyk ha scritto lunedì un appello al suo omologo ucraino, invitando Kiev a soddisfare le richieste dei camionisti. Ciò che gli autisti polacchi vogliono è che l’UE ritiri il trattamento di favore che ha concesso agli autotrasportatori ucraini dopo lo scoppio della guerra, consentendo loro di portare carichi dall’Ucraina in qualsiasi punto del blocco quasi senza formalità; la stessa regola si applica alle imprese dell’UE che trasportano merci in Ucraina.

Adamczyk vuole che Vălean studi la possibilità di ripristinare i permessi di trasporto internazionale per gli autotrasportatori ucraini, e la Polonia prevede di sollevare la questione al Consiglio dei trasporti del 4 dicembre.

Ma lunedì è stato l’ultimo giorno di lavoro di Adamczyk. È stato sostituito come ministro delle infrastrutture da Alvin Gajadhur in un gabinetto che dovrebbe durare solo due settimane prima che si insedi un nuovo governo guidato dall’opposizione guidato dall’ex primo ministro Donald Tusk.

Tusk ha denunciato l’incapacità del governo di risolvere la questione.”Dal momento che fingono di aver formato un vero governo, potrebbero fingere di affrontare problemi reali”, ha affermato martedì.

Opportunisti politici

L’instabilità a Varsavia sta aprendo le porte agli attivisti del partito di estrema destra polacco Confederazione.

“Gli ucraini effettuavano 160.000 operazioni di autotrasporto prima della guerra. Quest’anno fino ad oggi sono stati quasi 1 milione”, ha detto Rafał Mekler, proprietario di un’azienda di autotrasporti di Międzyrzec Podlaski, nella Polonia orientale.

Ma Mekler non è semplicemente un camionista di base. È anche un politico della Confederazione che è stato pesantemente coinvolto nell’organizzazione delle proteste al confine. La sua pagina facebook è piena di critiche all’Ucraina e il suo partito è il più scettico della Polonia sull’alleanza con Kiev.

In uno dei post, Mekler ha paragonato l’Ucraina a un “monello viziato”.

“Stiamo combattendo per il nostro business dei trasporti, non contro l’Ucraina. Ma l’Ucraina ha puntato i tacchi e non si muoverà di un centimetro, dandoci questa retorica emotiva sulla guerra e su come stiamo bloccando l’uso dei medicinali”, ha detto Mekler.

Anche se i manifestanti polacchi affermano che stanno lasciando passare carichi essenziali e militari, Derkach ha detto che è molto difficile nella pratica poiché ha visto i camion che trasportavano carburante e spedizioni di aiuti umanitari incapaci di superare l’ingorgo.

“Lasciano passare il confine a circa 30 camion al giorno. Come possiamo anche solo dire che hanno il diritto di farlo? Che cos’è questo, un assedio di un paese devastato dalla guerra?”, ha detto Oleksiy Davydenko, proprietario di una catena di forniture mediche ucraina chiamata Medtechnika.

Il nuovo ministro dell’Agricoltura polacco, Anna Gembicka, ha detto che le accuse umanitarie e militari sono “non vere”.

Ha dato la colpa dei problemi al confine all’invasione russa e alla politica “irresponsabile” dell’UE “che non vede i problemi della Polonia e di altri paesi di confine”. Ha aggiunto che vuole incontrare il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis per spiegare il punto di vista polacco.

Kiev afferma che due autisti ucraini sono morti durante l’attesa. La polizia polacca ne conferma solo uno.

Finora il governo ucraino non ha fatto marcia indietro sulla sua richiesta che l’UE si attenga all’accordo dell’anno scorso secondo cui i suoi autisti dovrebbero essere autorizzati a entrare.

Uno degli spauracchi centrali per i polacchi è che l’Ucraina utilizza un sistema di etichettatura elettronica per tutti i camion in coda ai valichi di frontiera. I polacchi vogliono che i loro camion vuoti siano esentati da questo schema di code in modo da poter passare più rapidamente attraverso i controlli di frontiera.

“Abbiamo offerto [ai camionisti polacchi] di aprire più posti di blocco e creare linee stradali speciali per i camion polacchi vuoti. Ma non vogliono registrarsi in un sistema di code elettroniche come tutti gli altri. Sarebbe ingiusto nei confronti di altri paesi se offrissimo un trattamento speciale”, ha detto Derkach.

“Inoltre, non possiamo tornare al sistema dei permessi perché abbiamo perso tutti gli altri confini per le nostre esportazioni”, ha aggiunto Derkach, lamentandosi del fatto che i camionisti polacchi non erano disposti a parlare. “Non volevano sentire che dovevamo mantenere l’economia in funzione durante la guerra. Alcuni di loro hanno detto di aver già aiutato abbastanza e ora dovevano sfamare le loro famiglie. Così si sono alzati e hanno lasciato i negoziati”.

Politica delle frontiere

L’importanza del confine dell’Ucraina con la Polonia è aumentata dopo l’invasione russa dello scorso anno, che ha tagliato il facile accesso al paese ai suoi porti del Mar Nero.

Inizialmente, la Polonia ha accolto milioni di rifugiati, ha aperto la strada alla fornitura di armi all’Ucraina e ha sostenuto la sua rapida ammissione nell’UE.

Ma con l’aumento dei costi di queste politiche, sono aumentate anche le tensioni politiche.

La Polonia, insieme all’Ungheria e alla Slovacchia, ha chiuso il suo mercato alle importazioni di grano ucraino, nonostante un accordo commerciale UE-Ucraina e in violazione delle regole del mercato unico dell’Unione europea.

Ora è il turno dei camionisti polacchi. Camionisti slovacchi e ungheresi minacciano proteste simili. Ironia della sorte, gli autotrasportatori dell’Europa centrale stanno facendo rimostranze simili alle aziende di autotrasporti dell’Europa occidentale, che si sono lamentate amaramente di essere state sottomesse quando quei paesi hanno aderito all’UE.

Ai camionisti si sono uniti gli agricoltori, che lunedì hanno lanciato un blocco di 24 ore del valico di frontiera di Medyka, nel sud-est della Polonia.

Gli ucraini “stanno mordendo la mano che abbiamo teso loro”, ha detto all’agenzia di stampa polacca l’organizzatore della protesta agricola Roman Kondrów.

Le proteste sono costate all’economia ucraina più di 400 milioni di euro, ha dichiarato Volodymyr Balin, vicepresidente dell’Associazione dei vettori automobilistici internazionali, in un briefing a Kiev.

“Penso che il nostro errore sia stato quello di affidarci così tanto alla Polonia. Abbiamo trasferito le nostre attività, ora paghiamo le tasse, le spese logistiche che pagavamo in Ucraina, in Polonia. Pensavamo di coprirci le spalle”, ha detto Davydenko di Medtechnika. “Forse se fossimo un po’ più cauti, non saremmo così dipendenti dalla Polonia”.

