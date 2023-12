Tra i palestinesi crescono i consensi per Hamas, diminuiscono quelli per Abu Mazen

Un sondaggio d’opinione condotto tra i palestinesi tra il 22 novembre e il 2 dicembre, è stato pubblicato mercoledì dal Palestinian Center for Policy and Survey Research

Il sondaggio rileva un vistoso aumento del sostegno a Hamas, anche nella striscia di Gaza devastata dalla guerra, e uno crescente rifiuto verso attuale presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen.

L’Autorità Palestinese amministra parti della Cisgiordania e ha governato Gaza fino alla presa del potere da parte di Hamas nel 2007. I palestinesi non tengono elezioni dal 2006, quando Hamas ottenne la maggioranza parlamentare.

Secondo il sondaggio, il 57% degli intervistati a Gaza e l’82% in Cisgiordania ritengono che Hamas abbia avuto ragione a lanciare l’attacco del 7 ottobre in Israele.

Un’ampia maggioranza dei palestinesi intervistati crede alle affermazioni di Hamas secondo cui avrebbe agito per “difendere” la moschea di al-Aqsa a Gerusalemme e ottenere il rilascio dei prigionieri politici palestinesi detenuti in Israele.

Solo il 10% degli intervistati afferma di ritenere che Hamas il 7 ottobre abbia commesso crimini di guerra, mentre un’ampia maggioranza (85%) dice di non aver mai visto i video che mostrano i militanti di Hamas mentre commettono atrocità. Solo il 7% degli intervistati crede che Hamas abbia effettivamente commesso tali atrocità.

Il 70% dei palestinesi in Cisgiordania ritiene che Hamas vincerà la guerra, mentre solo la metà degli abitanti di Gaza pensa lo stesso. Solo l’11% dei palestinesi intervistati attribuisce a Hamas la colpa per le sofferenze della popolazione di Gaza.

Nel complesso, l’88% dei palestinesi vuole che Abu Mazen si dimetta, si tratta del 10% in più rispetto ad un analogo sondaggio fatto tre mesi fa. In Cisgiordania, ben il 92% degli intervistati chiede le dimissioni dell’88enne presidente, eletto per la prima e unica volta nel 2005 e da allora rimasto al governo.

Intanto, il 44% dei palestinesi in Cisgiordania dichiara di sostenere Hamas, contro il 12% dello scorso settembre. A Gaza, Hamas gode del sostegno del 42% dei palestinesi intervistati, contro il 38% di tre mesi fa. Per converso, il sostegno all’Autorità Palestinese è ulteriormente diminuito, con quasi il 60% che ora afferma che dovrebbe essere sciolta.

