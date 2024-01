Gaza. La resistenza palestinese denuncia: “Un altro ostaggio ucciso dai bombardamenti israeliani”

Le Brigate dei Martiri Abu Ali Mustafa, l’ala militare del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), hanno dichiarato sabato che un soldato israeliano detenuto dal gruppo a Gaza è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha ferito anche un certo numero di ostaggi.

Il portavoce delle Brigate, Abu Jamal, ha detto in un messaggio audio che l’attacco aereo è avvenuto dopo un tentativo fallito da parte di una forza speciale israeliana di liberare il soldato.

Ha aggiunto che sono riusciti a ostacolare la liberazione del soldato detenuto, a conservare il suo corpo dopo che era stato ucciso, oltre a sequestrare l’equipaggiamento delle forze israeliane attaccanti dopo il suo ritiro.

Inoltre, Abu Jamal ha anche affermato che le Brigate hanno distrutto e disabilitato 95 veicoli dell’esercito di occupazione dall’inizio della battaglia di terra nella Striscia di Gaza.

Il portavoce non ha fornito dettagli sull’ora della cattura del soldato israeliano o sul luogo di detenzione a Gaza.

Non è la prima volta che l’esercito israeliano uccide i propri prigionieri militari, nel tentativo fallito di liberarli.

L’ultimo episodio di questo tipo è stata l’uccisione di tre soldati israeliani che hanno tentato di fuggire a Shejayha, solo per essere colpiti a bruciapelo dai loro stessi militari.

Il FPLP è il più grande movimento di ispirazione socialista della Palestina e la seconda organizzazione più grande all’interno dell’OLP , Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Le Brigate hanno rilasciato una dichiarazione tramite il loro canale Telegram in cui si affermava:

“In un discorso del portavoce delle Brigate, Abu Jamal, il primo dall’inizio dell’operazione alluvione di Al-Aqsa, le Brigate hanno rivelato di aver sventato un’operazione delle IOF (Forze di Occupazione Israeliane) per liberare un prigioniero sionista nelle loro mani, ma le IOF hanno bombardato l’area e ucciso il loro stesso soldato, che è ancora in possesso delle Brigate”.

“Hanno anche rivelato di aver distrutto o disabilitato 95 veicoli IOF durante l’invasione di terra in corso finora, e che hanno ottenuto un laptop e unità flash con informazioni sensibili e dati privati il 7 ottobre, che continuano a utilizzare nelle loro operazioni”.

Di seguito sono riportati alcuni estratti della dichiarazione del portavoce delle Brigate Abu Ali Mustafa del FPLP:

“O masse del nostro popolo risoluto e paziente, che lottate in tutti i luoghi della loro presenza. La pace sia su di voi mentre scrivete le più magnifiche epopee della fermezza, della sfida e della volontà del palestinese libero che non è stato e non sarà sconfitto dalla brutale macchina terroristica nazista sionista.

“Nel bel mezzo della battaglia di Al-Aqsa Flood, noi delle Brigate del Martire Abu Ali Mustafa affermiamo che i nostri eroici combattenti in tutti i fronti di combattimento, da Beit Hanoun nel nord a Rafah nel sud, stanno combattendo quotidianamente le battaglie più feroci, dove le unità delle Brigate del Martire Abu Ali Mustafa sono state in grado di, dall’inizio della fallita operazione di terra, distruggere e disabilitare 95 veicoli sionisti, tra cui carri armati Merkava, bulldozer, jeep militari e veicoli per il trasporto di truppe, utilizzando armi appropriate, dai proiettili anticarro agli ordigni esplosivi.

“Le Brigate hanno anche ingaggiato molti scontri diretti con armi medie e leggere contro i soldati di fanteria del nemico sionista su molti assi a Gaza City, nel Nord, Khan Yunis, Al-Bureij e Juhr al-Dik, e le Brigate hanno inflitto attraverso di loro perdite confermate nelle file del nemico, tra cui morti e feriti. Le nostre unità missilistiche e di artiglieria continuano a colpire i raduni del nemico sionista sugli assi d’incursione con i loro razzi e mortai.

“Da qui, e all’interno di ciò che è stato approvato per la pubblicazione, annunciamo al nostro popolo palestinese che uno dei nostri gruppi combattenti, che stava mettendo al sicuro uno dei prigionieri nemici sionisti, è stato attaccato da una forza speciale sionista che cercava di liberare quel prigioniero infiltrandosi nel luogo in cui si trovava il gruppo che lo proteggeva.

“La vigilanza dei nostri compagni e la loro prontezza hanno impedito il successo di quell’unità vigliacca, e si sono scontrati con loro a bruciapelo e hanno inflitto loro molte perdite umane, dove questa unità si è ritirata, trascinandosi dietro le code della delusione e della sconfitta dopo che i nostri compagni hanno scoperto il loro piano. Ma il nemico sionista, nella sua stupidità e arroganza, ha preso di mira quel luogo con la sua aviazione per coprire la ritirata dei suoi soldati sconfitti che ha portato all’uccisione di quel prigioniero e al ferimento di un gruppo di nostri compagni con ferite moderate.

“Le Brigate conservano ancora il corpo del prigioniero, e lasceremo la possibilità alla sua famiglia e alla sua gente di identificarlo attraverso le immagini che trasmetteremo, e questo è ciò che è stato approvato per essere pubblicato dal comando delle Brigate.

“E noi delle Brigate Martire Abu Ali Mustafa annunciamo, durante l’eroica battaglia dell’alluvione di Al-Aqsa, che abbiamo sequestrato un computer portatile e una serie di chiavette USB appartenenti alla Divisione Gaza dell’esercito nemico, e abbiamo ottenuto attraverso ciò che abbiamo catturato informazioni preziose e preziose, piani militari e dati privati che non divulgheremo. E i nostri combattenti ora ne stanno beneficiando nella battaglia in corso.

“Quello che abbiamo annunciato oggi non è altro che una prova concreta del fallimento di questo nemico criminale e del suo esercito sconfitto nelle sue operazioni contro la Striscia di Gaza, in particolare la sua operazione di terra che è iniziata con presunti obiettivi per liberare i suoi prigionieri, ma vediamo in molti luoghi che è lui a uccidere i suoi prigionieri.

“Questo messaggio è diretto al popolo sionista: avete offerto i vostri figli nella Striscia di Gaza come sacrificio allo sciocco Netanyahu per niente e per nessuno scopo.

“O masse del nostro eroico popolo, l’aggressione sionista e la serie di crimini finiranno inevitabilmente, e il nostro eroico popolo e la sua coraggiosa resistenza saranno vittoriosi, avendo scritto e scrivendo ancora le più magnifiche epopee di eroismo e sacrificio”.

