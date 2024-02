Cosa può dirci Frantz Fanon sulla guerra coloniale dell’Occidente a Gaza

Nel suo fondamentale “I Dannati della Terra”, Frantz Fanon potrebbe scrivere di Gaza quando dice: “In tutte le lotte armate, esiste quello che potremmo chiamare il punto di non ritorno. Quasi sempre è caratterizzato da una repressione massiccia e onnicomprensiva che inghiotte tutti i settori del popolo coloniale“.

In Israele a Gaza e in Cisgiordania, quel punto è arrivato

Da Gaza al Mar Rosso, su tutti i fronti l’Occidente è ora smascherato come una macchina di morte senza legge nel terrore di perdere il controllo. Il genocidio, la fame e la guerra, difesi con un doppio linguaggio diplomatico di livello olimpico, sono le sue uniche risposte al fatto che il Sud del mondo e le nazioni del Medio Oriente (se non i loro leader) non vogliono più vivere sotto l’egemonia degli Stati Uniti.

Jean-Paul Sartre, nella sua prefazione all’opera di Fanon, ha scritto a proposito del colonialismo occidentale: “Il nostro machiavellismo ha poco a che fare con questo mondo sveglio che ha portato a terra le nostre falsità una dopo l’altra. Il colono ricorre solo a una cosa: la forza bruta… Il nativo ha una sola scelta, tra la servitù e la supremazia“.

Fanon era un pensatore rivoluzionario e uno psichiatra praticante del razzismo coloniale e del suo impatto psichico sui colonizzati e sul colonizzatore. Lui e Sartre scrivevano dell’imminente sconfitta della Francia in Algeria dopo sette anni di guerra brutale.

A soli quattro mesi dall’inizio di questa guerra, potrebbe sembrare assurdo dire che anche l’impero anglosassone a guida americana sta affrontando la sconfitta. Le guerre in Ucraina e a Gaza hanno messo a nudo i limiti del potere occidentale e il suo approccio assolutamente bifronte al diritto internazionale e alle leggi di guerra.

La Russia è accusata di crimini di guerra in Ucraina, mentre la guerra genocida di Israele a Gaza è sostenuta con tutti i mezzi necessari, anche di fronte alla sentenza provvisoria della Corte internazionale di giustizia dell’Aia contro Israele per il genocidio in corso.

La decisione, a seguito di quella storica sentenza, di ritirare i finanziamenti all’agenzia palestinese per i rifugiati Unrwa da parte degli Stati Uniti, del Regno Unito e di una dozzina dei loro alleati per lo più europei è una mossa sfacciata e spudorata per affamare i palestinesi e costringere alla resa Hamas, che è proscritto come gruppo terroristico negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione Europea.

Spudorata riduzione dei fondi all’Unrwa

Con la sospensione dei finanziamenti all’Unrwa – il principale organismo umanitario che assiste i palestinesi – sulla base di accuse israeliane non provate, Israele crede di aver vinto un grosso premio dai suoi alleati occidentali, il che peggiorerà ulteriormente la situazione catastrofica a Gaza.

Tutto questo è progettato per esercitare una pressione inimmaginabile sui palestinesi e costringere Hamas ad accettare uno scambio di ostaggi. Per i ministri di Benjamin Netanyahu, il taglio dei fondi all’Unrwa consente la fase successiva della loro guerra, che, come ha dimostrato la recente conferenza su Gaza in Israele, è quella di raggiungere il suo obiettivo di pulizia etnica e reinsediamento della Striscia.

Mentre sulla carta tutto questo indica che Israele e i suoi alleati hanno un vantaggio schiacciante su Hamas e i suoi alleati nella regione, data la potenza di fuoco militare e il terrorismo finanziario schierato contro di loro, la posizione è meno rosea per l’asse occidentale di quanto possa sembrare.

Come ha spiegato di recente il macroeconomista Philip Pilkington, il blocco Houthi delle navi dirette in Israele attraverso il Mar Rosso, che è in vigore da novembre, è il primo nella storia ad essere imposto senza una marina.

Si tratta di una strategia di resistenza rivoluzionaria a cui gli Stati Uniti e i loro alleati hanno reagito con attacchi aerei contro obiettivi yemeniti e abbattendo droni Houthi. Invece di fare marcia indietro, la risposta del movimento yemenita è stata la sfida e la mobilitazione di massa di milioni di suoi sostenitori sui viali di Sanaa e di altre città.

Questo indica il problema più grande, messo in luce anche dall’attacco di droni di questa settimana contro una base statunitense al confine tra Siria e Giordania. Le principali forze che combattono gli Stati Uniti e Israele sono attori non statali altamente motivati, piuttosto che le dittature indebolite che l’asse dell’impero occidentale ha attaccato in passato.

La forza d’invasione del presidente degli Stati Uniti George W. Bush è stata in grado di catturare Baghdad nel giro di poche settimane nel 2003, dichiarando la missione compiuta il 1º maggio 2003 (ma non riuscendo a mettere in sicurezza il paese negli anni a venire).

La NATO ha impiegato circa sette mesi per dare la caccia al libico Muammar Gheddafi, quando le forze ribelli lo hanno ucciso in un fosso nel 2011. Al contrario, l’attore non statale Hezbollah ha combattuto Israele fino a un punto morto in Libano per più di un mese nel 2006.

Pilkington, creatore del podcast Multipolarity, ha anche scritto questa settimana che il sostegno occidentale all’Ucraina è in un momento critico, da qui alcuni dei discorsi più allarmistici provenienti dalle capitali occidentali. “L’Occidente si trova in una posizione molto precaria in questo momento. Uno sforzo bellico che ha gettato un’enorme quantità di risorse dietro l’Ucraina è molto vicino alla disintegrazione“.

Stanchezza per la guerra in Ucraina

I repubblicani negli Stati Uniti stanno legando l’ulteriore sostegno all’Ucraina alle loro richieste di una politica di confine più dura, mentre l’impegno dell’UE di 50 miliardi di euro per l’Ucraina rischia di scomparire nel buco nero del bilancio di Kiev.

“La situazione politica negli Stati Uniti si sta surriscaldando e sta virando verso una potenziale crisi costituzionale“, ha scritto Pilkington. “E tutto questo sta avvenendo con un’elezione estremamente controversa e destabilizzante che incombe sul paese questo novembre“.

Stanno emergendo tensioni tra il governo conservatore di Rishi Sunak e il ministero della Difesa britannico anche sulla strategia britannica per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sfide più ampie, con il capo di stato maggiore uscente che solleva la prospettiva del ritorno alla coscrizione di fronte all’imminente conflitto globale.

Il discorso di Sir Patrick Sanders è stato così critico nei confronti della ridotta capacità militare del Regno Unito che il Ministero della Difesa si è rifiutato di rilasciarlo ai media. Un addetto stampa ha confermato a Sky che il discorso di Sanders “non è stato e non sarà” reso disponibile.

Tobias Ellwood, ex ministro della Difesa del Regno Unito e falco della guerra, ha detto a Sky che “c’è un’atmosfera del 1939 nel mondo in questo momento“. Riflettendo una visione occidentale comune di ciò che sta accadendo, ha detto: “Questi stati autoritari si stanno riarmando. C’è un’avversione al rischio che l’Occidente voglia affrontare questo, e le nostre istituzioni globali, come le Nazioni Unite, non sono in grado di chiedere conto a queste nazioni erranti“.

Mentre Ellwood vede l’Occidente avverso al rischio, il resto del mondo vede gli Stati Uniti e i loro alleati scatenati, sfidando la Corte Internazionale di Giustizia, affamando i civili assediati a Gaza e bombardando uno dei paesi più poveri della Terra.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno conducendo una guerra nel Mar Rosso con attacchi contro lo Yemen in risposta al blocco navale delle navi israeliane. Dopo gli attacchi, gli Houthi hanno dichiarato che prenderanno di mira le navi britanniche e statunitensi.

Non importa quanto spesso i politici del Regno Unito e degli Stati Uniti neghino che gli Houthi stiano facendo questo per i palestinesi di Gaza, è così che la vede il resto del mondo. E grazie ai social media, le dichiarazioni degli yemeniti non possono essere bloccate.

Rischi di escalation

Ogni giorno porta con sé nuovi rischi di escalation. Il presidente Joe Biden è ora spinto dai senatori statunitensi ad attaccare l’Iran, in seguito alla morte di tre soldati statunitensi in una base al confine con la Siria in un attacco di droni rivendicato da una milizia irachena.

Sostenendo l’Ucraina, e potenzialmente anche unendosi alla guerra, l’Occidente sta pianificando la Terza Guerra Mondiale. La Russia sta combattendo sul proprio confine, e Putin può dipingere la guerra come una lotta esistenziale contro il suo eterno nemico, l’Occidente, che i russi ora sembrano vincere.

Ognuna di queste escalation punta verso una conflagrazione a tutto tondo che si estende dal Mar Rosso al Libano al Baltico. Potrebbe non essere quello che Biden o Sunak vogliono in un anno elettorale, con gli elettori stanchi della guerra e le maggioranze a favore di un cessate il fuoco a Gaza. Ma tutte le loro azioni ci stanno spingendo in questa direzione.

Le potenze occidentali sono coinvolte in conflitti a migliaia di chilometri da casa, come lo erano ai tempi di Fanon in Algeria, Congo e Indocina. Oggi la classe politica occidentale si è unita dietro l’Ucraina e Israele, ma per milioni di persone non è più chiaro che valga la pena combattere le guerre.

Come ha detto il portavoce dello Yemen, Mohammed al-Bukhaiti: “La guerra oggi è tra lo Yemen, che sta lottando per fermare i crimini di genocidio, e la coalizione americana e britannica [che] sostiene i suoi autori. Ogni partito o individuo in questo mondo ha due scelte che non hanno terze vie. Con chi ti schieri, mentre assisti a questi crimini?“

Fanon, scrivendo 63 anni fa, sottolinea che: “Il mondo coloniale è un mondo manicheo… a volte questo manicheismo giunge alla sua logica conclusione e disumanizza l’indigeno, o, per dirla chiaramente, lo trasforma in un animale. Il nativo è dichiarato insensibile all’etica; Egli rappresenta non solo l’assenza di valori, ma la negazione dei valori… Egli è il nemico dei valori, e in questo senso è il male assoluto”.

“L’indigeno sa tutto questo, e ride tra sé e sé ogni volta che vede un’allusione al mondo animale nelle parole dell’altro. Perché sa di non essere un animale, ed è proprio nel momento in cui realizza la sua umanità che comincia ad affilare le armi con cui si assicurerà la vittoria”.

* Joe Gill ha lavorato come giornalista a Londra, in Oman, in Venezuela e negli Stati Uniti, per giornali come Financial Times, Morning Star e Middle East Eye. Da Middle East Eye

5 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO