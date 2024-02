“Pulizia etnica e genocidio a Gaza”: centinaia di funzionari di Stati Uniti, UE e Regno Unito rilasciano una dichiarazione congiunta

Più di 800 funzionari pubblici degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Unione Europea hanno rilasciato una dichiarazione in cui criticano il sostegno dei loro governi a Israele nella sua aggressione in corso su Gaza, avvertendo che tali politiche potrebbero contribuire a crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale.

La “dichiarazione transatlantica” ha sottolineato che i governi occidentali rischiano di essere complici di “una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo” non riuscendo a far rispettare a Israele gli stessi standard internazionali in materia di aiuti umanitari e diritti umani che applicano ad altri paesi.

I funzionari hanno detto di aver espresso privatamente preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani da parte di Israele ai leader dei loro governi e istituzioni, ma sono stati ignorati.

“Le attuali politiche dei nostri governi indeboliscono la loro posizione morale e minano la loro capacità di difendere la libertà, la giustizia e i diritti umani a livello globale”, afferma la dichiarazione.

“C’è un rischio plausibile che le politiche dei nostri governi stiano contribuendo a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini di guerra e persino pulizia etnica o genocidio”.

I firmatari hanno chiesto ai loro governi di “smettere di affermare al pubblico che c’è una logica strategica e difendibile dietro l’operazione israeliana e che sostenerla è nell’interesse dei nostri paesi”.

Hanno anche esortato i governi occidentali a interrompere il sostegno militare e garantire un cessate il fuoco che aumenti gli aiuti ai palestinesi.

