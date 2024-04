Proteste di massa per la Palestina alla Columbia University. La polizia arresta 108 studenti

Decine di studenti che manifestavano per la Palestina sono stati arrestati nel campus della Columbia University dopo che il suo preside ha autorizzato la polizia di New York a sgombrare un accampamento allestito da studenti che manifestavano contro le azioni di Israele a Gaza.

Il preside della Columbia University ha detto di aver autorizzato la polizia a intervenire contro l’accampamento di dozzine di tende montate dai manifestanti nei giorni scorsi.

Il preside ha detto che i manifestanti hanno violato le regole e le politiche della scuola contro lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate e non erano disposti a dialogare con gli amministratori. Il sindaco di New York Eric Adams ha detto che la polizia ha effettuato oltre 108 arresti di studenti con l’accusa di violazione di domicilio.

La Columbia ha detto di aver iniziato a sospendere gli studenti che avevano partecipato all’accampamento, considerata una protesta non autorizzata.

“Questo non è nulla in confronto a ciò che la gente in Palestina sta affrontando. La gente a Gaza sta morendo di fame. Hanno perso tutto. Le loro case e i loro appartamenti sono stati bombardati. Quindi sentiamo di avere l’obbligo morale di continuare a fare ciò che è giusto“, ha detto la studentessa Layla Saliba.

“Gli arresti di massa, e la repressione degli studenti, direi che ci hanno galvanizzato“, ha aggiunto Saliba rispondendo al network televisivo Abc.

Giovedì, scorso circa 500 manifestanti avevano manifestato presso un altra università statunitense – la University of Southern California – a sostegno di Asna Tabassum, una studentessa musulmana il cui discorso di premiazione è stato cancellato dall’università, che ha citato problemi di sicurezza.



Tabassum e i suoi sostenitori affermano che l’università ha cercato di metterla a tacere a causa della sua opposizione all’assalto israeliano a Gaza.

Nei giorni scorsi gli studenti universitari della Columbia University avevano affermato in un messaggio che per l’idea dell’accampata di protesta si erano ispirati a quanto fatto dagli studenti in lotta nelle università italiane.

Le indicazioni circolano, nonostante la censura e la complicità dei mass media.

