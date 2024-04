Maccartismo e attacco alla libertà di espressione nelle università Usa. Liste nere compilate dai sionisti

Con l’intensificarsi delle proteste pro-palestinesi nei campus universitari di tutti gli Stati Uniti, c’è stato anche un aumento degli sforzi da parte degli affiliati della lobby israeliana, dei media corporativi e dell’establishment politico, per limitare la libertà di espressione nelle istituzioni accademiche.

Il 17 aprile, gli studenti della Columbia University hanno montato tende nell’area comune del loro campus, rifiutandosi di andarsene fino a quando la loro istituzione accademica non avrà disinvestito dalle società affiliate a Israele.

A seguito di un giro di vite da parte del Dipartimento di Polizia di New York (NYP), che ha portato a circa 100 arresti, l’accampamento si è solo ampliato e ha iniziato ad attirare un’attenzione significativa sia sulle trasmissioni televisive che sui social media.

Non è passato molto tempo prima che altri college della Ivy League in tutti gli Stati Uniti si unissero e formassero i propri accampamenti/movimenti di protesta.

Mentre la polizia antisommossa e anti-terrorismo, insieme alle forze dell’ordine e persino alla Guardia Nazionale, sono state chiamate a disperdere le proteste, i media corporativi si sono illuminati con storie di presunto “antisemitismo nel campus”.

Ciò è stato poi ribadito dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha pubblicato un video in cui ha chiesto direttamente alle autorità statunitensi di porre fine alle proteste universitarie, che ha prevedibilmente etichettato come “antisemite”.

Dopo i commenti di Netanyahu, il presidente della Camera del Congresso degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha tenuto un discorso alla Columbia University, in cui non solo ha definito i manifestanti antisemiti e ha cercato di legittimare la lotta contro i loro diritti sanciti dal Primo Emendamento, ma ha anche inventato accuse secondo cui Hamas avrebbe violentato e decapitato bambini il 7 ottobre.

Nella tradizione orwelliana del doppio linguaggio, anche i professori della Columbia University sono stati presi di mira da quelle che chiamano “deliberate false dichiarazioni” e vere e proprie campagne diffamatorie, minando il loro diritto alla libertà di parola.

In particolare alla Columbia University, i professori Mohamed Abdou, Katherine Franke e il rinomato studioso Joseph Massad, sono stati oggetto di campagne di pressione che hanno incluso distorsioni delle loro opinioni e persino vere e proprie menzogne su di loro, con petizioni e articoli dei media scritti nel tentativo di farli licenziare dalle loro posizioni.

Secondo l’Associazione Americana dei Professori Universitari, ciò che sta accadendo nel mondo accademico è “un nuovo nocciolo di maccartismo negli Stati Uniti”.

Altri professori che hanno subito campagne diffamatorie includono, ma non sono limitati, quelli indicati nel seguente elenco:

Rula Abisaab (McGill), Khaled Abou El Fadl (UCLA), As’ad AbuKhalil (Stato della California), Sahar Aziz (Rutgers University), Hatem Bazian (UC Berkeley), John Cheney-Lippold (Università del Michigan), Juan Cole (Università del Michigan), Lawrence Davidson (West Chester University), Noura Erakat (Rutgers University), John Esposito (Georgetown), Wa’el Hallaq (Columbia University), Henni Samia (Cornell University), Ibrahim Kalin (Georgetown University), Rashid Khalidi (Columbia University), Dina Khoury (George Washington University), Rebecca Lopez, (Università dell’Arizona), Mohammad Mahallati (Oberlin’s College), Lynn Mahoney (San Francisco State University), Ussama Makdisi (UC Berkeley), Jasbir Puar (Rutgers), Rebecca Zapien (Università dell’Arizona).

Gli studenti dei campus universitari, che attualmente si oppongono coraggiosamente ai loro stessi istituti, sono stati per anni oggetto di gruppi filo-israeliani che li hanno inseriti in liste nere con l’intento di rovinare le loro carriere. Gli studenti pro-palestinesi nei campus sono spesso erroneamente etichettati come antisemiti, inclusi gli studenti ebrei, mentre gli studenti di origine musulmana e/o araba sono spesso etichettati come sostenitori del terrorismo.

Durante una recente intervista al programma Morning Joe di MSNBC, l’amministratore delegato dell’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, ha detto che “l’Iran ha i suoi delegati militari come Hezbollah, e l’Iran ha i suoi delegati nei campus come questi gruppi come SJP e JVP”, commentando le proteste in corso negli Stati Uniti.

In risposta a ciò, il Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha chiesto a MSNBC di vietare Greenblatt.

Il vicedirettore esecutivo del CAIR, Edward Ahmed Mitchell, ha dichiarato che “i commenti sempre più squilibrati e oltraggiosi del signor Greenblatt devono essere condannati, e MSNBC non dovrebbe più dargli una piattaforma per spacciare il suo discorso di odio”.

“Affermare falsamente che le organizzazioni studentesche ebraiche e palestinesi sono letteralmente dei mandatari del governo iraniano è una calunnia pericolosa e diffamatoria che non deve trovare posto su MSNBC o su qualsiasi altra rete televisiva”, ha aggiunto Mitchell.

Esiste già un ambiente ostile per la libertà di parola, nei campus, quando si tratta di esprimere critiche alla politica del governo israeliano. Con lo sviluppo del movimento di protesta studentesco, gli sforzi per soffocare la libertà di parola nelle istituzioni accademiche si stanno intensificando e mettono in pericolo il futuro stesso di queste istituzioni.

