Le armi statunitensi fornite a Israele. Una brutta rogna per la Casa Bianca

Il Dipartimento di Stato Usa è attualmente diviso sul fatto che Israele stia usando armi fornite dagli Stati Uniti in conformità con il diritto internazionale, ha riferito domenica la CNN.

Questa divisione arriva poco prima che il Segretario di Stato Antony Blinken si avvicini alla scadenza prevista per la prossima settimana, per determinare e riferire al Congresso sulla questione.

Citando un funzionario del Dipartimento di Stato, la CNN ha riferito che “non c’è unanimità sull’accettare le assicurazioni di Israele su questo come ‘credibili e affidabili’“.

Queste rassicurazioni sono state richieste da un memorandum sulla sicurezza nazionale emesso dal presidente Joe Biden a febbraio.

Secondo quanto riferito, il memorandum ordina a tutti i paesi che ricevono armi statunitensi di garantire che questi le utilizzino “in modo coerente con tutte le leggi e le politiche internazionali e nazionali applicabili, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani“.

Blinken deve informare il Congresso entro l’8 maggio se certifica come “credibili e affidabili” le rassicurazioni di Israele ai sensi di questo memorandum.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato Israele di aver commesso crimini di guerra e abusi durante il suo attacco contro Gaza, a partire dal 7 ottobre.

Centinaia di funzionari di paesi occidentali, tra cui alcuni statunitensi, hanno espresso preoccupazione per la potenziale complicità in crimini di guerra a causa del loro sostegno alle azioni di Israele.

Secondo la CNN, il funzionario del Dipartimento di Stato non ha fornito ulteriori dettagli “su quali parti del dipartimento sono favorevoli ad accettare le assicurazioni di Israele, quali sono favorevoli a respingerle e quali non hanno preso posizione“.

La CNN ha citato un rapporto della Reuters che indica come quattro uffici del Dipartimento di Stato abbiano sollevato “serie preoccupazioni per il mancato rispetto” del diritto umanitario internazionale durante la guerra di Israele contro Gaza.

Il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha rifiutato di commentare i documenti trapelati.

“Non commentiamo i documenti trapelati, in particolare quelli che pretendono di contenere informazioni classificate“, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una dichiarazione.

Queste preoccupazioni sorgono in seguito alla firma da parte di Biden di un pacchetto di aiuti per un totale di 26 miliardi di dollari per Israele, compresi i fondi per il rifornimento di articoli per la difesa e l’approvvigionamento di sistemi d’arma avanzati.

