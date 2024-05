Gli ebrei Usa sbugiardano il criminale Netanyahu

Per rendersi conto di quale abisso di mezogne e crimini sia capace l’attuale dirigenza di Israele basta guardare questo “dialogo a distanza” cucito con le dichiarazioni di Netanyahu e quelle degli studenti ebrei statunitensi impegnati nelle occupazioni delle loro università.

Per rendersi conto di quale abisso di mezogne e crimini sia capace l’attuale dirigenza di Israele basta guardare questo “dialogo a distanza” cucito con le dichiarazioni di Netanyahu e quelle degli studenti ebrei statunitensi impegnati nelle occupazioni delle loro università.

Neanche gli passa per la testa che in tal modo è lui stesso a seppellire il termine “antisemitismo” sotto la vergone di una strumentalizzazione infame.

Netanyahu. Quello che sta succedendo nei campus universitari degli Stati Uniti è orribile. Gruppi antisemiti si sono impossessati di importanti università.

Studente 1. Sono Zach. Sono uno studente ebreo dell’Università del Michigan e stiamo accampati qui finché l’università si libererà di Israele. Nessuno di noi sarà libero finché tutti non saremo liberi.

Netanyahu. Vogliono l’eliminazione di Israele

Studente 2. Ciao a tutti. Sono Joe. Sono membro di “Ebrei per il cessate il fuoco ora”. Chiedo all’università che ponga fine all’attuale repressione degli studenti che protestano perché la Palestina sia liberata.

Netanyahu. Attaccano studenti ebrei!

Studenti 3. Lasciate vivere Gaza! Lasciate vivere Gaza!

Sudenti 4. Non mi sono mai sentita più orgogliosa di essere ebrea e più allineata con i valori della mia fede che quando mi hanno portato via dalla Columbia University con le mani legate dietro la schiena insieme ad altri 107 studenti che rischiavano la loro sicurezza e la sospensione per poter fare pressione sulla nostra università affinché smetta il genocidio, l’apartheid e l’occupazione in Palestina.

Netanyahu. Attaccano i professori ebrei!

Studenti ebrei che celebrano i loro rituali religiosi e professori ebrei che celebrano la Pasqua.

Netanyahu. Questo ricorda quello che è successo nelle università tedesche negli anni ’30. È inconcepibile. Deve essere fermato. Deve essere condannato e condannato in maniera inequivocabile. Ma non è successo. E bisogna farlo non solo perché attaccano Israele. E questo è già sufficientemente male. Non solo perché vogliono ammazzare gli ebrei ovunque essi siano. E questo è già abbastanza male. Lo è anche quando li ascolti. Lo è anche perché non solo dicono morte a Israele, morte agli ebrei, ma dicono anche morte agli Stati Uniti.

Studenti ebrei. Lasciate vivere Gaza. Lasciate vivere Gaza. Libera libera Palestina. Libera, libera Palestina.

Netanyahu. E questo ci dice che c’è un sorgere di antisemitismo che ha conseguenze terribili.

Bernie Sanders (senatore Usa del Vermont, socialista ed ebreo). No. Sr Netanyhau. Non è antisemita né pro Hamas segnalare che in poco più di sei mesi il suo governo estremista ha ammazzato 34.000 palestinesi e ferito 78.000, dei quali il 70% sono donne e bambini. Non insulti l’intelligenza del popolo americano cercando di distrarci dalle politiche di guerra immorali e illegali del suo governo estremista e razzista. Non usi l’antisemitismo per spostare l’attenzione dall’accusa penale che affronta nei tribunali israeliani. Non è antisemita responsabilizzarla per le sue azioni.

