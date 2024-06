Israele ha organizzato migliaia di falsi messaggi sui social USA a sostegno della guerra

Israele ha organizzato e pagato per una campagna di influenza l’anno scorso prendendo di mira i congressisti statunitensi e il pubblico statunitense con messaggi pro-Israele, con l’obiettivo di promuovere il sostegno per le sue azioni nella guerra con Gaza. Lo hanno rivelato al New York Times alcuni funzionari coinvolti nello sforzo e i documenti relativi all’operazione.

La campagna segreta è stata commissionata dal Ministero israeliano per gli Affari della Diaspora, un ente governativo che mette in contatto gli ebrei di tutto il mondo con lo Stato di Israele, hanno dichiarato quattro funzionari israeliani. Secondo i funzionari e i documenti, il ministero ha stanziato circa 2 milioni di dollari per l’operazione e ha assunto Stoic, una società di marketing politico di Tel Aviv, per realizzarla.

La campagna è iniziata a ottobre e rimane attiva sulla piattaforma X. Al suo apice, ha utilizzato centinaia di account falsi che si sono spacciati per veri americani su X, Facebook e Instagram per postare commenti a favore di Israele. Gli account si sono concentrati sui congressisti statunitensi, in particolare neri e democratici, come il rappresentante Hakeem Jeffries, leader della minoranza della Camera di New York, e il senatore della Georgia Raphael Warnock, con post che li esortavano a continuare a finanziare l’esercito di Israele.

ChatGPT, il chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale, è stato utilizzato per generare molti dei post. La campagna ha anche creato tre falsi siti di notizie in lingua inglese con articoli a favore di Israele.