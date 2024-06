Gaza. Strage di palestinesi per liberare i quattro ostaggi israeliani

La liberazione dei 4 ostaggi raccontata da testimoni e resistenza…

Dopo 9 mesi di guerra nella Striscia di Gaza, durante i quali ha mobilitato tutte le sue capacità militari e di intelligence, nonché tutto il sostegno americano occidentale, alla ricerca dei prigionieri catturati dalla resistenza durante il grande e improvviso attacco del 7 ottobre 2023, l’esercito israeliano è riuscito a liberare 4 ostaggi durante un’operazione d’assalto, accompagnata da violenti attacchi di artiglieria e aerei, provocando più di 225 morti tra i palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

L’occupazione ha chiamato l’operazione “Operazione Arnon” e “Arnon Zamora”, il comandante della forza che ha partecipato all’operazione é stato ucciso durante l’operazione stessa, mentre il primo ministro dell’occupazione Benjamin Netanyahu l’ha descritta come una operazione eroica, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden l’ha benedetta, ignorando il massacro compiuto dall’occupazione e la vita dei martiri caduti a causa dei bombardamenti israeliani.

Da parte sua, nel suo primo commento sull’operazione, Abu Obeida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, ha affermato che l’occupazione ha commesso un crimine di guerra attaccando un mercato popolare nel centro del campo di Nuseirat, e che le sue forze hanno ucciso altri prigionieri durante il processo di liberazione dei quattro di cui sopra.

Secondo quanto pubblicato dai media israeliani, i quattro liberati si trovavano in superficie in due edifici civili nel cuore di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Secondo Israeli Channel 12, Noa Argamani (25 anni) si trovava da sola in un edificio, Almoa Meir (21 anni), e Andrei Kozlov (27 anni) e Shlomi Ziv (40 anni), in un altro luogo, a soli 200 metri di distanza.

Secondo testimoni oculari palestinesi, le forze israeliane che hanno partecipato al salvataggio dei quattro prigionieri si sono infiltrate nel campo di Nuseirat tramite un camion utilizzato per trasportare aiuti umanitari, e ciò è stato confermato dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth.

Tel Aviv ha sempre accusato la resistenza di utilizzare ospedali, ambulanze, centri medici e di soccorso e l’UNRWA come centri per azioni militari, e ha usato questo pretesto come giustificazione per l’operazione.

Secondo i media israeliani, “le forze hanno utilizzato un camion da trasporto chiuso e un veicolo civile nell’operazione di infiltrazione nel campo di Nuseirat”.

I media israeliani affermano che le forze hanno affrontato una battaglia complessa, durante la quale il comandante del gruppo, Arnon Zamora, è rimasto gravemente ferito, prima che l’occupazione ne annunciasse la morte.

Durante il tentativo di evacuazione, il veicolo su cui viaggiavano le forze di occupazione con 3 ostaggi si è rotto a causa degli spari dei combattenti della resistenza, mentre i combattenti della Settima Brigata hanno sparato dozzine di proiettili dai carri armati per formare una cintura attorno alle forze assediate, secondo al canale israeliano 13.

Anche i combattenti della 13a brigata, una pattuglia di paracadutisti e i combattenti della 7a brigata si sono uniti alla creazione di un corridoio per salvare le forze oramai quasi assediate.

I violenti bombardamenti aerei, marittimi e di artiglieria delle forze di occupazione hanno provocato un massacro nel campo di Nuseirat che è costato la vita a 225 martiri e 400 feriti, mentre gli ospedali nella Striscia di Gaza non hanno la capacità di accogliere nuovi feriti alla luce della loro disponibilità.

Ieri Sabato, l’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato su X: “Durante una complessa operazione da parte dell’esercito, dello Shin Bet e della polizia (l’unità speciale di polizia), quattro israeliani prigionieri sono stati liberati”.

La stazione radiotelevisiva ufficiale israeliana ha pubblicato un video che mostra il trasferimento dei detenuti dal campo di Nuseirat all’elicottero che li aspettava sulla spiaggia di Gaza e che poi li ha portati in Israele.

L’aiuto americano

La CNN ha riferito che una cellula americana in Israele ha contribuito al rilascio di 4 ostaggi dal campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

La CNN ha citato un anonimo funzionario americano che ha affermato che la cellula “ha sostenuto gli sforzi per salvare 4 ostaggi e ha collaborato con le forze israeliane nel processo di liberazione”.

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accolto con favore il ritorno di quattro ostaggi israeliani salvati vivi a Gaza.

Biden si è impegnato durante una conferenza stampa a non smettere di lavorare finché tutti gli ostaggi non saranno tornati alle loro case e non sarà raggiunto un cessate il fuoco.

Mentre il presidente americano non ha menzionato le vittime uccise dall’occupazione durante la sua operazione.

Da parte sua, Hamas ha affermato sabato che l’annuncio di Tel Aviv del rilascio di 4 dei suoi prigionieri a Gaza “non cambierà il suo fallimento strategico nella Striscia di Gaza”, e ha promesso di aumentare il numero di prigionieri israeliani, come ha fatto nel campo di Jabalia nell’operazione nel nord della Striscia di Gaza.

Ha aggiunto in una dichiarazione via Telegram: “Ciò che l’esercito di occupazione ha annunciato riguardo al rilascio di un certo numero di suoi prigionieri a Gaza, dopo più di 8 mesi di aggressione in cui ha utilizzato tutti i mezzi militari, di sicurezza e tecnologici, e durante i quali ha ha commesso tutti i crimini di massacri, sterminio, assedio e fame, non cambierà la sua fallimentare strategia nella Striscia di Gaza”.

Ha aggiunto: “La nostra valorosa resistenza mantiene ancora il maggior numero di prigionieri in suo possesso, ed è in grado di aumentare il numero dei prigionieri, come ha fatto nella recente eroica operazione di cattura che ha effettuato nel campo di Jabalia alla fine del mese scorso”.

Lei ha sottolineato che “ciò che è stato rivelato dai media americani ed ebrei sulla partecipazione americana all’operazione criminale effettuata oggi dimostra ancora una volta il ruolo complice dell’amministrazione americana e la sua piena partecipazione ai crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza”.

Hamas ha sottolineato che ciò dimostra anche “la falsità delle posizioni dichiarate dall’amministrazione americana riguardo alla situazione umanitaria e la sua preoccupazione per la vita dei civili”.

Dal 7 ottobre 2023, la guerra israeliana a Gaza ha provocato la morte e il ferimento di oltre 120.000 palestinesi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e quasi 10.000 dispersi in mezzo a massicce distruzioni e carestie che hanno causato la morte di dozzine di persone.

Israele continua questa guerra, ignorando una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiede di fermare immediatamente i combattimenti e ordina alla Corte di Giustizia di fermare l’attacco a Rafah e di adottare misure immediate per prevenire atti di “genocidio” e “migliorare la situazione umanitaria” a Gaza.

