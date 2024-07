Venezuela. La destra vuole rovesciare il risultato elettorale. Voci su un tentato golpe

Aggiornamento:

Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino López, ha sottolineato che siamo in presenza di un colpo di Stato in Venezuela, ma lo stiamo affrontando e lo sconfiggeremo in modo decisivo, ha commentato.

In una dichiarazione pubblica, Padrino López ha dichiarato che le forze armate rispettano rigorosamente la Costituzione e il presidente Nicolás Maduro, e denuncia il colpo di Stato orchestrato dal fascistismo, dall’estrema destra e dall’imperialismo.

In un discorso in cui era accompagnato dall’alto comando militare, tutti vestiti con abiti da campagna, il generale in capo ha assicurato che hanno l’istruzione di Maduro di non permetterlo.

L’alto comando militare ha anche espresso il suo sostegno al presidente Nicolás Maduro, che ha detto “è stato legittimamente eletto dal potere popolare”.

Ha anche indicato gli Stati Uniti e i loro paesi alleati come responsabili per aver promosso le manifestazioni che si sono verificate in varie regioni del paese.

Per il generale, queste proteste sono “assurde” e “non plausibili”, assicurando che la stragrande maggioranza dei venezuelani ha sostenuto Nicolás Maduro alle elezioni.

*******

Manifestazione a Roma mercoledi. Maduro Presidente. Fuori fascisti e imperialisti dal Venezuela. Mercoledì 31 luglio, ore 18:00, Via Veneto 121 presidio all’ambasciata USA a Roma.

******

I morti negli scontri sono saliti a 6 e i feriti 44

******

Il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) ha proclamato lunedì mattina Nicolás Maduro presidente del Venezuela per il periodo 2025-2031 ma l’opposizione di destra ha rifiutato l’esito delle elezioni e ha dato vita a violente proteste con l’obiettivo di rovesciare il risultato delle urne.

Al momento almeno tre persone sono morte e 44 sono risultate ferite nel corso degli scontri verificati nella notte in diversi punti del Venezuela.

Il ministro del Potere Popolare dei Trasporti, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ha respinto gli atti di vandalismo da parte dei fascisti sostenitori di María Corina Machado che hanno bruciato un treno nella città di Guacara, nello stato di Carabobo.

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciato oggi gli atti di violenza nell’ambito del tentato colpo di Stato nel paese, da parte dell’estrema destra venezuelana di fronte al mancato riconoscimento dei risultati elettorali.

“Abbiamo assistito a una serie di eventi, più di 100 attacchi terroristici violenti”, ha sottolineato, incolpando l’estrema destra per questi attacchi.

“Questo è il risultato di un piano che avevo denunciato”, ha detto Maduro denunciando anche che il governo degli Stati Uniti è dietro questo piano.

“Dietro questo piano ci sono i gringos. Lo sono sempre stati. Prima, durante e dopo Guaidó.

“Il piano era noto prima, durante e dopo il 28 luglio, perché l’estrema destra ha fatto tutto il possibile per uno scenario violento di sabotaggio avanzato dei servizi pubblici come l’elettricità e per provocare la sospensione delle elezioni”, ha affermato il presidente venezuelano.

Ad una domanda su cosa sarebbero in grado di fare se vincessero le elezioni, Maduro ha detto che l’ultradestra globale ha organizzato un colpo di Stato contro il Venezuela.

Il presidente ha affermato che quasi il 90% delle persone catturate in queste ore sono in un alto stato di tossicodipendenza e hanno armi, mentre ha detto che sono state date istruzioni per andare a cercare e catturare i gruppi armati.

“In larga misura si tratta di gruppi criminali, con ordini precisi su dove attaccare. Stanno cercando di prendere questo punto per iniziare un’escalation di guarimba e noi non lo permetteremo”, ha sottolineato Maduro.

Il leader venezuelano ha avvertito come alcune persone non siano consapevoli di questo e cioè “che queste persone hanno un piano violento, una cosiddetta nuova rivoluzione colorata, una cospirazione e un’escalation di violenza per andare a uccidere le persone: per perseguitare, bruciare vive le persone, picchiare”.

Ha anche detto che conoscono il “modo operativo” con cui agisce la destra, ricordando che è quello che “è stato usato per il colpo di Stato dell’aprile 2002, per la prima guarimba del 2004, per le azioni di Capriles dopo le elezioni e per le guarimbas del 2014”.

Nicolás Maduro ha detto che “è obbligato come capo di Stato e come leader a dire la verità al popolo”.

D’altra parte, ha detto che la destra ha fatto tutto “il possibile per sospendere le elezioni”. Per raggiungere questo obiettivo, ieri “hanno attaccato ferocemente in due punti strategici del sistema elettrico per un blackout alle 12 e alle 8 di notte. Hanno bruciato il materiale elettorale, hanno bruciato i veicoli, hanno bruciato i trasporti pubblici di Transcaracas. Sono venuti con tutto il loro odio”. I nazisti perseguitano i socialisti, ha sottolineato.

A livello internazionale, Maduro ha sottolineato che coloro che ora stanno mettendo in discussione il risultato elettorale sono gli stessi che hanno sostenuto i precedenti tentativi di forzare il cambiamento politico.

“È la stessa estrema destra fascista che è stata cartellizzata oggi, l’intera estrema destra fascista, il gruppo Vox in Spagna; Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque della Colombia, il nazista fascista sociopatico di (Javier) Milei; (ex presidente brasiliano Jair) Bolsonaro, la stessa estrema destra e gli stessi gruppi guidati dall’impero nordamericano che stanno provando la stessa operazione”.

*******

DICHIARAZIONE DEGLI OSSERVATORI INTERNAZIONALI SUL PROCESSO ELETTORALE IN VENEZUELA 2024.

Gli osservatori internazionali delle elezioni presidenziali della Repubblica Bolivariana del Venezuela, che rappresentano 107 paesi del mondo, dichiarano alla comunità internazionale quanto segue:

1.⁠ ⁠Ci congratuliamo con il popolo venezuelano per aver portato avanti questo processo elettorale democratico, che è stato un vero esempio di partecipazione, civiltà e trasparenza.

2.⁠ ⁠Riconosciamo il prezioso lavoro del Consiglio Elettorale Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela che ha garantito lo svolgimento delle elezioni in tutto il territorio venezuelano attraverso un meccanismo elettorale con i più alti standard di trasparenza e verificabilità che lo collocano come uno dei paesi più importanti al mondo più grande.

3.⁠ ⁠Riconosciamo inoltre la solidità del Consiglio Elettorale Nazionale e la consegna dei risultati che hanno chiarito il tentativo di violazione del processo attraverso un attacco informatico destinato a generare incertezza.

4.⁠ ⁠⁠⁠Ci congratuliamo con il presidente Nicolás Maduro Moros e il Grande Polo Patriottico per questa clamorosa vittoria per la pace, il futuro e la felicità del popolo venezuelano.

5.⁠ ⁠⁠ Chiediamo alla comunità internazionale di sostenere il processo democratico venezuelano e di condannare i tentativi di destabilizzazione e violenza generati dall’estrema destra venezuelana, internazionale e imperiale.

Per la pace, la dignità e la sovranità dei popoli.

Città di Caracas, Venezuela, il 29 luglio 2024

