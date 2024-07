Le dichiarazioni della Resistenza palestinese sull’omicidio del leader di Hamas Ismail Hanyeh

Dichiarazione del leader di Hamas Sami Abu Zahri a Al-Aqsa TV:

L’occupazione deve rendersi conto che ha aperto il fuoco contro se stessa e non contro Ismail Haniyeh.

L’occupazione vuole spezzare la volontà del movimento e vuole spezzare la volontà del popolo palestinese, ma Hamas è un’idea e il martirio dei suoi leader non ferma questa idea.

Hamas cresce con ogni goccia di sangue versata per la libertà di questa terra pura. Il sangue dei leader non è più puro del sangue dei figli del nostro popolo.

Questo è un grande prezzo e siamo pronti a pagarlo per il bene di Al-Quds e della liberazione, e non c’è fine a questo percorso se non con la liberazione di Al-Quds.

Il momento della verità è arrivato, e la nazione deve assumersi le proprie responsabilità, e i governanti della nazione e i suoi giovani devono sollevarsi, ognuno con i propri sforzi e la propria forza, in ogni arena e in ogni luogo.

Questo assassinio non raggiungerà gli obiettivi dell’occupazione e non potrà spingere Hamas ad arrendersi. Hamas continuerà su questa strada fino alla fine, e questo spargimento di sangue aumenta il suo attaccamento e la sua determinazione.

È stato annunciato uno sciopero generale in tutta la Cisgiordania per denunciare l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Sono stati lanciati appelli popolari per l’intensificazione degli scontri contro l’occupazione in tutta la Cisgiordania.

*******

Dichiarazione di Fatah Al-Intifada:

Noi del movimento Fatah Al-Intifada piangiamo per le masse del nostro popolo palestinese e della nostra nazione araba e islamica, l’eroico leader combattente Sheikh Ismail Haniyeh, che è salito a causa di un vile attacco aereo effettuato dal nemico sionista per confermare ancora una volta il suo fallimento nello schiacciare la potente resistenza nella Striscia di Gaza, che ha seppellito il suo esercito nel fango e nella polvere della terra di Gaza nella battaglia del Diluvio di Al-Aqsa.

Questa vile operazione è un misero tentativo del primo ministro dell’entità sionista di mescolare le carte e cercare una presunta vittoria da presentare al suo pubblico, anche se si tratta di una vittoria falsa, perché tutti i leader palestinesi sono proiettati a martiri, come lo è il nostro popolo in tutta la nazione.

Noi del movimento Fatah Al-Intifada promettiamo al martire Ismail Haniyeh e a tutti i martiri del nostro popolo palestinese che rimarremo sul loro cammino fino alla completa liberazione e al ritorno del nostro popolo alle proprie case.

Gloria ed eternità ai nostri martiri. Vittoria per il nostro popolo che resiste.

È una rivoluzione fino alla vittoria.

Movimento Fatah Al-Intifada – Palestina occupata

******

Dichiarazione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina:

Il leader Ismail Haniyeh è passato sulla strada dei martiri nella battaglia per la difesa dell’esistenza palestinese.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha pianto il fratello combattente per la libertà Ismail Haniyeh (Abu al-Abd), capo dell’ufficio politico del Movimento di Hamas, martirizzato insieme a uno dei suoi fratelli a seguito di un’incursione sionista infida e vigliacca che lo ha preso di mira nella capitale iraniana, Teheran.

Il Fronte ha affermato che il comandante Ismail Haniyeh è passato sulla strada dei martiri nella battaglia per la difesa dell’esistenza palestinese di fronte al genocidio sionista.

Il Fronte ha invitato il popolo palestinese, i popoli della nazione araba e islamica, e i popoli liberi del mondo, a sollevarsi e a intraprendere l’intifada di fronte a un nemico criminale che continua i suoi crimini per infiammare la regione e il mondo intero.

Gloria agli eroici martiri, e vergogna e disonore ai traditori e ai detrattori.

Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina

Dipartimento centrale dei media

31 luglio 2024

*******

Dichiarazione della Jihad islamica palestinese:

Nel nome di Allah, il Più Grazioso, il Più Misericordioso

Il Movimento del Jihad Islamico in Palestina piange il nostro popolo palestinese e la nostra nazione araba e islamica, il grande leader nazionale e capo del Movimento di Hamas, il martire Ismail Haniyeh.

Il peccaminoso assassinio compiuto dal nemico criminale contro un simbolo della resistenza non dissuaderà il nostro popolo dal continuare la resistenza per porre fine al crimine sionista che ha superato ogni limite.

Mentre porgiamo le nostre sincere condoglianze da parte dei fratelli del Movimento di Hamas e della famiglia del grande leader, dei suoi sostenitori e dei suoi cari, affermiamo la nostra coesione con i nostri fratelli del movimento di Hamas nella resistenza all’entità usurpatrice.

Movimento della Jihad islamica in Palestina

Mercoledì 25 Muharram 1446 AH, 31 luglio 2024

31 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO