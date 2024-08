Venezuela. Le prove sui falsi documenti presentati dall’opposizione sulle elezioni

Il presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha denunciato i falliti tentativi dell’opposizione estremista di disconoscere i risultati del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) pubblicando verbali parziali e falsificati su un sito web.

Durante una conferenza stampa presso il Palazzo Miraflores, Rodríguez ha fatto riferimento al portale www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com , un dominio registrato appena un giorno prima delle elezioni, il 27 luglio, che dimostra che né il candidato Edmundo González né María Corina Machado, così come la squadra politica che li accompagna, avrebbero riconosciuto i bollettini emessi dal CNE.

Dopo una rigorosa revisione di quanto pubblicato, Rodríguez ha indicato che sono stati rilevati 9.468 fogli di conteggio, che ha bollato come semplici “carte”, prive della firma dell’operatore della macchina, così come di quelle dei membri del seggio elettorale e dei testimoni.

Altri sono stati falsificati e alcuni presentano l’atto zero come foglio di conteggio. Inoltre, presentano firme falsificate. “Ci sono migliaia di documenti falsi e contraffatti”, ha denunciato.

In questi documenti falsificati appaiono come votanti persone decedute, come il noto giornalista venezuelano Ricardo Durán, assassinato da bande violente nel 2016. Ha sottolineato che dalla morte del giornalista sono state effettuate 13 epurazioni del Registro elettorale permanente.

Rodríguez ha denunciato che questa frode è stata messa in atto dalla società Súmate, con la partecipazione, dall’estero, di Yon Goicochea, Lester Toledo e Carlos Vecchio. Secondo i risultati pubblicati da queste persone, Edmundo González ha ottenuto il 63% e Maduro il 30%, ma questo si ripete in ogni singolo stato e municipio del Paese, cosa matematicamente impossibile.

Ha mostrato un video in cui María Corina Machado e González Urrutia si contraddicono sul numero di fogli di conteggio in loro possesso: prima hanno affermato di avere il 40%, poi il 73%, poi l’80%. Rodríguez ha sottolineato che in un’analisi superficiale dei fogli di conteggio pubblicati sui siti web di Machado, sono state riscontrate incongruenze sui fogli di conteggio: nessun dato sull’operatore della macchina; nessun dato sui testimoni; assenza di dati relativi ai membri del seggio elettorale, ai testimoni e all’operatore della macchina; firme falsificate; fogli di conteggio rotti, incompleti o illeggibili.

“È pura spazzatura”, ha dichiarato Jorge Rodríguez infine riguardo ai risultati presentati dall’opposizione estremista venezuelana che dovrebbero dimostrare la vittoria di González Urrutia sul presidente uscente Maduro.



Chi è Maria Corina Machado

di Freddie Ponton*

Maria Crina Machado è di fatto una influencer straniera che ha ricevuto fior di milioni dal #NED per fomentare un golpe in #Venezuela.

Nel 2004 il presidente Chavez aveva già stabilito il fatto che la ONG Súmate, fondata dalla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado e Alejandro Plaz, era sponsorizzata dal National Endowment for Democracy (NED)/CIA.

Anche altre ONG come l’Assemblea Nazionale degli Educatori (ANE), guidata all’epoca da Jesus Torrealba, ricevettero fondi dalla NED.

Maggiori informazioni qui in questo WikiLeaks TE – Telegram (cavo)

wikileaks.org/plusd/cables/0…

Nel 2009, Machado è stata scelta tra 900 candidati come uno dei 15 ammessi allo Yale World Fellows Program che hanno ricevuto nel 2016 16 milioni di dollari dalla Starr Foundation, una fondazione di beneficenza privata presieduta da Maurice R. “Hank” Greenberg, vice onorario Presidente del Council on Foreign Relations il cui nome appare 43 volte nel rapporto annuale CFR 2008: cfr.org/sites/default/…

Simile al programma “Young Global Leaders” di Harvard HMC, il programma Yale World Fellows è una piattaforma in cui i giovani leader globali vengono formati fino a quando non si qualificano come materiale del WEF e inviati a organizzazioni no-profit in patria per piantare i loro semi velenosi, pronti a destabilizzare i propri paesi per qualche oscuro programma dell’establishment statunitense/ebraico e certamente non per rendere il mondo un posto migliore come sostengono.

Il Maurice R. Greenberg World Fellows Program seleziona leader internazionali per partecipare a vari programmi in cui vengono costruite relazioni con futuri leader nelle comunità diplomatiche, dello sviluppo, della difesa e della società civile.

Istituito nel 2002, il programma Maurice R. Greenberg World Fellows è entrato a far parte dell’International Leadership Center della Yale Jackson School of Global Affairs, che conta una rete di quasi 400 World Fellows che contribuiscono alle loro comunità in 91 Paesi, dove possono accedere a vari programmi come il Petraeus-Recanati-Kaplan Fellowship, noto come PRK, che consente a questi nuovi leader di espandere le loro reti nella comunità globale dell’intelligence e delle operazioni speciali, permettendo anche ad operatori militari speciali, accuratamente selezionati per acquisire una comprensione più profonda degli affari globali.

La mia opinione è che Maria Corina Machado sia una risorsa della CIA e probabilmente anche del Mossad in Venezuela.

