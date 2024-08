Gli enigmi della politica del Bangladesh

Lunedì 5 agosto, l’ex primo ministro Sheikh Hasina è salita in fretta e furia a bordo di un aereo militare C-130 dell’Aeronautica del Bangladesh ed è fuggita verso la base aerea di Hindon, fuori Delhi. Il suo aereo è stato rifornito di carburante e, secondo quanto riferito, intendeva recarsi nel Regno Unito (sua nipote, Tulip Siddiq, è un ministro del nuovo governo laburista), in Finlandia (suo nipote Radwan Mujib Siddiq è sposato con una cittadina finlandese) o negli Stati Uniti (suo figlio Sajeeb Wajed Joy ha la doppia cittadinanza bangladese e statunitense).

Il capo dell’esercito Waker uz-Zaman, che è diventato capo dell’esercito solo sei settimane fa ed è suo parente per matrimonio, le ha comunicato all’inizio della giornata che stava prendendo in mano la situazione e che avrebbe creato un governo ad interim per indire future elezioni.

Sheikh Hasina è stata il primo ministro più longevo della storia del Bangladesh. È stata primo ministro dal 1996 al 2001 e poi dal 2009 al 2024, per un totale di 20 anni. Un netto contrasto con il padre Sheikh Mujib, assassinato nel 1975 dopo quattro anni di mandato, e con il generale Ziaur Rahman, assassinato nel 1981 dopo sei anni di mandato.

In una scena che ricorda la fine del governo di Mahinda Rajapaksa in Sri Lanka, una folla esultante di migliaia di persone ha sfondato i cancelli di Ganabhaban, la residenza ufficiale del primo ministro, e si è fiondata su tutto ciò che ha trovato.

Tanzim Wahab, fotografo e curatore capo della Fondazione Bengala, mi ha detto: “Quando [le masse] irrompono nel palazzo e se ne vanno con cigni da compagnia, macchine ellittiche e divani rossi, si può percepire il livello di furia della classe subalterna che si è sviluppata contro un regime rapace“. I festeggiamenti sono stati diffusi in tutto il Bangladesh, insieme a raffiche di attacchi contro gli edifici identificati con i canali televisivi privati del governo, e le case dei ministri del governo sono state uno dei bersagli preferiti per gli incendi dolosi. Diversi leader locali della Lega Awami di Sheikh Hasina sono già stati uccisi (Mohsin Reza, un presidente locale del partito, è stato picchiato a morte a Khulna).

La situazione in Bangladesh rimane fluida, ma si sta anche rapidamente assestando sulla formula familiare di un “governo ad interim” che terrà nuove elezioni. La violenza politica in Bangladesh non è insolita, essendo presente fin dalla nascita del Paese, nel 1971. In effetti, uno dei motivi per cui Sheikh Hasina ha reagito con tanta forza a qualsiasi critica o protesta è il timore che tali attività possano ripetere ciò che ha vissuto in gioventù.

Suo padre, Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), il fondatore del Bangladesh, fu assassinato con un colpo di Stato il 15 agosto 1975, insieme alla maggior parte della sua famiglia. Sheikh Hasina e sua sorella sono sopravvissute perché all’epoca si trovavano in Germania: le due sorelle sono fuggite insieme dal Bangladesh con lo stesso elicottero questa settimana. È stata vittima di molteplici tentativi di assassinio, tra cui un attacco con granate nel 2004 che le ha causato problemi di udito.

Il timore di un simile attentato alla sua vita ha reso Sheikh Hasina profondamente preoccupata per qualsiasi opposizione nei suoi confronti, motivo per cui fino a 45 minuti prima della sua partenza voleva che l’esercito agisse di nuovo con la forza contro la folla che si stava radunando. Tuttavia, l’esercito ha letto l’atmosfera. Era ora che se ne andasse.

È già iniziata una gara su chi trarrà vantaggio dall’allontanamento di Sheikh Hasina. Da una parte ci sono gli studenti, guidati dal Comitato centrale della rivolta studentesca del Bangladesh, composto da circa 158 persone e sei portavoce. Il portavoce principale Nahid Islam ha chiarito il punto di vista degli studenti: “Qualsiasi governo diverso da quello da noi raccomandato non sarà accettato. Non tradiremo il sangue versato dai martiri per la nostra causa. Creeremo un nuovo Bangladesh democratico attraverso la nostra promessa di sicurezza di vita, giustizia sociale e un nuovo panorama politico”.

Dall’altra parte ci sono i militari e le forze politiche di opposizione (tra cui il principale partito di opposizione Bangladesh National Party, il partito islamista Bangladesh Jamaat-e-Islami e il piccolo partito di sinistra Ganosamhati Andolan). Mentre i primi incontri dell’Esercito sono stati con questi partiti di opposizione, una protesta pubblica per la cancellazione del movimento studentesco ha costretto l’Esercito a incontrare il Comitato centrale degli studenti e ad ascoltare le loro richieste principali.

In Bangladesh vige un’abitudine chiamata polti khawa, ovvero “cambiare la maglia della squadra a metà di una partita di calcio”, in cui l’esercito è l’arbitro in carica in ogni momento. Questo slogan viene ora utilizzato nel discorso pubblico per attirare l’attenzione su qualsiasi tentativo dei militari di imporre un semplice cambio di maglia quando gli studenti chiedono un cambiamento totale delle regole del gioco.

Consapevoli di ciò, i militari hanno accettato la richiesta degli studenti che il nuovo governo sia guidato dall’economista Muhammad Yunus, l’unico premio Nobel del Bangladesh. Yunus, in quanto fondatore del movimento del microcredito e promotore del “social business”, era visto come un fenomeno principalmente nel mondo delle ONG neoliberali.

Tuttavia, l’implacabile vendetta politica del governo Hasina contro di lui nell’ultimo decennio e la sua decisione di parlare a favore del movimento studentesco lo hanno trasformato in un’improbabile figura di “guardiano” per i manifestanti. Gli studenti lo vedono come una figura di riferimento, anche se la sua politica neoliberale di austerità potrebbe essere in contrasto con la loro richiesta principale, ovvero l’occupazione.

Gli studenti

Anche prima dell’indipendenza e nonostante il carattere rurale della regione, l’epicentro della politica del Bangladesh è stato nelle aree urbane, con particolare attenzione a Dhaka. Anche se altre forze sono entrate nell’arena politica, gli studenti rimangono attori politici fondamentali in Bangladesh. Una delle prime proteste nel Pakistan post-coloniale è stato il movimento linguistico (bhasha andolan) emerso dall’Università di Dhaka, dove i leader studenteschi furono uccisi durante un’agitazione nel 1952 (sono commemorati nello Shaheed Minar, o Colonna dei Martiri, a Dhaka).

Gli studenti divennero una parte fondamentale della lotta per la liberazione dal Pakistan nel 1971, motivo per cui l’esercito pakistano prese di mira le università nell’operazione Searchlight, che portò al massacro degli studenti attivisti. I partiti politici emersi in Bangladesh dopo il 1971 sono cresciuti in gran parte attraverso le loro ali studentesche: la Bangladesh Chhatra League dell’Awami League, il Bangladesh National Party del Bangladesh Jatiotabadi Chatradal e il Bangladesh Islami Chhatra Shibir del Jamaat-e-Islami.

Nell’ultimo decennio, gli studenti del Bangladesh si sono infuriati per la crescente mancanza di lavoro, nonostante l’economia in fermento, e per quella che hanno percepito come una mancanza di attenzione da parte del governo. Quest’ultima è stata dimostrata dai commenti insensibili di Shajahan Khan, un ministro del governo di Sheikh Hasina, che ha sorriso mentre ignorava la notizia che un autobus aveva ucciso due studenti universitari su Airport Road, a Dhaka, nel luglio 2019. Quell’evento ha portato a un massiccio movimento di protesta da parte di studenti di tutte le età per la sicurezza stradale, a cui il governo ha risposto con arresti (tra cui l’incarcerazione per 107 giorni del fotoreporter Shahidul Alam).

Dietro le proteste per la sicurezza stradale, che hanno permesso di ottenere una maggiore visibilità del problema, c’era un altro tema chiave. Cinque anni prima, nel 2013, gli studenti a cui era stato negato l’accesso al servizio civile del Bangladesh avevano iniziato una protesta contro le quote restrittive per i posti di lavoro governativi. Nel febbraio 2018, la questione è ritornata grazie al lavoro degli studenti del Bangladesh Sadharon Chhatra Odhikar Songrokkhon Parishad (Forum generale per la tutela dei diritti degli studenti del Bangladesh).

In occasione delle proteste per la sicurezza stradale, gli studenti hanno sollevato la questione delle quote (oltre a quella dell’inflazione). Per legge, il governo riserva i posti di lavoro agli abitanti dei distretti sottosviluppati (10%), alle donne (10%), alle minoranze (5%), ai disabili (1%) e ai discendenti dei combattenti per la libertà (30%).

È quest’ultima quota che è stata contestata dal 2013 e che quest’anno è tornata ad essere una questione emotiva per gli studenti manifestanti, soprattutto dopo l’incendiario commento del primo ministro in una conferenza stampa, secondo cui coloro che protestano contro le quote dei combattenti per la libertà sono “rajakarer natni” (nipoti di traditori della guerra). Il giornalista britannico David Bergman, sposato con l’avvocatessa Sara Hossain, attivista di spicco del Bangladesh, cacciata in esilio dal governo Hasina, ha definito questo commento il “terribile errore” che ha messo fine al governo.

Islam militare

Nel febbraio 2013, Abdul Quader Mollah del Jamaat-e-Islami è stato condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità durante la guerra di liberazione del Bangladesh (era noto per aver ucciso almeno 344 civili). Quando ha lasciato il tribunale, ha fatto un segno di V, la cui arroganza ha infiammato ampi settori della società del Bangladesh. Molti a Dhaka si riunirono a Shahbag, dove formarono una Gonojagoron Moncho (Piattaforma di risveglio di massa).

Questo movimento di protesta spinse la Corte Suprema a rivedere il verdetto e Mollah fu impiccato il 12 dicembre. Il movimento Shahbag portò in superficie una tensione di lunga durata in Bangladesh riguardo al ruolo della religione nella politica.

Sheikh Mujibur Rahman aveva inizialmente affermato che il Bangladesh sarebbe stato un Paese socialista e laico. Dopo il suo assassinio da parte dei militari, il generale Ziaur Rahman prese il controllo del Paese e lo governò dal 1975 al 1981. Durante questo periodo, Zia riportò la religione nella vita pubblica, accolse la Jamaat-e-Islami dall’esilio (dovuto alla sua partecipazione al genocidio del 1971) e nel 1978 formò il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) su linee nazionaliste con una forte posizione critica nei confronti dell’India.

Il generale Hussain Muhammad Ershad, che prese il controllo dopo il suo stesso colpo di Stato nel 1982 e governò fino al 1990, andò oltre, dichiarando che l’Islam era la religione dello Stato. Ciò ha creato un contrasto politico con le opinioni di Mujib e di sua figlia Sheikh Hasina, che ha preso le redini del partito del padre, la Lega Awami, nel 1981.

Le premesse per una contesa a lungo termine tra l’Awami League centrista-secolare di Sheikh Hasina e il BNP, che fu assunto dalla moglie di Zia, Khaleda Zia, dopo l’assassinio del generale nel 1981. Gradualmente, l’esercito – che aveva un orientamento laico nei suoi primi giorni – ha iniziato ad assistere a un crescente umore islamista. L’islam politico è cresciuto in Bangladesh con l’aumento della pietà nella popolazione in generale, in parte guidata dall’islamizzazione della manodopera migrante negli Stati del Golfo e nel Sud-Est asiatico. Quest’ultimo ha costantemente riflesso la crescita dell’osservanza della fede islamica in seguito alle numerose conseguenze della guerra al terrorismo. Non bisogna né esagerare questa minaccia né minimizzarla.

Il rapporto degli islamisti politici, la cui influenza popolare è cresciuta dal 2013, con l’esercito è un altro fattore che richiede molta più chiarezza. Considerando l’indebolimento della Jamaat-e-Islami da quando il Tribunale per i crimini di guerra ha documentato il coinvolgimento del gruppo al fianco del Pakistan durante la lotta di liberazione, è probabile che questa formazione dell’Islam politico abbia una soglia di legittimità.

Tuttavia, un fattore di complicazione è che il governo Hasina ha usato senza sosta la paura dell'”Islam politico” come spauracchio per ottenere il consenso silenzioso di Stati Uniti e India alle due elezioni del 2018 e del 2024. Se il governo ad interim terrà delle elezioni regolari nei tempi previsti, i cittadini del Bangladesh potranno scoprire se l’Islam politico è una dispensazione per la quale desiderano votare.

Nuova guerra fredda

Lontano dai temi accattivanti proposti dagli studenti che hanno portato all’estromissione di Sheikh Hasina, ci sono correnti pericolose che spesso non vengono discusse in questi momenti di eccitazione. Il Bangladesh è l’ottavo Paese al mondo per popolazione e ha il secondo prodotto interno lordo più alto dell’Asia meridionale. Il ruolo che svolge nella regione e nel mondo non è da sottovalutare.

Nel corso dell’ultimo decennio, l’Asia meridionale ha affrontato sfide significative, poiché gli Stati Uniti hanno imposto una nuova guerra fredda contro la Cina. Inizialmente, l’India ha partecipato con gli Stati Uniti alla formazione della strategia indo-pacifica statunitense.

Tuttavia, dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’India ha iniziato a prendere le distanze da questa iniziativa statunitense e ha cercato di mettere in primo piano la propria agenda nazionale. Ciò significa che l’India non ha condannato la Russia, ma ha continuato ad acquistare il petrolio russo. Allo stesso tempo, la Cina – attraverso la Belt and Road Initiative (BRI) – ha costruito infrastrutture in Bangladesh, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, vicini dell’India.

Forse non è una coincidenza che quattro governi della regione che avevano iniziato a collaborare con la BRI siano caduti e che i loro sostituti in tre di essi siano desiderosi di legami migliori con gli Stati Uniti. Si tratta di Shehbaz Sharif, salito al potere in Pakistan nell’aprile 2022 con l’estromissione di Imran Khan (ora in carcere), Ranil Wickremesinghe, salito brevemente al potere in Sri Lanka nel luglio 2022 dopo aver messo da parte una rivolta di massa che aveva idee diverse dall’insediamento di un partito con un solo membro in parlamento (lo stesso Wickremesinghe), e KP Sharma Oli, salito al potere nel luglio 2024 in Nepal dopo un rimescolamento parlamentare che ha allontanato i maoisti dal potere.

Il ruolo che la rimozione di Sheikh Hasina avrà nei calcoli della regione potrà essere valutato solo dopo lo svolgimento delle elezioni sotto il governo provvisorio. Ma ci sono pochi dubbi sul fatto che le decisioni di Dhaka non siano prive di implicazioni regionali e globali.

Gli studenti contano sulla forza delle manifestazioni di massa per la loro legittimità. Quello che non hanno è un’ agenda per il Bangladesh, ed è per questo che i vecchi tecnocrati neoliberali stanno già nuotando come squali intorno al governo ad interim. Tra i loro ranghi ci sono coloro che favoriscono il BNP e gli islamisti. Quale ruolo giocheranno è ancora da vedere.

Se il comitato studentesco formasse un blocco con i sindacati, in particolare con i sindacati dei lavoratori dell’abbigliamento, ci sarebbe la possibilità di aprire la strada alla costruzione di un nuovo Bangladesh democratico e incentrato sul popolo. Se non riusciranno a costruire questo blocco storico, potrebbero essere messi da parte, proprio come gli studenti e i lavoratori in Egitto, e potrebbero dover cedere i loro sforzi ai militari e a un’élite che ha semplicemente cambiato maglia.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter .

9 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO