Edmundo González: dal Venezuela alla “Piccola Caracas” di Madrid

Edmundo González, sconfitto alle elezioni in Venezuela, sbarca in Spagna in un’operazione congiunta tra il governo di Pedro Sánchez (dubito che abbia informato i suoi partner), le autorità venezuelane e, naturalmente, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che è quello responsabile dell’opposizione venezuelana. La Repubblica Dominicana, come accade in tanti luoghi a due passi dagli Stati Uniti, è stata semplicemente un padrone di casa che pone le domande giuste e consegna un aereo se gli viene chiesto o ne consente l’accordo se necessario.

La soluzione è buona per coloro che sono stati coinvolti nella questione. Il Venezuela evita le pressioni internazionali che gli vengono applicate per il terribile crimine della legge (è uno dei pochi paesi al mondo in cui è messo in discussione l’applicazione delle leggi che vengono applicate dai paesi che lo spingono).

Gli Stati Uniti si tolgono un ostacolo dalle spalle per non ripetere la farsa che hanno fatto ai loro tempi con Guaidó, arrabbiati perché Maria Corina Machado e Edmundo González non sono riusciti a vincere le elezioni nonostante tutto l’aiuto ricevuto.

Lo stesso González starà meglio a Madrid che in una cella trasformato in un martire della democrazia venezuelana (sono sicuro che lo sta valutando).

Il governo Sánchez dà una mano per poter continuare a compensare gli errori del passato (e continuare ad aiutare le aziende che vogliono fare affari con il Venezuela); E la destra spagnola rimane, come sempre, a calciare a terra perché non buca né taglia nulla in questa storia.

Edmundo González si unisce così a quella pletora di leader di destra e di estrema destra che trovano una sistemazione accogliente nella Madrid di Isabel Díaz Ayuso e nella Spagna di Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. Persone che nei loro paesi sarebbero probabilmente in prigione come ladri o, almeno, perseguite per aver abusato della loro posizione e imbrogliato, vivono una bella vita nella Piccola Caracas di Madrid o nelle vicinanze delle cattedrali messicane del tempo libero.

Leopoldo López, Antonio Ledezma, Peña Nieto, Felipe Calderón, Salinas de Gortari… Ieri anche Pinochet, Videla, Stroessner sono stati ben accolti… La Spagna dovrebbe vendicarsi e mandare Miguel Bosé e Taburete in un tour permanente della regione.

Il Venezuela è un “cigno nero” dopo la “fine della storia” annunciata da Francis Fukuyama a seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il paese caraibico è salito sulle prime pagine del mondo perché il suo nuovo presidente, Hugo Chávez, ha deciso di prendere le bandiere del socialismo, della sovranità nazionale, di un prezzo equo del petrolio e di una nuova geopolitica in cui la Cina e la Russia avevano un posto nel continente latinoamericano.

Tutti crimini per gli Stati Uniti.

Da quando Chávez ha vinto nel 1998, non hanno smesso di cercare di rovesciare i governi venezuelani. Dopo la morte di Chávez, hanno raddoppiato i loro tentativi, incluso con sanzioni e blocchi. Non ci sono riusciti e Nicolás Maduro ha vinto le elezioni che non avrebbe potuto assolutamente indire a causa del blocco economico. Ma proprio come gli Stati Uniti hanno perso tutte le guerre in cui sono stati coinvolti ultimamente – Afghanistan, Libia, Siria, Yemen – hanno anche perso la battaglia venezuelana.

Il problema è che la politica venezuelana non è la politica estera di Spagna, Brasile, Colombia o Cile. È politica interna e la destra usa il Venezuela come ariete per mettere in discussione qualsiasi politica di sinistra. Dalla Spagna crediamo che il paese stia bruciando, ma la normalità è la linea guida. C’erano più persone in Plaza de Colón per insultare il governo Sánchez usando il Venezuela che nelle chiamate di María Corina Machado a Caracas. Lì è il brodo ricotto.

Poiché l’apparato mediatico globale che ha costruito il “manufatto demonizzato del Venezuela” è brutale, cercare di argomentare che è una battaglia persa. È come voler spiegare qualsiasi cosa all’elettore fedele di Milei che mette in discussione la dittatura brasiliana ma va a comprare cibo lì perché in Argentina non ne ha abbastanza.

Quando la destra discute con il Venezuela, deve essere mandata direttamente dove l’ha mandata Labordeta. Questi esponenti della destra sono difensori delle dittature (anche Felipe González, così attento agli interessi economici dei suoi amici nella regione, diceva che la dittatura venezuelana era peggiore di quella di Pinochet).

A loro non frega un cazzo di quello che succede in qualsiasi altro posto del mondo, come Gaza, perché tutto quello che cercano è di confondere il dibattito, non di trovare soluzioni alle sfide che il mondo deve affrontare. Bakunin disse nel diciannovesimo secolo che se discutevano con Dio, volevano ingannarti. Se oggi discutono con te del Venezuela, è perché vogliono ingannarti.

Ecco perché il comportamento del Regno di Spagna nei confronti dei movimenti indipendentisti catalano e basco, e le sue posizioni nei confronti del Venezuela di Nicolás Maduro, non regge al minimo confronto giuridico.

In Spagna, Aznar criminalizzava il kale borroka (1), che non è mai costato la morte di nessuno – a differenza delle guarimbas organizzate dall’opposizione in Venezuela – punibile come reato di terrorismo. D’altra parte, il sistema giudiziario venezuelano non può perseguire quei criminali che sono, come i mujaheddin prima dell’11 settembre, ossia “guerrieri della libertà”.

In Spagna, i separatisti catalani che volevano mettere le urne e hanno dichiarato la “disconnessione” sono stati perseguitati, processati e imprigionati, mentre i politici venezuelani che non riconoscono il risultato elettorale e incitano alla violenza, devono essere lasciati in pace nonostante le loro distruzioni e persino i loro omicidi. (Ricordo ancora Cayetana Álvarez de Toledo che celebrava le bombe incendiarie a Caracas che hanno incendiato persone vive.)

In Spagna, Russia Today, Sputnik e qualsiasi organizzazione che voglia interferire nelle nostre elezioni possono essere banditi, e in Venezuela devono tollerare qualsiasi organizzazione o media pagato dagli Stati Uniti che voglia influenzare le elezioni.

In Venezuela stanno crescendo del 10% e hanno appena firmato l’ingresso nei BRICS. Hanno le più grandi riserve petrolifere registrate al mondo – che è il problema principale del Venezuela – e decine di miliardi dei milioni di persone che hanno dovuto lasciare il paese a causa delle sanzioni e del blocco hanno iniziato a tornare. Il Venezuela non è certo la Svizzera, ma nemmeno la Spagna. Abbiamo avuto il Consiglio Generale della Magistratura al di fuori della Costituzione per cinque anni. Chi siamo noi per dare lezioni? Sono gli Stati Uniti che impediscono l’approvazione del genocidio in Palestina? E’ la destra spagnola che copre le spalle ai dittatori di tutto il mondo?

Lasciali soli per ritrovare la loro normalità. Smettetela di fomentare colpi di stato in Venezuela. Rispettate le vostre istituzioni, con le loro debolezze, così come noi tolleriamo quelle di altri luoghi e lottiamo per quelle migliori in tutto il mondo (o abbiamo dimenticato la Corte Suprema degli Stati Uniti o il García-Castellón di Spagna?).

Edmundo González a Madrid elimina il pericolo di una guerra civile che María Corina Machado cercava come possibilità di assumere la guida dell’opposizione. E questo è il principale risultato delle ultime elezioni in Venezuela: scongiurare il pericolo di una guerra civile. Anche se Cayetana Álvarez de Toledo, José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal e Núñez Feijóo hanno perso, ancora una volta, una delle loro principali risorse elettorali.

*da Publico.es

