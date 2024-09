Colombia. Rumori di golpe contro Petro. I movimenti popolari rilanciano le riforme sociali

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha avvertito di un presunto piano per estrometterlo dall’incarico. Durante un evento a Quindío, dove ha incontrato i rappresentanti dei media alternativi, il presidente ha presentato i dettagli di quella che considera una minaccia imminente contro il suo governo.

“Un colpo di Stato non sono i generali della polizia e dell’esercito, che cercano come prendere il controllo del Palazzo e rimuovere il presidente. No signori, gli oligarchi del paese non sono così brutali. È un colpo di Stato in stile colombiano“, ha detto Petro al pubblico.

Il presidente ha sottolineato che ci sono ingenti somme di denaro coinvolte in questi presunti tentativi di impeachment. Per contestualizzare la sua argomentazione, Petro ha citato i recenti eventi in altri paesi dell’America Latina, come la tentata rivolta militare contro il presidente boliviano Luis Arce e l’impeachment di Pedro Castillo in Perù.

Petro ha detto che c’è un piano per attentare alla sua vita o rimuoverlo dall’incarico nei prossimi tre mesi. “Volevano vedere se Salvador Allende si sarebbe ripetuto, per bloccare le strade per rovesciare il presidente, che è quello che vogliono fare: o il presidente muore o lo rovesciano, l’ordine è dato“, ha detto il presidente.

Il capo di Stato colombiano ha aggiunto che questo presunto colpo di Stato sarebbe “finanziato dalla mafia“. Ha criticato il processo condotto dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) contro la sua campagna presidenziale per presunto finanziamento irregolare, suggerendo che ci sono interessi economici dietro il caso per far sì che il caso raggiunga la Commissione Accuse della Camera, al fine di sospenderlo dalla sua posizione.

Petro ha sostenuto che, in caso di deposizione, il prossimo presidente della Repubblica sarebbe Efraín Cepeda, attuale presidente del Senato. Inoltre, ha sostenuto che un atto di questa natura si è già verificato privandolo della sua immunità dalla sua posizione, che, a suo avviso, è protetta dalla Costituzione.

Il presidente ha detto che, se non avesse avuto il sostegno popolare, questo presunto colpo di Stato avrebbe avuto luogo immediatamente. Queste dichiarazioni hanno generato un intenso dibattito nel paese sulla stabilità politica e le tensioni tra il governo e vari settori della società colombiana.

Sabato a Bogotà è infatti iniziato l’evento che riunisce più di settemila leader e militanti e referenti di organizzazioni sociali, studentesche, contadine, sindacali e indigene con l’obiettivo di rafforzare il potere popolare e sostenere le riforme sociali del governo di Gustavo Petro.



L’incontro si svolge presso l’Università Nazionale di Bogotá e ha all’ordine del giorno il bilancio dei primi due anni di governo, l’approvazione di riforme sociali basate sui diritti e il consolidamento della pace attraverso il dialogo nazionale.

L’Assemblea, organizzata dai sindacati e dalla coalizione politica di governo Pacto Histórico, ì durata fino a domenica cercando di costituire una pratica di consolidamento dell’unità tra le forze progressiste di fronte alle elezioni del 2026.

Fabio Arias, presidente della Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha ricordato che più di settemila persone hanno parteciparo alle discussioni su nove assi tematici distribuiti in cinque tavoli di lavoro.

Durante l’incontro sono state presentate le conclusioni delle 25 precedenti assemblee regionali e verrà definita una tabella di marcia per la mobilitazione locale, regionale e internazionale, al fine di promuovere le trasformazioni sociali che il paese richiede.

L’evento si è chiuso con un evento politico a cui ha partecipato il presidente Petro, consolidando così il sostegno popolare alla sua amministrazione e i tentativi di destabilizzazione attraverso vari metodi che sono stati indicati dal presidente come tentativi di colpo di stato.

Fonte: Resumen Latinoamericano.org

16 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO