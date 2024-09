All’interno dell’operazione di sorveglianza e disciplinare della Columbia per gli studenti in protesta

Nel corso dei mesi di proteste che hanno attraversato tutto l’Occidente nella prima metà dell’anno, contro la complicità nel genocidio dei palestinesi, la lotta degli studenti universitari è stata tra le più risolute e diffuse.

Tra quelle diventate in un certo senso un simbolo a livello internazionale c’è sicuramente la solidarietà militante mostrata dagli studenti della Columbia University, uno dei più importanti atenei statunitensi.

Un vero e proprio spartiacque nell’atteggiamento verso le legittime manifestazioni a fianco della resistenza palestinese è stato il paio di settimane che ha visto il violento sgombero del campus prima e della Hamilton Hall poi.

L’edificio era stato ribattezzato dagli studenti Hind’s Hall, in ricordo di Hind Rajab, la bambina di sei anni uccisa dall’esercito israeliano insieme ad altri sei membri della sua famiglia. I militari uccisero persino due paramedici che erano venuti per tentare di salvarla.

Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio la struttura venne sgomberata dalla polizia di New York, in un’operazione orchestrata dall’antiterrorismo cittadino, guidato da una docente della Columbia stessa.

L’escalation poliziesca di quella notte ha colpito con forza sia l’opinione pubblica che i manifestanti stessi. Ma quello che non è saputo dai più è che sin dall’inizio delle proteste la Columbia aveva messo in campo un capillare sistema di sorveglianza e repressione interno.

Sono casi come questo, interconnessi all’uso arbitrario e lesivo dei diritti della persona di alcune moderne tecnologie, che mostrano lo stato agonizzante della democrazia occidentale. L’articolo che qui traduciamo ci aiuta a sviscerarlo meglio.

La ricostruzione fatta sul Columbia Daily Spectator, un quotidiano nato nel 1877 e gestito dagli studenti stessi della Columbia, è un’attenta disamina di come le autorità dell’ateneo hanno partecipato alla repressione della solidarietà con la Palestina.

*****

Prima della testimonianza del 17 aprile della presidente dell’università Minouche Shafik davanti alla Commissione per l’istruzione e il lavoro della Camera, si sapeva poco pubblicamente sulla portata delle misure disciplinari e di sorveglianza adottate dalla Columbia nei confronti degli studenti che protestavano.

Due mesi prima dell’udienza, l’Università aveva pubblicato una politica provvisoria sulle dimostrazioni, stabilendo aree e orari di protesta designati. Nel suo annuncio dell’11 marzo in cui Shafik reso noto che avrebbe testimoniato in un’udienza riguardo una “Columbia in Crisis” sull’antisemitismo, la commissione della Camera ha affermato che la Columbia non era riuscita a “far rispettare le proprie politiche per proteggere gli studenti ebrei“.

Secondo un’e-mail interna ottenuta da Spectator, il rettore ad interim Dennis Mitchell ha trasmesso il 18 marzo una serie di raccomandazioni per l’evento a 47 amministratori di alto livello, tra cui l’installazione di ulteriori telecamere di sicurezza, l’impostazione di lettori CUID mobili e la condivisione degli elenchi dei partecipanti con la Pubblica Sicurezza.

Giorni dopo, il Chief Operating Officer Cas Holloway ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che la Columbia aveva informato le forze dell’ordine e “ingaggiato una società esterna” per condurre un’indagine su un evento “non autorizzato” del 24 marzo intitolato ‘Resistance 101’, promosso sui social media dalla Columbia University Apartheid Divest. L’evento ha visto la partecipazione di Khaled Barakat, presunto membro di un’organizzazione designata come terroristica dagli Stati Uniti, che ha fatto riferimento ai suoi “amici e fratelli dentro Hamas” durante l’evento.

La Columbia ha bandito gli oratori dal campus e ha sospeso e sfrattato a tempo indeterminato diversi studenti accusati di essere legati a ‘Resistence 101’. Holloway ha anche inviato un’e-mail agli studenti che l’Università ha identificato come leader di organizzazioni appartenenti al CUAD, scrivendo che erano “tenuti a collaborare” se contattati per l’indagine e che l’evento “si è impegnato in un discorso che supportava il terrorismo e la violenza“.

In risposta a un donatore ex studente che ha sollevato preoccupazioni su ‘Resistence 101’, il co-presidente del consiglio di amministrazione David Greenwald, Law ’83, ha scritto che dal 7 ottobre 2023, l’Università ha avviato varie azioni disciplinari nei confronti di almeno 160 studenti, secondo un’e-mail ottenuta da Spectator.

Shafik ha poi rivelato all’udienza del 17 aprile che l’Università aveva sospeso 15 studenti in relazione a “incidenti antisemiti“, presentando misure disciplinari come prova dell’applicazione delle politiche da parte della Columbia.

Ma mentre il comitato incalzava Shafik a Washington, decine di studenti erano impegnati da ore nell’occupazione di South Lawn come parte del primo ‘Accampamento di solidarietà a Gaza’, impegnandosi a rimanere finché l’Università non avesse tolto gli investimenti nelle aziende con legami con Israele.

Fu l’inizio di un susseguirsi di eventi che portarono all’autorizzazione di Shafik per la prima retata del Dipartimento di Polizia di New York, un secondo accampamento, l’occupazione della Hamilton Hall e una seconda retata della polizia, il tutto nell’arco di due settimane. La polizia effettuò oltre 200 arresti nel campus e i college Columbia e Barnard sospesero decine di studenti.

Mentre la Columbia si prepara ad altre proteste, il numero esatto di studenti attualmente sottoposti a misure disciplinari per dimostrazioni non autorizzate resta poco chiaro. Gli impatti della repressione della primavera 2024 alla Columbia, tuttavia, riecheggiano mentre l’Università riesamina il suo approccio alla disciplina e alle proteste.

“La sicurezza della nostra comunità è la nostra priorità numero uno“, ha scritto un portavoce dell’Università in una dichiarazione a Spectator. “Ogni indagine condotta viene svolta in modo professionale, etico e in conformità con le leggi applicabili e le politiche universitarie“.

Investigatori privati

Fadi Shuman, GS ’26, ha detto che si stava preparando per andare a pregare al tramonto del 1° aprile, durante il Ramadan, quando ha sentito il campanello della porta suonare. Attraverso la telecamera di sicurezza del suo appartamento, ha detto di aver visto due uomini in giacca e cravatta tentare di aprire la porta chiusa a chiave.

Poco dopo, ha ricevuto due telefonate da un uomo che si è identificato come un investigatore privato assunto dalla Columbia per indagare su un evento non autorizzato nel campus, ha detto Shuman. Ha lasciato che le chiamate andassero alla segreteria telefonica.

“Sono un investigatore privato. Il mio studio è stato assunto dalla Columbia University per condurre un’indagine su un incontro non autorizzato che ha avuto luogo il 24 marzo alla Q House. Credo si chiami ‘Resistence 101’“, ha detto l’investigatore nella segreteria telefonica, che Spectator ha ottenuto. “Ci hanno chiesto di esaminare la questione e vedere se qualcuno dei casi rappresenta una minaccia per qualcuno dei docenti, del personale o degli studenti. Quindi stavamo solo cercando il tuo aiuto. Credo che l’Università abbia bisogno della tua collaborazione“.

L’investigatore privato si è identificato nella segreteria telefonica ed è stato anche nominato nelle e-mail di Holloway agli studenti. Lavora per lo studio di investigazioni e contabilità forense Renaissance Associates da febbraio 2023, secondo la sua pagina LinkedIn.

Il sito web di Renaissance Associates afferma che lo studio “lavora con i clienti per sviluppare una strategia di sorveglianza efficace” e “impiega team di sorveglianza esperti dotati di tecnologia avanzata“. Si legge anche che “ex agenti delle forze dell’ordine” fanno parte dei suoi team.

Un portavoce di Renaissance Associates ha rifiutato di commentare. Il portavoce non ha confermato o negato che Columbia abbia assunto la società per la sua indagine su ‘Resistance 101’.

Shuman ha partecipato a ‘Resistance 101’ ma non è stato coinvolto nella sua pianificazione o organizzazione, ha detto. Ha detto di non aver saputo che l’evento non era autorizzato dall’Università fino a dopo che si è verificato e di aver rispettato l’indagine perché sentiva di non avere “nulla da nascondere“.

Durante il suo incontro con gli investigatori privati, Shuman ha detto che gli hanno mostrato un filmato di sicurezza di lui stesso in piedi fuori dalla Q House, una residenza LGBTQ nel campus dove si è tenuto ‘Resistance 101’. Gli investigatori privati ​​hanno mostrato foto di diversi studenti dal filmato di sicurezza e hanno chiesto a Shuman di identificarli, ha detto. Ha detto di aver detto loro di non aver riconosciuto gli altri studenti nelle foto.

A giugno, Shuman è stato dichiarato “non responsabile” per qualsiasi accusa relativa a ‘Resistance 101’ tramite un processo disciplinare separato presso il Center for Student Success and Intervention. Nonostante le accuse ritirate, Shuman ha affermato di continuare a sentirsi sorvegliato dall’Università.

“Mi sento sempre in allerta. Sai, se vedo la Pubblica Sicurezza, li tengo d’occhio. Se vedo la polizia da qualche parte vicino al campus, li tengo d’occhio. È una sensazione molto spiacevole anche solo vivere ancora in un quartiere residenziale della Columbia. Non mi sento a mio agio“, ha detto Shuman. “Cerco di andare nel campus il meno possibile“.

Anche Aidan Parisi, uno studente della School of Social Work, ha sentito bussare alla porta del suo dormitorio alla Columbia il 1° aprile. Due investigatori privati ​​erano fuori dal loro appartamento, hanno informato Parisi che erano lì per indagare su ‘Resistence 101’ e hanno chiesto di parlare con lui.

“Ho detto loro di no“, ha detto Parisi.

Quando la Columbia annunciò un’indagine su ‘Resistance 101’, Parisi, che è un organizzatore della Columbia Social Workers for Palestine, era stato indagato e sottoposto a misure disciplinari dall’Università per precedenti attività di protesta. Parisi ha detto di aver partecipato a ‘Resistance 101’ ma di non aver organizzato l’evento.

La mattina dopo che gli investigatori si erano presentati a casa sua, Parisi ha detto che si è svegliato con una “e-mail minacciosa” da Holloway, che scriveva che avrebbe dovuto affrontare un’azione disciplinare se non avesse parlato con gli investigatori privati ​​entro le 17:00 di quel giorno.

Parisi non ha mai rispettato le disposizioni degli investigatori privati ​​né ha risposto all’avviso di Holloway di misure disciplinari. Ha ricevuto un’e-mail dallo Student Conduct Office il 3 aprile che lo informava che era stato sospeso ad interim per non aver rispettato le disposizioni degli investigatori privati.

Parisi è stato accusato in via preliminare di comportamento di disturbo, messa in pericolo, violazione della legge, violazione della politica universitaria e mancanza di rispetto, secondo l’e-mail ottenuta da Spectator. L’e-mail affermava che Parisi poteva rimanere nella sua residenza per 24 ore, dopodiché anche il suo accesso alla residenza e ai servizi di ristorazione sarebbe stato sospeso. Parisi ha presentato ricorso, che la Columbia ha respinto.

Sebbene l’Università abbia dato a Parisi una notifica formale che avrebbe ricevuto la documentazione da un tribunale di sfratto, è riuscito a rimanere nel suo alloggio fino alla fine del contratto di locazione, ha affermato Parisi.

“Inoltre, sinceramente, non mi sentivo al sicuro con il fatto che c’erano delle telecamere proprio fuori dalla mia porta, che potevano guardarmi ovunque, quando uscivo di casa, quando entravo, quindi ho deciso di andarmene da solo“, ha detto Parisi.

Parisi ha detto che ha avuto l’udienza CSSI per ‘Resistence 101’ a giugno, dove è stato “dichiarato responsabile” per “non aver rispettato” gli investigatori privati. Tutte le altre accuse iniziali sono state ritirate, secondo Parisi. Attualmente è sospeso fino all’anno accademico 2024-25 per aver partecipato ad altri eventi non autorizzati nel campus.

Quando contattato per un commento, un portavoce dell’Università ha fatto riferimento alla dichiarazione di Shafik del 5 aprile su ‘Resistence 101’, in cui ha scritto che l’evento era “una violazione abominevole dei nostri valori” e che “azioni come questa nel nostro campus devono avere conseguenze“. Shafik ha aggiunto che gli investigatori privati ​​hanno aiutato a identificare gli organizzatori e i partecipanti di ‘Resistence 101’.

“Non sono diventata presidente di un’università per punire gli studenti“, ha scritto Shafik. “Che io abbia dovuto dichiarare quanto segue è di per sé sorprendente, ma voglio chiarire che è assolutamente inaccettabile che qualsiasi membro di questa comunità promuova l’uso del terrore o della violenza“.

Secondo un funzionario dell’Università, inizialmente gli investigatori hanno contattato gli studenti in merito all’evento “direttamente“, ma poi hanno iniziato a contattarli via e-mail, il che “si è rivelato efficace“.

Delegati CCTV e Università

Mentre le udienze disciplinari proseguivano in primavera, gli organizzatori filo-palestinesi hanno sempre più sollecitato gli studenti che partecipavano alle proteste a nascondere la propria identità indossando mascherine, a evitare di strisciare i propri CUID prima e dopo le proteste e ad assicurarsi di rimuovere la mascherina solo quando si trovavano fuori dalla portata delle telecamere di sorveglianza.

La Columbia aveva circa 3.000 telecamere installate nei suoi campus nel 2014, secondo un rapporto di Bwog che include un’intervista con l’allora vicepresidente della sicurezza pubblica James McShane. La cifra è precedente all’apertura del campus di Manhattanville della Columbia e non include Barnard o Teachers College, che sono scuole affiliate con i propri sistemi di sicurezza.

Un portavoce dell’Università ha rifiutato di fornire a Spectator il numero attuale di telecamere installate nei campus della Columbia.

Il portavoce ha indirizzato Spectator alla politica di monitoraggio e registrazione CCTV della Columbia , che afferma che la CCTV “può essere utilizzata solo per monitorare e registrare per legittimi scopi di sicurezza e protezione“. I filmati CCTV possono essere accessibili in alcune situazioni tra cui “l’indagine o la prevenzione di reati o violazioni della politica universitaria“.

Solo il personale autorizzato della Pubblica Sicurezza può accedere ai filmati CCTV, fatta eccezione per alcuni casi in cui i filmati possono essere condivisi con altro personale universitario autorizzato in base alla “necessità di sapere“. La politica afferma che il monitoraggio video sarà condotto in modo “professionale, etico e legale … che rispetti le ragionevoli aspettative di privacy tra i membri della comunità“.

Spectator ha esaminato la pagina web dedicata alle norme e procedure del Barnard College e non ha trovato alcuna norma pubblica sulla videosorveglianza specifica per il college.

Dopo una manifestazione del 19 gennaio intitolata ‘Divestment now’, Barnard ha utilizzato tecnologie di sorveglianza per identificare una studentessa del primo anno che avrebbe partecipato alla manifestazione, come riportato in precedenza da Spectator.

Durante una riunione di controllo per una presunta violazione del Codice di condotta degli studenti, gli amministratori hanno mostrato le riprese delle telecamere di sorveglianza di quella che, a loro dire, era una studentessa del primo anno che entrava nel campus del Barnard circondata da un gruppo di circa una dozzina di persone, secondo un video della riunione ottenuto da Spectator.

Il filmato mostra il gruppo che lascia la protesta nel campus della Columbia e si dirige verso i cancelli anteriori del Barnard. Un amministratore ha identificato un individuo, il cui volto era coperto da una maschera e un cappello, come una matricola, e poi ha riprodotto un filmato che sosteneva mostrasse la matricola che strisciava la sua carta d’identità per entrare nel campus del Barnard. La matricola ha negato durante l’incontro di essere la persona nel filmato della CCTV.

Meno di due settimane dopo l’incontro, ha ricevuto un’e-mail in cui si affermava che, dopo aver esaminato i suoi documenti di identità, i relativi filmati di videosorveglianza e il resoconto di un agente di pubblica sicurezza, gli amministratori del Barnard avevano stabilito che era “molto probabile” che fosse stata correttamente identificata nel filmato e che avesse violato le politiche del Barnard.

Secondo la sua e-mail sull’esito disciplinare, ottenuta da Spectator, il college l’ha ritenuta responsabile di “comportamento di disturbo” e “ingresso non autorizzato” per aver presumibilmente scavalcato e rimosso le barricate attorno all’Alma Mater durante la manifestazione.

La matricola è stata sanzionata con due anni di prova disciplinare, dovrà svolgere 50 ore di servizio alla comunità prima del suo ritorno al campus e dovrà presentare un documento di riflessione dopo aver completato le sue ore di servizio alla comunità. La sua e-mail di notifica dell’esito ha avvisato che “una futura violazione della politica del College o dell’Università comporterà sanzioni più severe“.

In una dichiarazione rilasciata a Spectator il giorno prima di ricevere l’e-mail con l’esito disciplinare, la studentessa del primo anno ha scritto di aver deciso di lasciare il campus per il resto del semestre primaverile 2024 “a causa dell’angoscia che questo mi ha causato, oltre al fatto di essere finita in ospedale la scorsa settimana per il danno che questo livello di sorveglianza ha causato al mio benessere mentale e fisico“.

Secondo le diapositive di una riunione di facoltà del 9 settembre esaminate da Spectator, dal 7 ottobre il Barnard ha chiuso quasi tutti i suoi procedimenti disciplinari con 86 studenti presumibilmente coinvolti in proteste non autorizzate.

“Siamo fiduciosi nell’integrità del nostro processo di condotta e delle nostre pratiche di sicurezza e protezione, che sono allineate con le istituzioni omologhe“, ha scritto un portavoce del Barnard in una dichiarazione a Spectator.

I dimostranti non solo hanno cercato di eludere le telecamere di sorveglianza posizionate nel campus, ma hanno anche fatto attenzione a mantenere l’anonimato agli occhi dei delegati dell’Università inviati alle dimostrazioni.

I delegati sono affiliati nominati dall’Ufficio del Presidente o dall’amministratore delle regole che “avvertono individui e gruppi le cui azioni potrebbero violare queste Regole e possono dichiarare di credere che la manifestazione non sia conforme alle Regole di condotta“, secondo le Regole di condotta universitaria. Le linee guida per le Regole approvate dal Senato universitario ad agosto stabiliscono che i delegati possono anche “scegliere di fotografare l’individuo e/o la sua identificazione” se un manifestante non si identifica.

Durante l’anno accademico 2023-24, i delegati hanno monitorato le proteste, distribuito opuscoli e chiesto ai manifestanti di mostrare i loro CUID, avvertendoli delle sanzioni provvisorie se non avessero rispettato le regole e si fossero dispersi.

Il 9 febbraio, due delegati dell’Università hanno presentato un ‘rapporto di interruzione’ all’assistente amministratore delle regole per identificare gli individui che hanno abbandonato un evento intitolato ‘Prevenire e affrontare la violenza sessuale correlata ai conflitti’, tenutosi presso la School of International and Public Affairs. L’evento ha visto la partecipazione dell’ex Segretario di Stato e professoressa della SIPA Hillary Clinton.

Secondo un rapporto di indagine ottenuto da Spectator, un individuo è stato identificato e accusato di sei violazioni delle Norme di condotta universitaria, sulla base della segnalazione dei delegati sui disordini, di un’indagine della Pubblica sicurezza che ha identificato oltre 30 individui e di sei video forniti da un altro delegato.

Uno studente del Columbia College, che ha parlato con Spectator in condizione di anonimato citando il timore di ritorsioni, ha affermato di essere stato identificato come coinvolto in un “comportamento di disturbo” a gennaio attraverso una combinazione di filmati di telecamere di sorveglianza, swipe CUID e descrittori fisici.

Il fascicolo dello studente, esaminato da Spectator e contenente oltre una dozzina di documenti, include schermate di filmati di sorveglianza che lo mostrano mentre entra in diversi edifici, una clip di una telecamera di sorveglianza, rapporti sugli incidenti della Pubblica Sicurezza e segnalazioni di discriminazione.

È stato sottoposto a sospensione accademica e avvisato che, se fosse stato sorpreso a violare nuovamente le norme dell’università, la sanzione avrebbe potuto portare alla sospensione o all’espulsione, secondo la notifica dell’esito.

Quello studente è stato in seguito tra gli arrestati durante la retata del NYPD nel ‘Gaza Solidarity Encampment’ del 18 aprile, durante il quale gli agenti di polizia in tenuta antisommossa hanno arrestato oltre 100 individui. Nella sua lettera al NYPD che autorizzava la retata, Shafik ha scritto che tutti gli studenti sui prati erano stati sospesi, sebbene gli studenti non abbiano ricevuto una notifica formale fino a più tardi quel giorno, dopo che molti erano già stati rilasciati dalla custodia della polizia.

Lo studente del Columbia College è stato informato della sua sospensione via e-mail il 19 aprile intorno alle 17:00

“Vedevo tutti i miei amici sospesi lentamente uno per uno, e sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento e che era solo questione di ore“, ha detto.

Dopo gli arresti del 18 aprile, 55 studenti del Barnard sono stati sospesi e quelli che vivevano nel campus sono stati sfrattati dai loro alloggi e hanno avuto 15 minuti per portare via tutti i loro oggetti dalle loro stanze del dormitorio sotto la supervisione di un responsabile della Responsabilità della Comunità, della Risposta e dei Servizi di Emergenza.

Secondo tre di tali documenti esaminati da Spectator, gli addetti alla reception hanno ricevuto documenti stampati per identificare gli studenti sospesi, con foto, numeri di identificazione, e-mail degli studenti, numeri di telefono personali, numeri di stanza del dormitorio, età, anni di corso, orari delle lezioni e numeri di “incidenti” citati nei registri di condotta del Simplicity Advocate del Barnard.

Quando decine di manifestanti occuparono la Hamilton Hall il 30 aprile, coprirono rapidamente le telecamere di sicurezza con sacchi neri della spazzatura dopo essere entrati di corsa nell’edificio. Mesi dopo, a giugno, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha ritirato le accuse di violazione di domicilio contro 30 manifestanti filo-palestinesi perché le prove disponibili non dimostravano che avessero danneggiato proprietà o ferito ufficiali della polizia di New York. I procuratori hanno affermato di non essere stati in grado di stabilire cosa fosse successo all’interno perché i manifestanti avevano bloccato le telecamere.

Dopo che i manifestanti hanno allestito un accampamento chiamato ‘‘Revolt 4 Rafah’ sul lato est di South Lawn il 31 maggio, interrompendo la riunione annuale degli ex studenti della Columbia, l’ufficio del presidente ha avvertito in un’e-mail del 3 giugno: “L’università sta andando avanti con il processo descritto nelle Regole di condotta universitaria per quegli studenti che sono stati identificati come parte dell’accampamento“.

La Task Force sull’antisemitismo ha scritto in entrambi i suoi rapporti che la difficoltà nell’identificare i manifestanti, in particolare quelli che indossavano maschere, ha ostacolato le indagini dell’Università.

Il primo rapporto della task force, pubblicato a marzo, raccomandava uno “sforzo più proattivo” per identificare i dimostranti alle manifestazioni. In un secondo rapporto ad agosto, la task force ha anche sollevato preoccupazioni sulla capacità di identificare gli individui “che commettono atti di aggressione o di ritracciare tassi di recidiva” e ha citato uno studente che ha affermato di aver trovato l’anonimato di alcuni individui “molto intimidatorio“.

“Un effetto agghiacciante enorme”

Alcuni giuristi hanno messo in guardia dal rischio di un effetto paralizzante, ovvero la repressione della libertà di espressione per paura di ritorsioni legali o disciplinari, che si sta diffondendo nel campus a causa della sorveglianza e delle misure disciplinari da parte dell’Università degli studenti coinvolti nell’attivismo nel campus.

“Non si tratta solo di guardare, non si tratta solo di monitorare“, ha affermato Torin Monahan, professore di comunicazione presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill e co-redattore capo di Surveillance & Society. Ha affermato che la sorveglianza “ha quell’implicazione di potere, che l’idea alla base è quella di provare a controllare le attività o regolarle“.

Daragh Murray, docente di diritto internazionale dei diritti umani presso la Queen Mary University di Londra, ha affermato che “la sorveglianza e, in particolare, l’identificazione dei manifestanti, hanno il potenziale per avere un enorme effetto paralizzante sul diritto alla libertà di riunione“.

“La protesta è essenzialmente la linfa vitale della democrazia e dovrebbe applicarsi indipendentemente da qualsiasi opinione politica, come un filo-palestinese o un filo-israeliano“, ha detto Murray. “Tutti hanno lo stesso diritto di protestare e rispettare tale diritto è ugualmente importante“.

Portare la polizia di New York nel campus può ulteriormente limitare o inibire la libertà di parola, ha detto Monahan, “e forse persino criminalizzare la libertà di parola degli studenti quando porta ad arresti“.

“È lì che penserei che la presenza della polizia cambia l’ambiente o cambia la situazione, così che non è più un dibattito e un dialogo aperti“, ha detto Monahan. “Invece, è una questione di minacce e conseguenze“.

Widney Brown, professore associato di diritti umani al Barnard ed ex direttore senior di Amnesty International, ha affermato che “l’accademia dovrebbe accogliere il discorso, il dibattito e creare lo spazio per farlo, comprese le proteste“.

“Le proteste sono una forma legittima di espressione. L’organizzazione è una forma legittima di espressione“, ha detto Brown. “L’accademia dovrebbe proteggere quello spazio, e sta facendo esattamente l’opposto“.

La sorveglianza e le misure di sicurezza nel campus sono diventate la nuova norma alla Columbia. Le tende della sicurezza pubblica sono posizionate fuori South Lawn e, da mercoledì, il campus Morningside rimane riservato ai titolari di CUID con stato ‘Orange’, richiedendo a ogni individuo di strisciare la propria tessera per entrare.

Gli studenti coinvolti nelle proteste pro-palestinesi hanno dichiarato a Spectator che l’impiego di misure di sorveglianza da parte dell’Università li ha fatti sentire osservati anche al di fuori delle manifestazioni.

Layla Saliba, SSW ’25, una studentessa palestinese manifestante, ha affermato che la sorveglianza “crea un clima di paura e ansia nel campus“.

“Non mi piace andare nel campus. È come se fossi in un panopticon, come se ogni volta che vai nel campus, qualcuno ti stesse sempre osservando per vedere cosa stai facendo o cosa stai dicendo“, ha detto Saliba. “Ho avuto amministratori che mi hanno scattato delle foto mentre ero nel campus. Ho avuto membri della facoltà che mi hanno scattato delle foto mentre ero nel campus“.

“Tutta questa sorveglianza ti fa sentire come un animale dello zoo“, ha aggiunto.

Maryam Alwan, GS ’25, studentessa organizzatrice palestinese, ha affermato di sentirsi osservata nella sua vita quotidiana.

“Anche se non sto facendo nulla di sbagliato, mi sento costantemente riconosciuta dalle persone, fulminata dalle persone, seguita dalle persone“, ha detto Alwan. “Le persone mi scattano foto semplicemente mentre parlo con i miei amici“.

Prima del 7 ottobre, Alwan ha detto che spesso usciva con i suoi amici nel campus, studiava nelle biblioteche e “si appollaiava sui Low Steps“. Ora, ha detto che sente che il campus non la accoglie più a causa della sensazione di essere monitorata.

“Ovunque vada, vedo un’architettura ostile e tutte queste barricate che mi ricordano che non appartengo a questo posto“, ha detto Alwan. “E in più, ci sono persone (sicurezza pubblica, amministratori, compagni di studio) che mi fanno sentire come se fossi osservata, come se fossi una minaccia. Mi fa sentire completamente sgradita“.

A maggio, il Senato universitario ha chiesto di sospendere i procedimenti disciplinari in corso per preoccupazioni relative alla corretta aggiudicazione e al giusto processo. A luglio, la Columbia ha trasferito la maggior parte delle sue udienze disciplinari per gli studenti coinvolti nell’occupazione di Hamilton, che rischiano l’espulsione, dal CSSI all’University Judicial Board, un organo composto da cinque membri che giudica le violazioni delle Norme.

Ora, il Senato è impegnato in una revisione delle Regole di condotta universitaria, e ha recentemente pubblicato una serie di linee guida che hanno lo scopo di aiutare gli individui a comprendere le Regole. Le linee guida saranno inviate al consiglio di amministrazione, all’ufficio del presidente, all’ufficio della vita universitaria, all’ufficio del consulente generale e all’ufficio del rettore per la revisione.

“All’opposto della repressione della libertà di parole, le Regole forniscono chiarezza sulla sua importanza e inoltre elencano le strette limitazioni alla libertà di espressione insieme alle aspettative per l’applicazione e il processo di aggiudicazione per i casi di violazioni“, ha scritto un funzionario dell’Università in una dichiarazione a Spectator.

“Le recenti azioni del Senato universitario e le linee guida emanate dal Comitato sulle regole di condotta universitaria sottolineano sia il posto prezioso che la libertà di espressione ha alla Columbia University sia l’aspettativa che l’applicazione avverrà in modo coerente ed equo qualora si verifichino casi di violazione delle rigide restrizioni“, ha aggiunto il funzionario.

Shafik si è dimessa dall’incarico il 14 agosto in seguito alle feroci critiche nazionali per la sua gestione delle proteste studentesche, della libertà accademica e dell’antisemitismo nel campus. Nelle settimane successive all’assunzione della presidenza da parte della presidente ad interim Katrina Armstrong, la docente ha affermato l’autorità delle Rules of University Conduct per la supervisione delle proteste nel campus.

Armstrong ha scritto in un’e-mail del 5 settembre alla comunità della Columbia che l’Università sta anche “ampliando e formando il gruppo di delegati“, che “supportano l’impegno dell’Università per la libertà di espressione, identificando al contempo potenziali violazioni delle Regole di condotta universitaria“.

“Credo profondamente nei valori della libertà di parola, dell’indagine aperta e del dibattito rigoroso“, ha scritto Armstrong. “Ma questi diritti non possono andare a discapito dei diritti degli altri di vivere, lavorare e imparare qui, liberi da discriminazioni e molestie“.

Nel suo discorso al Senato universitario in una sessione plenaria del 23 agosto, Armstrong ha affermato che l’Università deve mantenere la sua capacità di adempiere alla sua missione accademica. Sembrava anche, tuttavia, indicare un approccio leggermente diverso da Shafik, che ha dovuto affrontare critiche per il processo decisionale unilaterale della sua amministrazione e la mancanza di coinvolgimento del Senato.

“Dobbiamo anche consentire le proteste, dobbiamo essere in grado di gestire le interruzioni senza sacrificare quella missione“, ha detto Armstrong. “Dobbiamo essere in grado di mantenere queste due verità allo stesso tempo“.

17 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO