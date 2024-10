Per Israele è finita l’epoca delle “guerre-lampo”

La guerra israeliana contro Gaza si sta avvicinando al completamento del suo primo anno e si sta espandendo su nuovi fronti con gli attacchi aerei e l’invasione di terra israeliana del Libano ore fa, che hanno creato una sorta di familiarità e assuefazione con scene ed eventi che si suppone non convenzionali, come il continuo sorvolo e bombardamento di aerei israeliani, scene di morti e feriti, case distrutte e persino le imboscate, missili, missili e droni della resistenza.

Ma ciò che sta accadendo non ha precedenti a diversi livelli, poiché questa è la guerra più lunga condotta dallo stato di occupazione israeliano dalla sua fondazione sulle rovine di città e villaggi palestinesi nel 1948, e ha mobilitato circa 360.000 soldati di riserva, nella più grande mobilitazione dalla guerra d’ottobre del 1973.

Più in generale, questa guerra potrebbe essere l’inizio di una nuova era di guerra in cui giorni, settimane e mesi non sono più sufficienti per vincere, il che significa una guerra prolungata che potrebbe durare per molti anni.

Nel frattempo, gli esperti temono che il tempo delle “guerre brevi” e della guerra lampo sia irrevocabilmente finito: con la complessità delle strategie di guerra, e l’efficienza mostrata da attori più piccoli e meno equipaggiati di fronte a grandi eserciti regolari grazie a tattiche di guerra asimmetriche che hanno colmato lacune tecniche, tattiche e persino numeriche, raggiungere la “vittoria” nel suo senso decisivo è più difficile, e anche raggiungere obiettivi parziali più piccoli è più costoso e complesso.

Poco più di quarant’anni fa, Israele invase il Libano il 6 giugno 1982, con l’obiettivo limitato di assicurarsi una striscia di 40 chilometri all’interno del Libano al confine israeliano, secondo l’allora ministro della Difesa Ariel Sharon. Ma Israele sviluppò rapidamente la sua offensiva e avanzò verso la capitale, Beirut, scontrandosi con le forze siriane, causando pesanti perdite dopo che circa 76.000 soldati israeliani e più di 1.000 carri armati entrarono in Libano.

In breve tempo, gli israeliani assediarono il quartier generale dell’OLP a Beirut ovest, e aerei, carri armati e navi bombardarono la città per dieci settimane per costringere l’OLP ad arrendersi, cosa che il leader palestinese Yasser Arafat alla fine accettò, lasciando con 14.000 dei suoi combattenti sotto la protezione di una forza multinazionale di soldati francesi, italiani e americani il 19 agosto dello stesso anno.

Anche se Israele non si ritirò completamente dal Libano fino al 2000, la stessa guerra durò meno di 90 giorni tra giugno e settembre 1982, durante i quali Israele raggiunse il suo obiettivo dichiarato, e ancora di più, indebolendo completamente la presenza palestinese in Libano, riducendo l’influenza siriana nel paese, portando al potere un governo amico guidato da Bashir Gemayel (anche se per un breve periodo), occupando gran parte del Libano e creando una realtà completamente diversa.

In confronto, un intero anno di combattimenti a Gaza non è stato sufficiente per Israele per raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, primo tra tutti il ritorno degli ostaggi, il che significa che è probabile che i combattimenti continuino per un periodo più lungo.

Non è esagerato dire che l’attuale guerra a Gaza è un “punto di svolta strategico” per l’esercito di occupazione israeliano nei suoi conflitti nella regione, sotto i quali passa dal fare affidamento su battaglie e blitzkrieg a una lunga guerra. La buona notizia per Israele in questo cambiamento risiede nel suo successo nel rompere molti dei postulati che ha a lungo sostenuto su se stesso, primo fra tutti l’incapacità di adattarsi allo stato di guerra “continuo” e l’impossibilità di impegnarsi in una guerra su più di un fronte allo stesso tempo.

Dalla “guerra lampo” alla guerra “continua”

La “blitzkrieg” è definita come il tipo di battaglia che si concentra su manovre rapide e sullo sfruttamento delle debolezze delle difese del nemico prima che possa mobilitarsi o rispondere completamente, e l’obiettivo è spesso quello di sferrare un colpo da KO entro ore o giorni, che interrompe la capacità del nemico di resistere o rispondere in modo efficace.

Questo tipo di guerra richiede un buon armamento e addestramento, con esperienza ed esperienza nella gestione di sale operative per armi comuni, magari comprendenti carri armati, fanteria motorizzata, artiglieria e supporto aereo, in una sorta di integrazione che consenta di penetrare le linee nemiche e di disabilitare rapidamente le sue strutture di comando.

Il modello delle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale è una delle applicazioni ideali di questo tipo di blitzkrieg decisivo, come nel 1939 quando i nazisti distrussero l’esercito polacco in una serie di battaglie lampo dopo averlo circondato, e nel maggio 1940 durante l’attacco alla Francia, quando le divisioni di carri armati tedeschi penetrarono le formazioni francesi che si muovevano lentamente e tagliarono fuori la forza di spedizione britannica a Dunkerque, cosa che si ripeté durante l’invasione dell’Unione Sovietica nel 1941, consentendo ai nazisti di catturare un gran numero di soldati sovietici.

Israele ha sempre adottato questo approccio lampo alle guerre nei suoi conflitti nella regione, un fatto che si applica anche alle sue guerre con gli eserciti arabi regolari, la più importante delle quali è la guerra del 1967, che è una guerra su più fronti contro 3 eserciti arabi che Israele ha iniziato e terminato in soli 6 giorni, e allo stesso modo nella guerra del 1973 i combattimenti sono durati solo 20 giorni, il che vale anche per le due guerre in Libano; la prima nel 1982, che è durata 88 giorni, e la seconda nel 2006, che è durata 33 giorni.

La situazione non è stata diversa nelle guerre di Israele contro Gaza, a partire dai 22 giorni della operazione Piombo Fuso” nel dicembre 2008, passando per l’operazione di otto giorni Pilastro di Difesa” nel novembre 2012, la guerra di 51 giorni “Margine protettivo” nel luglio 2014 e infine la battaglia di 11 giorni “Spada di Gerusalemme/Guardiano delle Mura” nel maggio 2021.

Tutti erano blitzkrieg veloci, in cui Israele è entrato usando la brutale potenza aerea per distruggere e neutralizzare la resistenza a Gaza, con un’incursione di terra limitata al fine di raggiungere obiettivi calibrati con precisione in un breve periodo.

Ma a differenza delle sue vecchie guerre, il record di guerra lampo di Israele a partire dal 2006 è stato segnato da molti fallimenti. Inizialmente, Israele è stato costretto a tornare dal Libano nel 2006 senza raggiungere nessuno dei suoi obiettivi strategici, e nella Striscia di Gaza, la guerra lampo israeliana non è riuscita ad annientare la resistenza palestinese o a impedirle di minacciare “la sicurezza di Israele.

