L’Iran lancia decine di missili contro Israele. A Jaffa otto israeliani uccisi in un attentato

Notizie in aggiornamento:

Ore 19.25: Il Jerusalem Post riferisce che un missile ha colpito a un edificio a nord di Tel Aviv, in George Wise Street. Un altro ha colpito anche una casa a Tel Sheva, secondo il Maariv. Diverse altre esplosioni sono state registrate sempre a Tel Aviv, così come a Dimona, Nabatim, Hora, Hod Hasharon, Beer Sheva e Rishon Lezion.

Ore 19.35: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato all’esercito statunitense di aiutare la difesa di Israele contro gli attacchi iraniani e di abbattere i missili che stanno prendendo di mira Israele, afferma la Casa Bianca.

****

Intorno alle 18.40 la radio di stato israeliana ha annunciato che più di 200 missili sono stati lanciati dall’Iran nell’ultima mezz’ora su Israele.

Il ministero degli Esteri israeliano ha detto che le sirene stanno suonando in tutto Israele per spingere milioni di persone nei rifugi. Le sirene stanno suonando in tutto il centro e il sud di Israele.

La radio dell’esercito israeliano ha riferito di aver sentito un’esplosione nell’area metropolitana di Tel Aviv.

Allo stesso tempo, Hezbollah ha sparato razzi su vaste aree di Israele. Tutti i voli all’aeroporto Ben Gurion sono stati sospesi.

Una seconda ondata di missili è stata lanciata circa 15 minuti dopo la prima, che si pensa sia molto più grande.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver lanciato dozzine di missili verso Israele e hanno avvertito che se Israele avesse reagito, la risposta di Teheran sarebbe stata “più schiacciante e rovinosa”, riferisce la TV di Stato iraniana.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha detto che l’attacco è stato una rappresaglia per l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran a luglio e di Nasrallah in Libano alcuni giorni fa.

Sul fronte interno i media israeliani riferiscono che otto israeliani sono stati uccisi e sette feriti in un attacco compiuto da militanti palestinesi a Jaffa. Sparatorie sarebbero ancora in corso.

La Casa Bianca ha convocato una riunione con i consiglieri per la sicurezza nazionale per discutere di quello che fino a questa sera era ritenuto l’imminente attacco dell’Iran a Israele.

La dichiarazione della Casa Bianca dopo che l’attacco iraniano è già iniziato ha dichiarato che nella riunione “Hanno esaminato lo stato dei preparativi degli Stati Uniti per aiutare Israele a difendersi da questi attacchi e proteggere il personale statunitense nella regione”.

1 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO