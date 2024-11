Amsterdam. I sostenitori del Maccabi hanno provocato gli scontri tra tifoserie

Il vittimismo aggressivo israeliano è all’opera anche all’estero. Al momento si contano dieci feriti e almeno tre dispersi tra i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv che nella notte si sono scontrati ad Amsterdam con i tifosi dell’Ajax a seguito della partita di Europa League tra il club olandese e la squadra israeliana. Le autorità di Israele stanno lavorando per localizzare i tre israeliani ancora irreperibili.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato “l’invio immediato di due aerei di soccorso” per assistere i sostenitori israeliani, mentre le Forze armate dello Stato ebraico hanno fatto sapere che stanno predisponendo “una missione di soccorso” che comprende un aereo cargo e squadre mediche.

Il premier israeliano ha dichiarato di considerare “lo spaventoso incidente con la massima serietà” e ha chiesto alle autorità olandesi “di agire con forza e rapidità contro i rivoltosi”. “Le immagini dell’attacco ai nostri cittadini ad Amsterdam non saranno ignorate”, ha dichiarato Netanyahu.

La polizia di Amsterdam, dispiegata in massa durante la giornata per la partita, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa olandese “Anp”, ha effettuato 57 arresti in relazione a diversi incidenti a margine della partita di calcio. Tra gli arrestati figurano sia tifosi olandesi che tifosi del Maccabi.

E’ interessante però segnalare quanto scrive oggi il Times of Israel ma che viene completamente omesso dai mass media italiani: “I sostenitori palestinesi hanno affermato che i teppisti israeliani hanno prima aggredito gli arabi in città e vandalizzato le bandiere. Alcuni video sui social media mostravano i tifosi israeliani del Maccabi che cantavano contro gli arabi. Non si sa esattamente quando quei video siano stati girati, ma in essi si sentivano i fan cantare “Scoperemo gli arabi” e “Vaffanculo la Palestina”.

Il giornale israeliano riporta che: “Alcune riprese video sui social media hanno anche mostrato israeliani che cantavano contro arabi e palestinesi in città, indicando alte tensioni e disordini anche prima degli attacchi notturni. Gli attivisti pro-palestinesi hanno affermato che i tifosi israeliani sono stati i primi a impegnarsi in molestie e violenze”. (su questo vedi il video qua sotto)

Forse i tifosi del Maccabi pensavano di poter fare come volevamo e di poter esportare il modello di guerra senza limiti israeliano anche all’estero. Il Jerusalem Post riporta che oltre alla normale sicurezza del Maccabi, gli agenti del Mossad si sarebbero uniti alla squadra per fornire ulteriore protezione.

Secondo altre fonti i tifosi che hanno attaccato quelli del Maccabi hanno urlato: “Questo è per i bambini palestinesi. Palestina libera!”.

