Parigi. Ieri e oggi mobilitazioni contro l’esportazione della guerra israeliana in Francia

Manifestazione per la Palestina ieri sera a Parigi contro un gala organizzato dall’estrema destra israeliana. L’evento, tenutosi in un luogo segreto, intendeva raccogliere fondi per Israele.

All’evento “Israele è per sempre”, finalizzato a raccogliere fondi per l’esercito israeliano, avrebbe dovuto partecipare anche il ministro delle finanze israeliano, l’estremista messianico Bezalel Smotrich, che però ha cancellato il suo viaggio a Parigi all’ultimo minuto.

La tensione è ai massimi storici nella capitale francese perché il gala si è tenuto alla vigilia della partita di calcio di Nations League tra Israele e Francia prevista per questa sera.

La manifestazione di ieri è stata organizzata da diversi gruppi filo-palestinesi e dal partito di sinistra La France Insoumise (LFI).

“Siamo venuti qui dopo il gala organizzato da ‘Israele è per sempre’. Lo chiamerei ‘Horror Israel’ perché hanno invitato persone che hanno fatto commenti che incitano all’odio razziale e oltre a questo, che disumanizzano, cioè, per dirla concretamente, che paragonano i palestinesi agli animali”, ha detto Salim, un attivista del BDS, il movimento che promuove il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni economiche contro Israele.

Un’altra manifestazione per la Palestina è prevista per oggi prima del calcio d’inizio della partita Francia-Israele

Le autorità francesi si sono rifiutate di cancellare l’evento sostenendo che non rappresentava “una grave minaccia per l’ordine pubblico” . Laurent Nunez, capo della polizia francese, aveva già fatto sapere che durante la partita saranno vietate bandiere palestinesi.

Si è però venuto a sapere che la Betar, una organizzazione paramilitare sionista di estrema destra protagonista in Francia di molte aggressioni contro i filopalestinesi, ha annunciato che sarà presente nei pressi dello stadio. Sono in molti a temere che la partita possa portare a gravi scontri.

14 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO