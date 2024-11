Decine di miliardi reindirizzati verso la Difesa Europea, la UE punta sul keynesismo militare

Riportiamo qui sotto un articolo scritto da Paola Tamma per il Financial Times. Lo troviamo molto interessante, al di là delle informazioni che fornisce, perché tra le righe si possono leggere tre questioni che ci teniamo a evidenziare, perché da tenere a mente in questa fase storica. In ordine rispetto a come sono accennate dalla giornalista:

L’immediato effetto dell’elezione di Trump, prima ancora del suo insediamento ufficiale a gennaio. Non deve passare inosservato il fatto che, il giorno dopo la vittoria del tycoon, il primo incontro di alto livello tra politici del Vecchio Continente è avvenuto tra il ministro della Difesa tedesco e quello francese. Ma il ritorno del precedente inquilino della Casa Bianca non significa solo lasciare a Bruxelles maggiormente in balia di se stessa per ciò che riguarda la propria difesa e l’aiuto a Kiev. Nel clima da Guerra Fredda costruito negli ultimi anni, l’atteggiamento di Trump sarà usato dalle classi dirigenti europee per legittimare ulteriormente la corsa al riarmo nostrano. Un’importante fetta del bilancio comunitario doveva essere usato, almeno sulla carta, per ridurre le disuglianze economiche tra i membri della UE. I suoi fondi non potevano essere usati per acquistare armi e finanziare le forze armate, ma già potevano essere indirizzati verso tecnologie dual use. Ora, invece, dibattendosi nel pantano della crisi economica e senza avere risposte adeguate, i soldi andranno a finire in maniera più diretta a sostegno del complesso militare-industriale continentale. Puntare sul keynesismo militare è l’unica soluzione che i politici europei possono dare ai propri disoccupati, garantendo ancora maggiore legittimità alla precipitazione bellica in corso. La malleabilità con la quale sono gestiti i vincoli europei, in base al cambio di fase generale. La massima di Jean Monnet, uno dei padri dell’attuale costruzione comunitaria, è tuttora valida: “l’Europa si è forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi“. Lo abbiamo scritto da poco: i cambiamenti istituzionali nella UE sono complessi da portare a termine. E tuttavia, i rappresentanti della borghesia europea non si fanno problemi a stiracchiare fino ai limiti le regole già approvate, per far fronte a Trump e alla spirale di guerra in cui si sono gettati.

In maniera evidente, la strada imboccata è quella di una difesa europea più profondamente integrata, per una maggiore autonomia strategica. Una strada che ci avvicina al baratro di un conflitto mondiale, contro cui bisogna combattere con tutte le nostre energie.

Bruxelles sta cambiando le sue politiche di spesa per reindirizzare potenzialmente decine di miliardi di euro alla difesa e alla sicurezza, mentre la guerra della Russia in Ucraina e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca fanno pressione sull’UE per aumentare gli investimenti.

Il cambiamento di politica si applicherebbe a circa un terzo del bilancio comune del blocco, pari a circa 392 miliardi di euro dal 2021 al 2027, denaro che è finalizzato a ridurre le disuguaglianze economiche tra i Paesi dell’UE.

Finora è stato speso solo il 5% dei cosiddetti fondi di coesione e i maggiori beneficiari, tra cui Polonia, Italia e Spagna, hanno speso ancora meno.

In base alle norme vigenti, questi fondi non possono essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature per la difesa o per finanziare direttamente le forze armate, ma sono consentiti gli investimenti nei cosiddetti prodotti dual use, come i droni.

Secondo i funzionari dell’UE, nelle prossime settimane le capitali degli Stati membri saranno informate che, in base alle regole, avranno maggiore flessibilità nell’allocare i fondi di coesione per sostenere le loro industrie della difesa e i progetti di mobilità militare, come il rafforzamento di strade e ponti per consentire il passaggio sicuro dei carri armati.

Ciò includerà l’autorizzazione a finanziare l’incremento della produzione di armi e munizioni, anche se rimarrà il divieto di utilizzare i fondi UE per l’acquisto di tali armi.

Il cambiamento sarà applicato attraverso un chiarimento ai Paesi dell’UE sulle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, piuttosto che attraverso una modifica delle norme formali.

Un portavoce della Commissione ha dichiarato che “non c’è alcun piano” per concedere ai Paesi dell’UE “maggiore flessibilità”, poiché “le regole attuali prevedono già questa possibilità”. “Siamo sempre pronti a spiegare agli Stati membri cosa è o non è possibile fare in base alle regole esistenti”, ha aggiunto il portavoce.

La Germania è il perno della mobilità militare europea grazie alla sua posizione, ma le sue infrastrutture di trasporto sono in cattive condizioni. Il ministero dell’Economia di Berlino ha stimato nel 2022 che il Paese ha bisogno di spendere urgentemente 165 miliardi di euro per strade, ferrovie e ponti.

La Germania riceverà 39 miliardi di euro di fondi di coesione fino al 2027. La mossa sarà accolta con favore anche dagli Stati al confine orientale dell’UE, che hanno aumentato le spese militari dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, mentre alcuni hanno subito un calo degli investimenti esteri. “Dobbiamo investire in progetti di mobilità militare che sono costosi… [e] importanti non solo per un Paese, ma anche per l’intera regione”, ha dichiarato Gintarė Skaistė, ministro delle Finanze della Lituania.

All’inizio dell’anno Trump ha avvertito gli alleati della NATO che, da presidente, avrebbe incoraggiato la Russia a fare “quello che diavolo vuole” se i membri dell’alleanza non avessero raggiunto gli obiettivi di spesa per la difesa

La Polonia, in particolare, ha esercitato pressioni sulla Commissione affinché spendesse di più per la difesa. Quest’anno Varsavia ha speso il 4,1% del PIL per le forze armate, il doppio dell’obiettivo della NATO, e prevede di raggiungere il 4,7% nel 2025.

I Paesi dell’UE hanno speso relativamente poco dei loro fondi di coesione finora, perché hanno invece dato priorità ai miliardi dei cosiddetti fondi di recupero messi a disposizione in seguito alla pandemia di Covid-19. Questi fondi scadono nel 2026.

La Polonia ha solitamente speso una quantità relativamente elevata dei suoi fondi di coesione rispetto ai suoi omologhi, ma è stata ritardataria nell’attuale ciclo di bilancio perché non ha potuto accedere ai fondi che erano stati congelati da Bruxelles nel 2022 in seguito a preoccupazioni sullo stato di diritto.

Il denaro ha iniziato a fluire solo dopo l’insediamento del Primo Ministro Donald Tusk nel dicembre dello scorso anno. Il cambiamento di politica per rafforzare la spesa per la Difesa sarà accolto con favore anche dai contribuenti netti del bilancio dell’UE, come la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia, che considerano l’uso dei fondi esistenti preferibile all’emissione di debito comune o all’erogazione di ulteriori finanziamenti dell’UE.

Spostare fondi da altre priorità, come le infrastrutture verdi e digitali, all’industria della Difesa richiederebbe l’approvazione della Commissione, ha dichiarato un funzionario. “Il fatto che dovremmo prestare maggiore attenzione alla difesa non significa che dovremmo dimenticare la transizione verde o la coesione”, ha dichiarato Piotr Serafin, il prossimo commissario al bilancio dell’UE, durante la sua audizione di conferma la scorsa settimana.

I governi regionali hanno sentimenti contrastanti riguardo alla spinta verso la spesa per la difesa, temendo che il passaggio possa andare a scapito dello sviluppo regionale e che implichi un accentramento dei finanziamenti lontano dalle autorità locali.

Allo stesso tempo, però, hanno accolto con favore il sostegno ai progetti che non riescono ad attrarre capitali privati. “Nella mia regione, ho un campo di addestramento per le truppe che deve essere collegato a un aeroporto”, ha dichiarato Olgierd Geblewicz, presidente della regione polacca della Pomerania occidentale. “Se saranno le regioni a decidere… con l’accettazione locale sarà possibile”.

Il cambiamento di politica è un preambolo per una maggiore attenzione alla difesa nel prossimo bilancio dell’UE a partire dal 2028, che sarà negoziato a partire dal prossimo anno.

Un recente rapporto dell’ex presidente finlandese Sauli Niinistö, destinato alla Commissione, raccomandava di riservare alla difesa il 20% di tale bilancio. “Siamo sottoposti a pressioni più forti di altri, abbiamo bisogno di una maggiore presenza militare. La nostra spesa per la difesa è elevata, il prossimo bilancio europeo dovrebbe tenerne conto”, ha dichiarato al FT Jürgen Ligi, ministro delle finanze dello Stato baltico dell’Estonia.

*corrispondente sulla UE per il Financial Times

